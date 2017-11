dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.11.2017 - 15.15 Uhr

Düngerproduzent K+S will Konzernumbau mit verkleinertem Vorstand angehen

KASSEL - Der Dünger- und Salzproduzent K+S baut im Zuge der neuen Unternehmensstrategie den Vorstand um.



Das Führungsgremium soll von fünf auf drei Mitglieder verkleinert werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Der seit Mai amtierende Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr wird das Unternehmen weiter führen. Ihm werden der ebenfalls seit Mai als Finanzvorstand tätige Thorsten Boeckers sowie Mark Roberts zur Seite stehen. Roberts stand bisher dem Geschäftsbereich Salz vor und soll künftig als Chief Operating Officer für das Tagesgeschäft verantwortlich zeichnen.

Vattenfall bestellt 113 Windturbinen bei Siemens Gamesa

BERLIN - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat bei dem Windkraftanlagen-Hersteller Siemens Gamesa 113 Windkraftwerke der neuen Acht-Megawatt-Klasse bestellt. Die Windturbinen werden in drei Offshore-Windparks in der Nordsee und der Ostsee aufgestellt und bringen dann eine Leistung von 950 Megawatt, wie Vattenfall am Dienstag in Berlin mitteilte. Das entspricht ungefähr einem konventionellen Kraftwerk.

Rückschlag für Krebs-Hoffnungsträger Avelumab von Merck KGaA und Pfizer

DARMSTADT/NEW YORK - Der Darmstädter Pharmakonzern Merck KGaA und sein US-Partner Pfizer haben einen Rückschlag bei einem Hoffnungsträger erlitten. Die Phase-III-Studie des sogenannten Javelin-Programms zu Avelumab als Drittlinienbehandlung bei Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Magenkrebs verfehlte den primären Endpunkt, wie die Merck KGaA am Dienstag mitteilte. Ziel sei ein verbessertes Gesamtüberleben im Vergleich zu einer Chemotherapie gewesen.

ROUNDUP: Shell demonstriert mit Ende der Aktien-Dividende finanzielle Stärke

LONDON/AMSTERDAM - Der Öl- und Gaskonzern Shell sendet den Investoren angesichts des zuletzt unter Druck stehenden Aktienkurses ein Zeichen der Stärke. Da sich der Konzern jetzt nachhaltig auf niedrigere Ölpreise eingerichtet habe und deshalb genügend Geld ins Haus komme, könne die Dividende wieder voll und ganz in bar bezahlt werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zudem bestätigte Shell anlässlich einer Investorenveranstaltung die jüngsten Pläne eines Aktienrückkaufprogramms von mindestens 25 Milliarden Dollar. An der Börse kamen die Signale gut an: Die Aktie notierte am Mittag um rund 3 Prozent höher.

Hamburger Hafenunternehmen sind für das nächste Jahr zuversichtlich

HAMBURG - Nach langer Stagnation könnte es im nächsten Jahr im Hamburger Hafen nach Einschätzung der Hafenwirtschaft wieder aufwärts gehen - wenn endlich mit der Elbvertiefung begonnen wird und die Rahmenbedingungen stimmen. Unter diesen Voraussetzungen könnte der Hafen stärker als in den vergangenen Jahren an der positiven weltwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben, sagte Gunther Bonz, der Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH), am Dienstag in der Hansestadt. Er erwarte jedoch auch von der Hamburger Hafenbehörde HPA und den Zollbehörden, dass sie sich bei ihrer Ordnungs- und Gebührenpolitik am Niveau anderer Häfen orientierten, um Wettbewerbsnachteile für den Hamburger Hafen zu vermeiden.

ROUNDUP: Clariant bleibt auf Konfrontationskurs mit Hauptaktionär

MUTTENZ - Der Chemiekonzern Clariant und sein Hauptaktionär White Tale haben ihren Schlagabtausch fortgesetzt. Mehr als bekannte Standpunkte wurden am Dienstag aber nicht wiederholt. Es scheint auf einen Machtkampf hinauszulaufen.

Emerson zieht Übernahmeangebot für Rockwell zurück

MILWAUKEE - Der auf Automatisierungstechnik spezialisierte US-Konzern Emerson hat sein zuletzt rund 29 Milliarden US-Dollar (24,3 Milliarden Euro) schweres Übernahmeangebot für den Wettbewerber Rockwell zurückgezogen. Emerson begründete dies am Dienstag damit, dass das Rockwell-Management sich weiterhin gegen Gespräche über einen Zusammenschluss sträuben würde.

Airbus, Siemens und Rolls Royce wollen elektrisch fliegen

LONDON/MÜNCHEN - Airbus und Siemens wollen zusammen mit dem Triebwerkshersteller Rolls Royce einen hybrid-elektrischen Flugzeugantrieb bauen. Ein Verkehrsflugzeug mit einem Elektromotor und drei herkömmlichen Düsentriebwerken solle 2020 zum ersten Testflug starten, kündigten die drei Unternehmen am Dienstag in London an.

Facebook verschärft Vorgaben für Werbung

MENLO PARK - Facebook will sein Werbesystem reformieren, um künftig die Anwender besser vor Diffamierung, Betrug und Spam zu schützen. Das kündigte am Dienstag Facebook-Manager Rob Goldman an. Schon jetzt seien in den Gemeinschaftsstandards Hassrede, Beleidigungen, Einschüchterung und sonstiges verletzendes Verhalten verboten. Facebook werde viele "Werbeanzeigen proaktiv mit automatisierten und manuellen Tools" überprüfen. Außerdem werde Facebook aktiv, "wenn Nutzer Anzeigen verbergen, blockieren oder als beleidigend oder anstößig markieren". Ziel sei es, "jegliche Inhalte zu entfernen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen - ohne dabei die öffentliche Debatte zu zensieren".

Aufschwung durch die Cloud - Datagroup mit Gewinnsprung

PLIEZHAUSEN - Der IT-Dienstleister Datagroup profitiert weiter vom Trend zu Digitalisierung und Automatisierung. Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr, das im September endete, unterm Strich einen Gewinn von 11,2 Millionen Euro

ROUNDUP 2: Möbelhändler Ikea wächst in Deutschland langsamer

WIESBADEN - Der Möbelhändler Ikea ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 (31. August) nicht mehr so schnell gewachsen wie zuvor. Auf ihrem wichtigsten Einzelmarkt Deutschland setzten die Schweden in 53 Möbelhäusern knapp 4,9 Milliarden Euro um, was einen Zuwachs von 2,4 Prozent bedeutete. Zuvor hatte Ikea Deutschland ein Wachstum von 7 Prozent geschafft.

Unilever verzögert Entscheidung über künftigen Hauptsitz wegen Brexit

LONDON - Der anglo-niederländische Konsumgigant Unilever hat aufgrund der politischen Unsicherheit wegen des Brexits noch keine Entscheidung über den künftigen Hauptsitz gefällt. Der Hersteller der Eismarke "Ben & Jerry" und Dove-Seifen teilte am Dienstag mit, dass eine Überprüfung der dualen Struktur "gut vorankomme". Zuvor hatte Unternehmenschef Paul Polman der "Financial Times" gesagt, dass sich die Entscheidung wegen der politischen Turbulenzen verzögern würde.

Durchsuchung bei Airbus in Frankreich wegen Kasachstan-Verdacht

PARIS - Französische Ermittler haben Büros des Luftfahrtkonzerns Airbus in Frankreich durchsucht. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte am Dienstag einen Bericht des französischen Online-Magazins "Mediapart". Die Aktion stehe im Kontext französischer Justizermittlungen im Zusammenhang mit Kasachstan. Nähere Angaben machte der Sprecher unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Airbus kooperiere mit den Behörden.

ROUNDUP: Societe Generale will weitere Stellen streichen

PARIS - Die französische Bank Societe Generale treibt den Umbau des heimischen Filialgeschäfts weiter voran. Dabei sollen mehr Stellen gestrichen werden als bisher geplant. Zusätzlich zu den bereits bekannten 2550 wegfallenden Stellen sei die Streichung von weiteren 900 Jobs vorgesehen, teilte die Bank am späten Montagabend in Paris mit. Ende 2016 hatte die Bank insgesamt knapp 146 000 Mitarbeiter, davon zirka 58 000 in Frankreich.

