dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.10.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Kunststoffkonzern Covestro wird wegen Autoflaute vorsichtiger

LEVERKUSEN - Die schwache Autokonjunktur stimmt den Kunststoffspezialisten Covestro für 2019 vorsichtiger.



"Wir haben in der Automobilindustrie eine sehr herausfordernde Zeit", sagte Konzernchef Markus Steilemann im Gespräch mit der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Daneben drückt auch vermehrte Konkurrenz auf die Preise. Ob es 2020 wieder besser laufen wird, darüber will Steilemann derzeit lieber nicht spekulieren. Der Aktienkurs schwankte denn auch am Vormittag zwischen Gewinnen und Verlusten. Analysten fanden Positives wie Negatives im Geschäftsbericht.

ROUNDUP: HSBC kappt Renditeziel für 2020 - Schwache Zahlen, schwieriges Umfeld

LONDON - Die britische Großbank HSBC hat nach einem schwachen Quartal ihr Renditeziel für das kommende Jahr gekappt. Die Konjunkturschwäche in einigen wichtigen Ländern, die durch den Handelskrieg zwischen China und den USA ausgelösten Unsicherheiten und die niedrigen Zinsen belasten die Erträge weiterhin stark. Aus diesem Grund könne man derzeit nicht davon ausgehen, dass im kommenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von mehr als elf Prozent erreicht werde, teilte die Bank am Montag in London mit.

ROUNDUP 2/Milliardenübernahme: Aroundtown will noch 2019 Gebot für TLG vorlegen

BERLIN - Auf dem deutschen Immobilienmarkt wird die Milliardenfusion der beiden Unternehmen Aroundtown und TLG konkreter. Nachdem die beiden Konzerne bereits Anfang September mitgeteilt hatten, eine Fusion zu prüfen, haben sie sich jetzt auf die Eckpunkte geeinigt, wie sie am Sonntag in Berlin und Luxemburg mitteilten. Dabei sei vorgesehen, dass Aroundtown den TLG-Aktionären ein Übernahmeangebot machen wird, das noch in diesem Jahr vorgelegt werden soll.

ROUNDUP 2: LVMH bestätigt Übernahmegespräche mit Tiffany

PARIS/NEW YORK - Der bekannte US-Juwelier Tiffany könnte bald in europäische Hände fallen. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH bestätigte, Vorgespräche mit den Amerikanern über eine Übernahme geführt zu haben. Die Tiffany-Aktie notiert in New York vorbörslich fast ein Drittel höher, während die LVMH-Aktie in Paris 0,22 Prozent höher liegt.

ROUNDUP 4: Verheerende Waldbrände in Kalifornien - Viele Menschen ohne Strom

SAN FRANCISCO - Verheerende Waldbrände fressen sich immer weiter durch Teile Kaliforniens. Die seit Tagen wütenden Feuer haben bereits Dutzende Häuser zerstört und Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Am verheerendsten sei derzeit das "Kincade"-Feuer im Sonoma County, einer Weinbauregion rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco, teilten die Behörden mit.

ROUNDUP: Medizin-Start-up Diamontech will an die Börse

BERLIN - Das Medizintechnologieunternehmen Diamontech hat seinen Börsengang angekündigt. Die zu vergebenen Aktien sollen aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 50 Millionen Euro kommen, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Angestrebt werde dabei eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Geld aus dem Börsengang soll vor allem in die weitere Entwicklung eines tragbaren Geräts fließen, den Start der Serienproduktion sowie das Marketing.

ROUNDUP: Deutschland bleibt steiniges Pflaster für Start-ups

MÜNCHEN - Allen politischen Bekenntnissen zum Trotz bleibt Deutschland ein steiniges Pflaster für Start-ups. Hauptproblem bleibt die Finanzierung, wobei nach Einschätzung mehrerer Branchenvertreter und Fachleute eine paradoxe Situation entstanden ist: Der Staat fördert zwar mittlerweile die Gründung von Start-ups. Doch heimische Geldgeber, die Jungunternehmen nach der Gründungsphase weiteres Wachstum ermöglichen, fehlen nach wie vor. So geraten erfolgversprechende deutsche Start-ups dann häufig in Abhängigkeit ausländischer Investoren - mit der Gefahr, dass die Technologie über kurz oder lang abwandert.

Microsoft erhält umkämpften Pentagon-Auftrag - Amazon geht leer aus

WASHINGTON - Nach einem umstrittenen Vergabeverfahren hat das US-Verteidigungsministerium Microsoft einen Cloud-Computing-Auftrag erteilt - und sich damit gegen Amazon entschieden. Im Vertrag ist eine Obergrenze von bis zu umgerechnet rund 9 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben, wie das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Fest vereinbart seien aber zunächst umgerechnet rund 900 000 Euro innerhalb von zwei Jahren.

US-Telekomriese AT&T will Umsatz mittelfristig steigern - zunächst aber Rückgang

DALLAS - Der US-Telekom- und Medienkonzern AT&T hat am Montag eine Reihe von Finanzzielen für die nächsten drei Jahre angekündigt. So sollen die Erlöse in dem Zeitraum jährlich zwischen 1 und 2 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Montag in Dallas mitteilte. Bis zum Jahr 2022 soll die bereinigte Ebitda-Marge zudem unter anderem wegen Kosteneinsparungen bei 35 Prozent liegen und damit 200 Basispunkte über dem derzeitigen Niveau. Dabei wird das Wachstum erst ab dem Jahr 2021 erwartet - im Jahr 2020 soll sie zunächst noch unverändert bleiben. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im gleichen Zeitraum einen Wert zwischen 4,50 und 4,80 Dollar (zwischen 4,00 und 4,33 Euro) erreichen. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres belief sich der Gewinn je Aktie noch auf 51 Cent. Die Aktie des Konzerns notierte im vorbörslichen Handel in New York rund zwei Prozent höher.

Walgreens Boots Alliance mit Gewinneinbruch

DEERFIELD - Der zunehmende Wettbewerb und die schwächere Entwicklung der britischen Tochter Boots machen dem Pharmagroßhändler und Apotheken-Konzern Walgreens Boots Alliance weiter zu schaffen. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende August brach der Gewinn im Jahresvergleich auch eines teuren Sparprogramms um mehr als die Hälfte auf 677 Millionen US-Dollar ein, wie das im US-Börsenindex Dow Jones gelistete Unternehmen am Montag in Deerfield mitteilte.

UniCredit von Hackerangriff betroffen - 3 Millionen Datensätze gestohlen

MAILAND - Hacker haben rund drei Millionen Namen, Mailadressen und Telefonnummern von Kunden der italienischen Bank UniCredit erbeutet. Wie das Unternehmen am Montag in Mailand mitteilte, wurde bereits eine interne Ermittlung gestartet. Betroffen sei eine Datei, die im Jahr 2015 erstellt wurde und ausschließlich italienische Datensätze beinhalte.

Weitere Meldungen

-Vorsicht beim Kauf von Auslaufmodellen

-Führungsteam für Siemens Energy vorgestellt

-UBS-Chef sieht bei Fusionen und Übernahmen alle Optionen auf dem Tisch

-VW: Kommerzieller Roboterwagen-Einsatz Mitte nächsten Jahrzehnts

-Thomas Gottschalk sichert ZDF den Quotensieg

-Lego weiht ersten Teil des neuen Hauptquartiers ein

-Staatssekretär Wittke wechselt in Immobilien-Wirtschaft

-GM-Mitarbeiter beenden Streik - neuer Tarifvertrag beschlossen

-Lufthansa und Verdi sprechen über Flugbegleiter-Tarifvertrag

-Trumps Firma erwägt Verkauf von umstrittenem Hauptstadthotel

-Ergo will in China zulegen: Gemeinschaftsfirma mit Autohersteller GWM

-Berlins Stadtentwicklungssenatorin: Mietendeckel könnte bundesweit Schule machen

-Berliner SPD votiert gegen Enteignung von Immobilienkonzernen

-Bitkom: USA und China hängen Europa bei ITK-Wachstum ab

-IG BAU will Gespräche zum Bau-Mindestlohn für gescheitert erklären

-Ministerium: Wilke-Fleisch möglicherweise in Fertigprodukten

-Kohlekraftwerk blockiert - Fünf Aktivisten vor Gericht

-Zölle und Abschreibungen belasten Philips

-Walter-Borjans sieht möglichen Wechsel von Gabriel zu VDA kritisch

-Erstmals klinische Studie zu Methadon in der Krebstherapie

-DGB fordert mehr Schutz für Plattformarbeiter

-Tschechischer Milliardär steigt ins TV-Geschäft ein

-Runder Tisch zu Rodinger Continental-Werk ohne konkretes Ergebnis

-Atomkraftgegner fordern sofortige Stilllegung von RWE-Kraftwerk in Lingen

-Frankreichs Wirtschaftsminister: AKW Flamanville ist 'Misserfolg'

-Ariane 6 auf Kurs - Bislang acht Aufträge für Transporte ins All

-Die Berliner CDU-Fraktion kündigt Klage gegen Mietendeckel an

-Egal wie Brexit-Drama ausgeht: Keine Roaming-Gebühren für Reisende

-Umfrage: Jeder Zweite fühlt sich beim Weihnachtseinkauf gestresst

-Spielemesse in Essen endet mit mehr als 200 000 Besuchern

-Telekom will mit exklusiven Inhalten fünf Millionen Kunden gewinnen

-Insolvenzverwalter sucht immer noch nach Middelhoff-Millionen

-Klein, aber fein: Griechische Craft-Beer-Szene begeistert Touristen

-Eigenes Vorstandsressort soll Güterverkehr der Bahn sanieren

-Atempause für BVB-Coach Favre: Glückliche Nullnummer im Derby

-'BamS': Sigmar Gabriel Favorit als Cheflobbyist der Autoindustrie

-Kampf gegen Plastikmüll: Forscher fordern Verbot von Filterzigaretten

-Spitzenreiter Gladbach nicht bange vor BVB - Vertrauen in Spielweise

-Machnig fordert bei Batteriezellen mehr Anstrengung von Autoindustrie

-Julius-Bär-Verwaltungsratschef: Bank bleibt reiner Vermögensverwalter

-Tabu für Kinder unter 12: Frankreich reguliert EU-Tretroller

-Deutsche Bank vor weiterem Verlustjahr

-'Mirror': Manchester United will Dortmunds Jadon Sancho

-Aachen bereitet Tempo 30 gegen Dieselfahrverbote vor

-Porsche verkauft seine Sportwagen nun auch online

-'Tatort' holt Quotensieg vor Formel 1

-Klingbeil: Gabriel profiliert für Lobby-Posten in der Autobranche

-Nasa will neben Astronauten auch mit Rover zum Mond°

