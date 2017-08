dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.08.2017 - 15.20 Uhr

Gilead will Kite Pharma für knapp 12 Milliarden Dollar schlucken

FOSTER CITY/SANTA MONICA - Das US-Biotechunternehmen Gilead Sciences will seinen Konkurrenten Kite Pharma für 11,9 Milliarden US-Dollar übernehmen.



Je Aktie werde Gilead 180 US-Dollar auf den Tisch legen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das ist 29 Prozent mehr, als die Papiere am Freitag zum Börsenschluss wert waren. Mit dem Kauf setzt Gilead seinen Fuß in die Tür zum Markt einer ganz speziellen Krebstherapie, bei der gentechnisch veränderte Zellen ins Immunsystem der Patienten gebracht werden, um Tumore zu bekämpfen. Die Aktien von Kite Pharma schossen vorbörslich in ersten Reaktionen um 16 Prozent auf 162 US-Dollar hoch/kro/stb

Samsung-Erbe legt Berufung gegen Verurteilung ein

SEOUL - Der Erbe des Samsung -Imperiums, Lee Jae Yong, will seine Verurteilung zu einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Korruption nicht hinnehmen. Der Anwalt des 49-jährigen Vizevorsitzenden des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics legte am Montag Berufung gegen das Urteil in erster Instanz ein, wie südkoreanische Sender berichteten.

Deutsche Konzerne starten Datenallianz gegen Google & Co

BERLIN - Eine branchenübergreifende Datenplattform von mehreren Konzernen aus Deutschland, die gegen die Dominanz von US-Schwergewichten wie Google und Facebook ankämpfen soll, wird Anfang 2018 starten. Das teilten die beteiligten Unternehmen am Montag in Berlin mit. Die Plattform soll verimi heißen - ein Kunstwort angelehnt an die englischen Begriffe "verify" (prüfen) und "me" (mich).

ROUNDUP: Ex-Eon-Chef Bernotat tot - er stellte Weichen für Grüne Energie

ESSEN - Wulf Bernotat, einer der einflussreichsten deutschen Energiemanager, ist tot. Der langjährige Eon -Vorstandschef starb am Sonntag im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit, wie das Unternehmen am Montag bestätigte. Der promovierte Jurist Bernotat hatte Deutschlands größten Energiekonzern, der aus der Fusion von Veba und Viag hervorgegangen war, von 2003 bis 2010 geführt. Danach war er Aufsichtsrat in großen Unternehmen - unter anderem Aufsichtsratschef des Immobilienkonzerns Vonovia - und betrieb eine spezielle Unternehmensberatung für Top-Manager. Bernotat hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

Gewinn der Landesbank Baden-Württemberg steigt weiter

STUTTGART - Die Kosten bleiben hoch, die Zinsen niedrig - die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ihren Gewinn dennoch weiter gesteigert. Im ersten Halbjahr 2017 lag das Ergebnis vor Steuern bei 279 Millionen Euro und damit acht Prozent über dem des Vorjahreszeitraums. Unter dem Strich blieben 201 Millionen Euro, das sind 6,9 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2016, wie die LBBW am Montag mitteilte. Für das Gesamtjahr peilt die Bank weiter einen Vorsteuergewinn im mittleren dreistelligen Millionenbereich an.

Thyssenkrupp baut Düngemittelanlage in Brunei

ESSEN - Thyssenkrupp hat einen Großauftrag aus Brunei an Land gezogen. Wie der Industriekonzern am Montag mitteilte, wird er eine Düngemittelkomplex für das Sultanat bauen. Der Vertrag über den Bau der Anlage tritt voraussichtlich noch in diesem Jahr in Kraft. Über den Auftragswert machte Thyssenkrupp keine Angaben. Branchenkreise sehen ihn aber in einem hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein Sprecher des Konzerns wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern.

ROUNDUP/Kreise: Expedia-Chef Khosrowshahi soll neuer Uber-Chef werden

SAN FRANCISCO - Der Fahrdienstvermittler Uber hat einen Ersatz für seinen umstrittenen Firmen-Mitgründer Travis Kalanick gefunden. Expedia-Chef Dara Khosrowshahi solle künftig das Start-up führen. Das habe der Uber-Verwaltungsrat entschieden, berichtete berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Khosrowshahi muss offiziell noch zustimmen.

BVB erklärt Dembélé-Transfer zum FC Barcelona für perfekt

DORTMUND - Der Transfer des französischen Nationalspielers Ousmane Dembélé vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist perfekt. Das erklärte der BVB am Montagmittag. Alle notwendigen Dokumente seien unterschrieben. Zudem habe der 20 Jahre alte Spieler den Medizincheck erfolgreich absolviert. Der BVB und der FC Barcelona hatten sich schon am Freitag grundsätzlich über die Transfermodalitäten geeinigt. Die Ablösesumme beträgt 105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni.

Audi tauscht vier Vorstände aus

INGOLSTADT - Audi -Chef Rupert Stadler bekommt vier neue Vorstände zur Seite gestellt. Der von VW -Konzernchef Matthias Müller geleitetet Aufsichtsrat berief am Montag auf einer außerordentlichen Sitzung in Ingolstadt neue Chefs für die Ressorts Finanzen, Vertrieb, Produktion und Personal. Den abgelösten Vorständen wurden intern Fehlplanungen, nicht eingehaltene Zusagen und der weltweite Rückgang der Verkäufe vorgeworfen.

