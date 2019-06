dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.06.2019 - 15.15 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Deutsche Bank freut sich über Fortschritte auf Großbaustellen

FRANKFURT/WASHINGTON - Große Erleichterung bei der Deutschen Bank: Der seit Jahren im Dauerstress befindliche Dax -Konzern macht auf diversen Großbaustellen Fortschritte - sowohl im Inland als auch auf dem wichtigen US-Markt.



Die Eingliederung der Postbank kommt voran, in den USA bestand die US-Tochter des größten deutschen Geldhauses nach einer Serie von Misserfolgen auch den zweiten Teil des jährlichen Krisentests der Aufseher. Die Aktie gewann am Mittag 3,5 Prozent.

IPO/ROUNDUP: Durchwachsener Börsenstart der VW-Lastwagensparte Traton

WOLFSBURG/FRANKFURT - Der Börsenstart der VW -Lastwagensparte Traton ist durchwachsen verlaufen. Die Papiere der Lkw- und Bustochter starteten am Freitag an der Frankfurter Börse auf Höhe des Ausgabepreises von 27 Euro in den Handel. Zwar stiegen sie zunächst leicht an, gerieten dann aber unter Verkaufsdruck. Am späten Vormittag lag die Aktie bei 26,69 Euro.

ROUNDUP 3: Apple kündigt Abgang von Chefdesigner Jony Ive an

CUPERTINO - Apple verliert einen seiner wichtigsten und bekanntesten Manager. Chefdesigner Jony Ive werde das Unternehmen verlassen, um eine eigene Firma zu gründen, teilte Apple am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. "Jony ist eine einzigartige Persönlichkeit in der Design-Welt und seine Rolle bei Apples Revival kann nicht stark genug betont werden", erklärte Konzernchef Tim Cook.

Nike enttäuscht mit Gewinnentwicklung - Aktienkurs fällt

BEAVERTON - Der US-Sportartikelriese Nike hat Anleger mit einer überraschend schwachen Gewinnentwicklung enttäuscht. Der Gewinn je Aktie habe im vierten Quartal habe bei 62 US-Cent gelegen, teilte der Adidas-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Beaverton mit. Der Aktienkurs von Nike sackte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als ein Prozent ab.

Piloten und Eurowings suchen Konfliktlösung auf Mallorca

PALMA DE MALLORCA - In einem seit Monaten anhaltenden Tarifstreit zwischen den Piloten von Eurowings auf Mallorca und der Lufthansa-Tochter sind beide Seiten zu entscheidenden Tarifverhandlungen zusammengekommen. Die Gespräche zogen sich am Donnerstagabend in Palma in die Länge. Informationen zum Verlauf gab es vorerst nicht. Wenn das Verhandlungsfinale nicht positiv verlaufe, stehe den Urlaubern "eine ungewisse An- und Abreise" auf die spanische Insel bevor, hatte zuvor die spanische Pilotengewerkschaft SEPLA gewarnt, ohne jedoch konkreter zu werden. Eine Arbeitsniederlegung wurde nicht ausgeschlossen.

ROUNDUP: Deutsche Bank streicht bei Postbank-Integration 750 Stellen

FRANKFURT/BONN - Die Deutsche Bank streicht bis Ende 2020 im Zuge der Eingliederung der Postbank rund 750 weitere Vollzeitstellen. Darüber hinaus könnten weitere 1200 Stellen wegfallen. Dazu laufen derzeit noch Verhandlungen mit Betriebsräten und Gewerkschaften. Unterdessen ist der Interessenausgleich für die Neuaufstellung der Zentrale der DB Privat- und Firmenkundenbank mit Standorten in Frankfurt und Bonn seit Donnerstagabend unter Dach und Fach, wie die Deutsche Bank am Freitag bekannt gab.

Französischer Telekomkonzern Orange steigt bei BT Group komplett aus

PARIS - Der französische Telekomkonzern Orange wirft seine letzten Anteile am britischen Branchenkollegen BT Group auf den Markt. 248 Millionen Aktien - entsprechend etwa 2,5 Prozent am Gesamtkapital - würden in einem beschleunigten Verfahren angeboten, teilte Orange am Donnerstagabend in Paris mit. Dabei wird BT Group selbst Anteile für 80 Millionen britische Pfund erwerben. Den Erlös will Orange für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Erneut technische Probleme bei der Commerzbank - Kunden verärgert

-Lego-Familie will Legoland zurückkaufen - Offerte für Merlin Entertainments

-Verdi sieht mehr als 1000 Stellen bei Kaufhof-Logistik in Gefahr

-Roche: EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung von Tecentriq bei Brustkrebs

-IPO: Aluflexpack legt Emissionspreis auf 21 Franken fest

-Boeing und Angehörige von Absturzopfern verhandeln über Vergleich°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis