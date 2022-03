dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.03.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/CTS Eventim: Teilerfolg im Maut-Rechtsstreit - Aktie steigt

FRANKFURT - Im Rechtsstreit um die gescheiterte Pkw-Maut haben die einst als Betreiber vorgesehenen Unternehmen CTS Eventim und Kapsch Trafficom einen Etappensieg errungen. Laut eines Zwischenschiedsspruchs habe die Autoticket GmbH Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die Bundesrepublik Deutschland, wie CTS Eventim und Kapsch Trafficcom am Freitagabend mitgeteilt hatten. Autoticket ist ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzerne. Am Aktienmarkt kam das gut an, Anleger griffen bei beiden Papieren kräftig zu.

Deutsche Bank will Kapitalbasis mit weiterer Nachranganleihe stärken

FRANKFURT - Die Deutsche Bank will ihr Kernkapital mit der Ausgabe zusätzlicher Nachranganleihen stärken. Der Dax-Konzern kündigte am Montag die Ausgabe sogenannter AT1-Papiere an, die er sich als zusätzliches Kernkapital anrechnen kann. Sie sollen ein Volumen im Benchmark-Bereich haben. Darunter versteht man im Allgemeinen Summen ab einer halben Milliarde Euro. Die AT1-Papiere sollen erstmals zum 30. Oktober 2028 kündbar sein. Erst im November hatte sich die Deutsche Bank auf diesem Weg 1,25 Milliarden Euro an frischem Kernkapital beschafft.

ROUNDUP 2/RWE-Teilerfolg vor Gericht: Kein vorläufiger Räumungsstopp

MÜNSTER - Der Betreiber RWE Power hat im Streit um ein Grundstück in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler II einen Teilerfolg errungen. Das Unternehmen darf auf dem Grundstück eines Landwirts Vorbereitungen zum Abbaggern des Geländes treffen, wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag in Münster entschied. Die Beschlüsse sind nicht anfechtbar (Az.: 21 B 1675/21 und 21 B 1676/21).

ROUNDUP/Oscars 2022: Apple-Film 'Coda' als bester Film ausgezeichnet

LOS ANGELES - Die Tragikomödie "Coda" hat den Oscar als bester Film gewonnen. Regisseurin Siân Heder erzählt darin von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Der Film gewann insgesamt drei Auszeichnungen, wie die US-Filmakademie in der Nacht zum Montag bekanntgab. Erstmals hat damit ein Film eines Streamingdienstes den Oscar in dieser Kategorie geholt - der Film läuft beim Anbieter Apple TV+ .

VW-Nutzfahrzeuge plant weitere E-Modelle - Preise könnten steigen

HANNOVER - Die Sparte der leichten Nutzfahrzeuge im Volkswagen -Konzern (VWN) will nach dem Start des elektrischen Bullis weitere reine E-Autos entwickeln, hält vorerst aber auch an Hybridwagen und Verbrennern fest. Bis 2030 sollen über die Hälfte der in Europa verkauften Modelle batteriebetriebene Stromer sein. "Da müssen wir unsere Palette noch mal deutlich anpacken", sagte Markenchef Carsten Intra am Montag bei der Vorstellung der Jahresbilanz für 2021. Über den ID.Buzz und die E-Version des Lieferwagens Crafter hinaus könnte der gemeinsam mit Ford fortgesetzte Pick-up Amarok ein Kandidat sein. Näheres steht aber noch nicht fest. Das elektrische Camper-Mobil ID.California werde dann nach 2025 kommen, hieß es.

Deutsche Bank befördert Von Moltke zum Vize-Vorstandsvorsitzenden

FRANKFURT - Die Deutschen Bank hat Finanzchef James von Moltke zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden befördert. Von Moltke werde die neue Position mit sofortiger Wirkung neben seiner Aufgabe als Finanzchef übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Freitagabend in Frankfurt mit. Von Moltke ist seit Juli 2017 Finanzchef. Er kam von der US-Großbank Citigroup .

Allianz holt Kreditversicherer Euler Hermes unter die eigene Marke

HAMBURG/PARIS (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz verpasst seinem Kreditversicherer Euler Hermes einen neuen Namen. Künftig tritt das Unternehmen unter der Marke Allianz Trade auf, wie es am Montag in Paris und Hamburg mitteilte. "Wir sind überzeugt, dass die Umbenennung viele Vorteile in Bezug auf Bekanntheit, Geschäftsentwicklung, Wachstum und Innovation mit sich bringt", sagte Allianz-Vorstandsmitglied Chris Townsend.

Weitere Meldungen

-Kreise: Ukraine kauft 5100 Panzerabwehrwaffen in Deutschland

-Das Festnetz-Telefon bleibt hoch im Kurs

-Eon unterstützt Forderung nach längerem Betrieb von Atomkraftwerken

-Kreise: Bahn-Aufsichtsrat will Gehälter von zwei Vorständen erhöhen

-Nach mysteriösem Absturz in Südchina zweite Blackbox gefunden

-Habeck: G7-Staaten lehnen Gaszahlungen in Rubel ab

-Heineken verlässt Russland endgültig

-Indien hebt pandemiebedingte Einschränkungen für Flugverkehr auf°

