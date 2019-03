dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.03.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Deutsche Bank: Vorstand diskutiert keine Milliarden-Kapitalerhöhung

LONDON/FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat einen Bericht über eine erwogene milliardenschwere Kapitalerhöhung für eine Fusion mit der Commerzbank zurückgewiesen.



Es habe keine Diskussionen im Vorstand über Kapitalmaßnahmen gegeben, teilte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Donnerstag in Frankfurt mit. "Die Spekulationen darüber sind falsch." Zudem habe die Bank nicht einmal entschieden, ob es überhaupt zu einem Zusammenschluss mit der Commerzbank komme.

ROUNDUP 2/Glyphosat-Prozess: Bayer soll US-Kläger 80 Millionen Dollar zahlen

SAN FRANCISCO/LEVERKUSEN - Der Druck auf Bayer und dessen Chef Werner Baumann nimmt nach einer weiteren Schlappe in einem US-Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto weiter zu. Die Niederlage in einem richtungweisenden Verfahren überrascht zwar kaum, doch soll Bayer nach dem Willen einer Jury mehr an einen Krebspatienten zahlen als laut Experten allgemein erwartet worden war. Zeit zum Luft holen haben die Leverkusener nicht. Bereits an diesem Donnerstag startet ein weiterer Prozess. Der Aktienkurs des Dax -Konzerns fällt immer weiter.

GESAMT-ROUNDUP: United Internet enttäuscht mit Prognose und Dividenden-Aussagen

MONTABAUR/MAINTAL - Der Telekommunikationsanbieter und Internetdienstleister United Internet rechnet 2019 mit einem langsameren Wachstum als zuletzt. Zudem will das Unternehmen und seine Tochter 1&1 Drillisch die Dividende im Falle einer teuren Ersteigerung von Mobilfunkfrequenzen drastisch zusammenstreichen. An der Börse kamen die Nachrichten überhaupt nicht gut an.

ROUNDUP: VW-Nutzfahrzeuge investiert Milliarden - 'gute Gespräche' mit Ford

HANNOVER - Die Volkswagen -Sparte für leichte Nutzfahrzeuge setzt auf eine Allianz mit dem US-Autobauer Ford bei Roboterautos. Die Verhandlungen über eine Beteiligung an der für autonomes Fahren zuständigen Ford-Tochter Argo seien auf einem guten Weg, sagte Thomas Sedran, Chef der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, am Donnerstag. Gleichzeitig werde der Wandel vom reinen Autohersteller zum Mobilitätsdienstleister mit Milliardeninvestitionen vorangetrieben: 2019 sollten 1,8 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Mobilitätsdienste, den Umbau der Werke und neue Produkte fließen.

ROUNDUP: Telekom-Chef warnt vor Mobilfunk-Ausbaubremse durch Gesetzesänderung

BONN - Deutschlands Mobilfunkausbau könnte sich nach Ansicht von Telekom-Chef Tim Höttges durch eine Gesetzesänderung wesentlich verlangsamen. Der Manager warnte die Bundespolitik bei der Hauptversammlung seines Konzerns am Donnerstag in Bonn davor, Roamingpflichten gesetzlich klar zu verankern. "Wenn der Gesetzgeber ein "National Roaming" oder ein lokales Roaming einführt, prognostiziere ich Ihnen das Ende des ländlichen Ausbaus der Mobilfunkversorgung", sagte Höttges vor gut 2000 Aktionären. Nach seiner Darstellung würden Investitionen in neue Masten entwertet, wenn die Telekom ihre Antennen für die Konkurrenz öffnen müsste.

ROUNDUP: Condor-Chef findet mögliche Übernahme durch Lufthansa nachvollziehbar

FRANKFURT - Condor-Chef Ralf Teckentrup kann sich eine Übernahme seiner Fluggesellschaft durch den europäischen Marktführer Lufthansa vorstellen. Die Idee könne er nachvollziehen, sagte der Chef der zum britischen Touristikkonzern Thomas Cook gehörenden Fluggesellschaft dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben).

ROUNDUP: Flugsicherung löst Software-Problem und gibt Luftraum wieder frei

FRANKFURT/LANGEN - Der Flugverkehr im Südwesten und der Mitte Deutschlands kann seit Donnerstag wieder in gewohntem Umfang abgewickelt werden. Die Deutsche Flugsicherung hat den vom Center Langen kontrollierten Luftraum wieder komplett freigegeben, nachdem in der Nacht ein schwerwiegendes Software-Problem behoben wurde.

^

Weitere Meldungen

-Dreckige Autos: EU-Parlament fordert Staaten zum Handeln auf

-ROUNDUP: Evotec verspricht für 2019 weiteres Wachstum

-ROUNDUP: Aroundtown mit Gewinnsprung - Gemischtes Bild bei Analysten

-HANNOVER/Microsoft: Zeit der Alleingänge ist vorbei

-Varta will Investitionen weiter erhöhen

-Billigflieger Wow Air stellt Betrieb ein

-Dürrejahr bringt Dämpfer für Energiekonzern EnBW

-Chefin von in Bedrängnis geratener Swedbank entlassen

-Otto Group leidet unter heißem Sommer

-Handelsstreit: China verspricht ausländischen Firmen mehr Zugang

-Gewinn der Deutschen Bahn sinkt deutlich

-Autozulieferer ZF will Bremsenhersteller Wabco übernehmen

-Südzucker konkretisiert seine Sparpläne - 700 Jobs fallen Weg

-Volkswagen: mehr als 300 000 alte Diesel umgetauscht

-ROUNDUP: Roboterbauer Kuka streicht am Unternehmenssitz rund 350 Stellen

-Leifheit verstärkt Online-Handel - Investitionen belasten Gewinn

-ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum wächst 2019 langsamer - Anleger enttäuscht

-Fondsgesellschaft Amundi zeigt Interesse an DWS

-Hamburger Luftfahrtgipfel zieht durchwachsene Zwischenbilanz

-Außenhandelsverband warnt vor 'China-Phobie' in Europa

-Trendwende beim Maschinenbauer Manz in Sicht

-ROUNDUP: Hamburg Commercial Bank streicht 750 Arbeitsplätze

-ROUNDUP: Energiekonzern EnBW kündigt Investitions- und Wachstumsoffensive an

-EuGH: Deutsche Ökostrom-Umlage keine staatliche Beihilfe

-Verband: Markt für Computer- und Videospiele legt um 9 Prozent zu

-Medizingerätehersteller Aesculap wächst vor allem in China

-ROUNDUP: Apotheken-Geschenke vor dem Aus? BGH auch bei Kleinigkeiten skeptisch

-ROUNDUP: S&T sieht sich weiter als Digitalisierungs-Profiteur - Aktie legt zu

-Baywa will Standorte in Deutschland ausdünnen

-Trockenheit bremste Gewinnwachstum des Agrarhändlers Agravis

-CSU: Rüstungsexporte-Stopp der SPD wäre 'unverantwortlich'

-Studie: Deutschland bei Digitalisierung besser als gedacht

-Wolgaster Werft will Boote weiterhin an Saudi-Arabien liefern

-Maschinenbauer Singulus schreibt Gewinn

-Kochboxenanbieter Kochhaus stellt Insolvenzantrag

-Bahn: Keine weiteren Kostensteigerungen bei Stuttgart 21°

