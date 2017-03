dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Evotec profitiert von Kooperationen - Zuversicht für 2017

HAMBURG - Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec blickt nach einem Umsatzsprung optimistisch auf das laufende Jahr.



Der Umsatz soll um mehr als 15 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Im vergangenen Jahr profitierte die Gesellschaft von Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen und steigerte den Umsatz um 29 Prozent auf 164,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr sei eine Fortsetzung der starken Entwicklung zu erwarten.

Thomas Cook registriert nach Terror wieder wachsende Reiselust

LONDON - Der Reiseveranstalter Thomas Cook spürt nach einer Serie von Terroranschlägen in Europa wieder eine verstärkte Reiselust seiner Kunden. Die Buchungen für die wichtige Sommersaison lägen derzeit zehn Prozent höher als vor einem Jahr, teilte das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor am Dienstag in London mit. 42 Prozent des Sommerangebots sei bereits verkauft. "Die Lust der Urlauber, diesen Sommer ins Ausland zu reisen, ist in allen unseren Märkten gut, trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit", sagte Konzernchef Peter Fankhauser. Vor allem Griechenland sei als Urlaubsziel gefragt.

ROUNDUP: Ericsson will mit Milliarden-Abschreibungen wieder fit werden

STOCKHOLM - Der kriselnde schwedische Netzwerkausrüster Ericsson nimmt Milliardenabschreibungen in Kauf, um sich gegen den harten Wettbewerb in der Branche zu rüsten. Im ersten Quartal würden dadurch Sonderkosten in Höhe von fast einer Milliarde Euro anfallen. Provisionen werden das Ergebnis im laufenden Quartal mit 7 bis 9 Milliarden schwedischen Kronen (734 bis 944 Mio Euro) belasten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Die Aktien gerieten daraufhin unter Druck und fielen um rund 2 Prozent.

Tesco schließt Bilanzskandal mit Millionenstrafe ab

LONDON - Mehr als zwei Jahre nach dem Bilanzskandal bei der britischen Supermarktkette Tesco hat sich das Unternehmen mit den Behörden nun auf eine Millionenstrafe geeinigt. Um ein Strafverfahren zu umgehen, zahlt Tesco insgesamt 214 Millionen britische Pfund oder umgerechnet knapp 248 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies werde auch Auswirkungen auf die Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/17 haben, für die nun eine Einmalbelastung in Höhe von 235 Millionen Pfund anfällt.

ROUNDUP: Belastungen aus der Energiewende bringen EnBW Milliardenverlust

STUTTGART - Der Energiekonzern EnBW ist wegen niedriger Strompreise und Belastungen aus dem Pakt zur Entsorgung der atomaren Altlasten tief in die Verlustzone gerutscht. 2016 lag der Jahresfehlbetrag bei fast 1,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahr hatte es hauptsächlich wegen des Verkaufs von Wertpapieren noch einen Gewinn von gut 158 Millionen Euro gegeben.

ROUNDUP: Bertelsmann kündigt Milliarden-Investitionen bis 2020 an

BERLIN - Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann will bis 2020 mehrere Milliarden Euro in seine Geschäfte investieren. Bei der internationalen Expansion werde er den Blick neben Brasilien, Indien und China besonders auf die USA richten, kündigte Vorstandschef Thomas Rabe am Dienstag in Berlin an.

ROUNDUP: Gewinn von Schwäbisch Hall halbiert sich - hohe Rückstellungen

SCHWÄBISCH HALL - Mit einem dicken Finanzpolster wappnet sich Deutschlands größte Bausparkasse Schwäbisch Hall für schlechte Geschäfte in der Niedrigzinsphase. Es seien Sonder-Rückstellungen in Höhe von 175 Millionen Euro gebildet worden, teilte das Finanzinstitut am Dienstag in Schwäbisch Hall mit. Dadurch sank das Vorsteuer-Ergebnis 2016 um mehr als die Hälfte (53,7 Prozent) auf 158 Millionen Euro. "Die Rückstellungen haben wir gebildet für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass die Niedrigzinssituation länger anhält", sagte Institutschef Reinhard Klein.

ROUNDUP: Streikgefahr an Berliner Flughäfen gebannt - Tarifkonflikt gelöst

BERLIN - Passagieren an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld drohen vorerst keine Streiks mehr. Im Tarifkonflikt des Bodenpersonals ist in der Nacht zu Dienstag eine Einigung bis März 2020 gelungen. Die Stundenlöhne sollten demnach bis 2019 in vier Schritten steigen, in einigen Vergütungsgruppen um bis zu 1,90 Euro. Bislang verdienen sie durchschnittlich elf Euro.

Amazon gewinnt Bieter-Gefecht um Nahost-Rivalen Souq.com

SEATTLE - Amazon hat sich nach einem Bieter-Wettstreit den größten Online-Händler im Mittleren Osten, Souq.com, gesichert. Ein Kaufpreis wurde am Diensag nicht genannt. Nach vorherigen Informationen der "Financial Times" soll es um 650 bis 750 Millionen Dollar gegangen sein. Der Einkaufszentren-Betreiber Emaar Malls aus Dubai hatte für Souq.com nach eigenen Angaben 800 Millionen Dollar geboten. Der Zukauf zeigt, dass der weltgrößte Online-Händler auch bereit ist, neue Märkte mit Hilfe von Übernahmen zu erschließen. Mit Souq.com bekommt Amazon Zugang zu rund 50 Millionen Menschen in der Region. Der Dienst betreibt Niederlassungen in Saudi Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten.

^ Weitere Meldungen

-Tschechien versteigert Frequenzen für 5G-Netze -Evangelische Bank will jede fünfte Stelle streichen -'SZ': Commerzbank will Wertpapierabwicklung auslagern -Gewerkschaft protestiert gegen 'Kahlschlagpolitik' bei Bombardier -Eon kehrt nach acht Jahren zurück an den Anleihemarkt -Verkauf von Elektrowerkzeugen zieht dank Bauboom kräftig an -Ex-Telekom-Chef Obermann sieht großes Interesse an Innovation aus Israel -Erster Ryanair-Linienflug von Frankfurt mit Verspätung gestartet -Rewe-Chef Caparros verabschiedet sich mit Rekordzahlen -Russische Sberbank verkauft unter Druck ukrainische Tochter -ROUNDUP: Samsung will Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 wieder zurückbringen -ROUNDUP: EuGH lehnt Einspruch von russischem Ölkonzern gegen EU-Sanktionen ab -Betriebsrat: GM muss bei Opel-Verkauf Jobgarantien durchsetzen -'WSJ': Amazon braucht länger für automatisierten Einkaufsladen -Störung bei 'Spiegel Online' - Website über Stunden nicht erreichbar -ROUNDUP: Hersteller von Elektrowerkzeugen profitieren vom Bauboom -Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr schafft Wende -ROUNDUP: Uber bringt selbstfahrende Autos wieder auf die Straße -Japanisches Gericht hebt Stopp von Atomreaktoren wieder auf -Roche kündigt neuen Test für Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung an -US-Gericht weist Klage von Germanwings-Hinterbliebenen ab -BUND-Antrag auf Verkaufsstopp für Diesel-Neufahrzeuge abgelehnt -Umstellung auf DVB-T2 - Countdown für Antennen-Fernsehen läuft -Allianz-Tochter Pimco und Starinvestor Gross legen Streit bei -American Airlines steigt bei China Southern ein -Nicht-ärztliche Beschäftigte an Uniklinik Gießen bekommen mehr Geld -IPO: Aumann wird zusätzliche Aktien los -Uber stoppt Betrieb in Dänemark -IPO: Ibu-Tec muss bei Börsengang kleine Brötchen backen -Medizinartikelhersteller Hartmann steigert Gewinn moderat -Staatsanwaltschaft fordert im Unister-Prozess fünfeinhalb Jahre Haft -Conwert-Übernahme durch Vonovia perfekt -Zahl ambulanter Operationen in Krankenhäusern leicht gestiegen -Otto Group legt im Online-Handel zweistellig zu -Immobilien in Hamburg werden teurer -Facebook bringt auch in Haupt-App die Kamera in den Fokus°

