dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.12.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Knof: Grundsätzlich optimistisch für Commerzbank-Kerngeschäft 2022

FRANKFURT - Commerzbank-Chef Manfred Knof sieht sein Haus nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen für ein erneut schwieriges Jahr gut aufgestellt. Zwar werde 2022 "nicht nur wegen der Coronakrise ein herausforderndes Jahr", sagte der seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef dem "Handelsblatt" (Montag). Er sei aber "grundsätzlich optimistisch", dass sich das Kerngeschäft der Commerzbank "auch im nächsten Jahr gut entwickeln wird", sagte Knof.

Bosch rechnet auch 2022 mit Chipmangel

BERLIN/STUTTGART - Der künftige Bosch-Chef Stefan Hartung rechnet noch längere Zeit mit einem Mangel an Halbleitern. "Man muss es klar sagen: Die Chipkrise ist nicht vorbei", sagte Hartung dem Magazin "Focus". "Wir alle als deutsche Industrie sind massiv darauf angewiesen, dass die Lieferengpässe behoben werden. Jeder Chip, der fehlt, kann bedeuten, dass eine Lenkung und in der Folge ein ganzes Auto nicht gebaut werden kann. Das wird uns das ganze Jahr 2022 noch viel Kraft kosten." Hartung übernimmt zum Jahreswechsel von Volkmar Denner die Führung des größten Autozulieferers der Welt.

Autobranche sieht Hochlauf der Elektromobilität gefährdet

BERLIN - Die deutsche Autoindustrie sieht den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland gefährdet. Als Grund nannte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller: "Deutschland hängt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Autos extrem hinterher." Müller sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Um die Menge der E-Autos, die die Bundesregierung vorsieht, auch wirklich erreichen zu können, müssten pro Woche etwa 2000 neue öffentliche Ladepunkte installiert werden - tatsächlich sind es gerade mal 300. Heißt im Klartext: Das Tempo muss sich versiebenfachen."

ROUNDUP/Umfrage: Personalmangel und wirtschaftliche Probleme in Kliniken

BERLIN - Viele Kliniken in Deutschland rechnen im ablaufenden Jahr mit wirtschaftlichen Verlusten. Zudem hat sich die Personalsituation in der Pflege zugespitzt, wie das am Montag veröffentlichte Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DIK) ergab. Vier von fünf Kliniken haben demnach Probleme, offene Pflegestellen auf ihren Allgemein- und Intensivstationen zu besetzen.

Rekordschadenjahr für Versicherungen durch Naturkatastrophen

BERLIN - Flutkatastrophen, Stürme und Unwetter: Noch nie sind Versicherungen in Deutschland für so hohe Schäden durch Naturgefahren aufgekommen wie in diesem Jahr. "Mit versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen von rund 12,5 Milliarden Euro ist 2021 das teuerste Naturgefahrenjahr seit Beginn der Statistik Anfang der 1970er-Jahre", teilte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Montag mit.

ROUNDUP: Polens Präsident Duda legt Veto gegen umstrittenes Rundfunkgesetz ein

WARSCHAU - Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sein Veto gegen ein international umstrittenes neues Rundfunkgesetz eingelegt, das den ausländischen Einfluss auf die Medien beschränken soll. Er weigere sich, es in dieser Form zu unterzeichnen, teilte der 49-Jährige am Montag in Warschau mit. Das Parlament hatte das Gesetz kurz vor Weihnachten mit der Mehrheit der nationalkonservativen Regierung verabschiedet. Der Sejm, Polens Unterhaus, könnte das Veto des Präsidenten mit einer Dreifünftelmehrheit zurückweisen.

Handel klagt über katastrophales Weihnachtsgeschäft

BERLIN - Zu wenige Kunden und zu geringe Umsätze: Auch in diesem Jahr sind viele Einzelhändler vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht und machen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dafür verantwortlich. "Bereits das zweite Mal in Folge war die Weihnachtszeit für den Einzelhandel eine Katastrophe", fasste der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth, am Montag das Ergebnis einer Trendumfrage unter 750 Handelsunternehmen zusammen. "Bei vielen Handelsbetrieben herrscht Ernüchterung und Existenzangst."

Medien: Biden will Einreisebeschränkungen wegen Omikron aufheben

WASHINGTON - Die von der US-Regierung wegen Omikron verhängten Einreisebeschränkungen gegen Länder im südlichen Afrika sollen Medien zufolge aufgehoben werden. Einerseits gebe es mittlerweile mehr Erkenntnisse zu Omikron, andererseits sei die neue Variante des Coronavirus nun auch in den USA dominant, zitierte der Sender CNN einen Beamten des Weißen Hauses.

Weitere Meldungen

-Corona an Bord - Kreuzfahrtschiff darf Karibikhäfen nicht anlaufen

-US-Behörde reduziert Isolationsdauer für Gesundheitspersonal

-Omikron: 100 britische Urlauber bei Ankunft in Tirol abgewiesen

-ROUNDUP: Sozialverband fordert Ausgleich bei steigenden Lebensmittel-Preisen

-Presse: Tausende Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe

-Trotz Corona-Pandemie: P&C plant 2022 mehrere Neueröffnungen

-Wüst will Genehmigungsbehörden fit machen für Kohle-Ausstieg bis 2030

-Özdemir: Viele Bauern wollen nach Cannabis-Legalisierung Hanf anbauen

-Silvester am New Yorker Times Square mit weniger Zuschauern

-Australien reduziert Intervalle zwischen Impfungen

-Özdemir will gesündere Ernährung und höhere Lebensmittelpreise

-ROUNDUP: Noch Tausende offene Rechnungen nach Corona-Rückholaktion

-Rauball kann sich weitere Amtszeit als BVB-Präsident vorstellen

-Patientenschützer: Weihnachtsbesuch bei Pflegebedürftigen erschwert

-Knapp 147 Millionen verabreichte Impfdosen gegen Covid-19

-Lemke will deutlich weniger Pestizide in Landwirtschaft

-Umfrage: Jeder Zweite unzufrieden mit Organisation der Impfkampagne

-Lehrerverbände: Distanzunterricht nicht ausschließen

-Bulgarien verspricht Prämien für Senioren nach Corona-Impfung

-Presse: Sektflasche im Pint-Format soll nach Brexit Comeback feiern

-IG Metall fordert von Regierung gezielte Unterstützung für Werften

-Tschechiens Präsident Zeman befürwortet Corona-Impfpflicht

-Pubs länger offen zu Ehren der Queen? - Thronjubiläum naht

-Frankfurt führt 2G-Bändchen zum Shoppen ein

-Leisere Flieger, neue Technik - Plan für weniger Fluglärm in München

-Forschungsministerin warnt vor Freigabe von Impfstoff-Patenten

-Bundesamt zu Gefährdung kritischer Infrastrukturen: Es gibt Reserven

-Russland: Westen nutzt Nord Stream 2 als Druckmittel

-Weihnachten im Heiligen Land - wegen Corona fehlen Touristen

-Umwelthilfe will auch Verbot dünner Plastiktüten für Obst und Gemüse

-Roche erhält US-Zulassung für neuen Corona-Selbsttest

-Malus bei Impfpflicht-Verstoß? Kritik an Holetschek-Überlegung

-Mehr Grippefälle als im Vorjahr - aber weniger als vor der Pandemie

-Bundesarbeitsministerium: Elf Euro Mindestlohn ab Januar in Fleischindustrie

-Handel befürchtet weiteren Schlag für Innenstädte durch Omikron

-1,6 Millionen Fahrgäste zur Weihnachtszeit - Fernverkehr ruhig

-Edelmetall-Branche blickt auf gutes Jahr zurück

-Bau der A14-Nordverlängerung im Zeitplan

-Airbus will 2023 Testflüge mit neuem Lufttaxi-Modell starten

-KaDeWe-Eigentümer übernehmen britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges

-Regionales TV-Werbeverbot: Länder prüfen Folgen von Gerichtsurteil

-Daimler reduziert Denza-Anteil auf zehn Prozent

-Das langsame Sterben der Pubs - Britische Kneipen kämpfen um Existenz

-Russisches Gericht verhängt hohe Geldstrafen gegen Internetriesen

-HSH-Altlasten vor der Abwicklung - Gesamtkosten zehn Milliarden Euro

-Umfrage: Bezahlen per Smartphone weiterhin die Ausnahme

-Bauern wegen Düngerpreisen in Sorge - Özdemir will mehr Wertschätzung

-Studie: Raucherquote in Deutschland steigt wieder

-'Unqualifiziert' - Verwaltungsrichter zu Montgomery-Äußerungen

-ROUNDUP: Nächste Runde für ein neues Tierhaltungs-Logo

-IG Metall: Viele Betriebe im Osten führen die 35-Stunden-Woche ein

-Fast-Food-Trend: Promis kooperieren in USA mit Schnellrestaurants

-Boris Johnson ruft in Weihnachtsansprache zum Testen und Boostern auf

-Spanien, Portugal und USA seit Samstag Corona-Hochrisikogebiete

-Bayerns Gesundheitsminister kritisiert Cannabis-Pläne der Regierung

-Woidke: Über Frage der Impfpflicht erst später entscheiden

-Reiseverkehr zum Fest ruhig - Flugausfälle wegen kranker Piloten

-Ärztevertreterin: Gesundheitsämter in der Pandemie am Limit°

