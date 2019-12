dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.12.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Doch keine Übernahme: Qiagen-Aktie bricht ein

HILDEN/VENLO - Nachdem der Biotechnologie-Konzern Qiagen der Übernahme durch Investoren oder Konkurrenten einen Riegel vorgeschoben hat, haben sich in Deutschland viele Aktionäre von dem Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen abgewandt.



Der Wert eines Anteilsscheins sackte am Freitag an der Frankfurter Börse um etwa ein Fünftel ab - manch Anleger hatte wohl darauf spekuliert, bei der Übernahme kräftig Kasse machen zu können.

ROUNDUP: Volkswagen drückt bei Elektroautos aufs Tempo - Ziele angehoben

WOLFSBURG - Volkswagen will bei Produktion und Verkauf von Elektroautos schneller vorankommen als bisher geplant. Das Ziel von einer Million produzierten E-Autos soll nun Ende 2023 und damit zwei Jahre früher als angepeilt erreicht werden, wie der Dax -Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Für das Jahr 2025 strebt das Unternehmen nun 1,5 Millionen produzierte Elektroautos der neuen ID-Familie an.

ROUNDUP: Gewerkschaft will über Streiks bei Lufthansa informieren

FRANKFURT - Die Kabinengewerkschaft Ufo will an diesem Freitag über die konkreten Streikpläne bei der Lufthansa informieren. Zuvor hatte die Gewerkschaft lediglich bestätigt, dass es Streiks noch in diesem Jahr geben werde. Ufo möchte um 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Auch soll es dann Informationen geben, welche Teile des Konzerns bestreikt werden sollen.

737-Max-Debakel: 'Verstörende' E-Mails bringen Boeing unter Druck

WASHINGTON - Neue brisante E-Mails könnten dem kriselnden US-Flugzeugbauer Boeing mit seinem Unglücksflieger 737 Max weiteren Ärger einbringen. Der Konzern hat gegenüber der Luftfahrtaufsicht FAA und dem US-Kongress eine Reihe weiterer beunruhigender Nachrichten zur 737 Max offengelegt, wie der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses am Donnerstag bestätigte. Die Unterlagen seien am späten Abend des 23. Dezembers eingereicht worden und deuteten auf ein "sehr verstörendes Bild" bei Boeing hin, sagte eine Sprecherin.

Auch 737-Max-Sonderberater Luttig verlässt Boeing

CHICAGO - Nach dem Rücktritt von Boeing -Chef Dennis Muilenburg nimmt auch dessen Sonderberater Michael Luttig im Zuge des Debakels rund um den Unglücksflieger 737 Max seinen Hut. Der 65-Jährige habe den Verwaltungsrat informiert, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen, teilte der US-Luftfahrtkonzern am Donnerstag (Ortszeit) mit.

US-Börsenaufsicht untersucht Verkaufspraktiken von BMW

WASHINGTON - Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht die Verkaufspraktiken des deutschen Autobauers BMW . Einen entsprechenden Bericht des "Wall Street Journal" bestätigte ein Sprecher des Unternehmens am Montag auf Nachfrage. BMW kooperiere bei den Ermittlungen der Behörde, mehr könne er dazu aber nicht sagen. Ein Sprecher der SEC wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Hintergründen äußern und sagte gemäß der Standardformulierung der Aufsicht, die Behörde werde die Untersuchungen weder bestätigen noch verneinen.

Britische Wettbewerbshüter wollen Deliveroo-Investment von Amazon genau prüfen

LONDON - Die britischen Wettbewerbshüter schauen sich die Investition von Onlinehändler Amazon in den Essenslieferanten Deliveroo wie erwartet genauer an. Der Kauf eines größeren Anteils an Deliveroo durch Amazon solle einer tieferen Prüfung unterzogen werden, teilte die Competition and Markets Authority (CMA) am Freitag mit.

Compugroup kauft in Frankreich zu

KOBLENZ - Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller Compugroup verstärkt sich in Frankreich.

Erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen sind erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere in einem Jahr gezählt worden. Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa haben am Freitag eine Passagierin aus Flörsheim bei Frankfurt als 70-millionsten Fluggast im Jahr 2019 geehrt. Die Frau wollte mit ihrer Familie nach Mexiko fliegen und bekam einen Reisegutschein von 1000 Euro. Die Zehn-Millionen-Schritte am größten deutschen Airport fallen damit immer schneller: 60 Millionen waren erstmals 2015 überschritten worden, 50 Millionen im Jahr 2004.

Weitere Meldungen

-Bundeskartellamt brummt Firmen 848 Millionen Euro an Bußgeldern auf

-Von der Leyen kritisiert US-Sanktionen wegen Nord Stream 2

-Bahn, Bund und Länder investieren 1,3 Milliarden Euro in Bahnhöfe

-Bericht: Nur fünf deutsche Städte komplett mit 4G-Mobilfunk

-ROUNDUP/Zweieinhalb Jahre pleite: Air Berlin muss aus alter Zentrale raus

-ROUNDUP: Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte in Rekordhöhe

-Tesla-Rivale Rivian besorgt 1,3 Milliarden Dollar bei Investoren

-Bericht: Personalnot in Kliniken nimmt weiter zu

-Konsortium um Bauunternehmen übernimmt Asiana Airlines

-'Ein ganz verrücktes Jahr' - Stromproduktion aus Kohle stark gesunken

-ROUNDUP: Bahn-Tickets für Fernzüge kaum teurer - Aufschläge im Nahverkehr

-Russland will Nord Stream 2 aus eigener Kraft bald fertigbauen

-Thomas-Cook-Pleite: Lambrecht erwägt Klage gegen Versicherung

-Diesel-Umrüstungen mit neuer Software noch nicht erledigt

-Die Ladesäule fährt zum E-Auto: Studie zu mobilen Parkplatz-Robotern

-Tui-Chef: Klimadebatte verändert Reiselust wenig

-Bund nimmt mehr als drei Milliarden Euro beim Emissionshandel ein

-Ex-Uber-Chef Kalanick tritt als Verwaltungsrat zurück

-2019 brachte weniger Sturmschäden als die Vorjahre°

