dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.12.2018 - 15.15 Uhr

GESAMT-ROUNDUP/Scheuer mahnt Autokonzerne: 'Jahr der Vertrauens-Nachrüstung'

BERLIN - Angesichts nahender Diesel-Fahrverbote in deutschen Städten im neuen Jahr fordert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mehr Anstrengungen von den Autoherstellern.



"2019 muss nicht nur die Diskussion um die Hardware-Nachrüstungen zum Ergebnis führen, sondern es muss auch das Jahr der Vertrauens-Nachrüstung für die deutschen Hersteller sein", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Autobauer sollten selbstkritisch nachdenken, was sie besser machen könnten. "Und die deutschen Hersteller haben verdammt viel gutzumachen." Sie müssten Vertrauen und Image bei den Kunden zurückgewinnen. Scheuer nahm auch die Kommunen in die Pflicht.

ROUNDUP/Studie: Ausländische Firmen weiter auf Einkaufstour in Deutschland

FRANKFURT - Der Run ausländischer Investoren auf deutsche Unternehmen hält an. Das Interesse chinesischer Firmen ist allerdings deutlich gesunken. Das geht aus Daten der Beratungs- und Prüfungsgesellschaften EY und PwC hervor. EY zufolge gab es in diesem Jahr 34 Übernahmen oder Beteiligungen durch Unternehmen aus China, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag berichtete. Das sei der niedrigste Wert seit fünf Jahren und eine Halbierung gegenüber dem Höhepunkt 2016. Im vergangenen Jahr hatte es EY zufolge 54 Transaktionen gegeben, 2016 waren es noch 68.

Vinci übernimmt Mehrheit am Flughafen London Gatwick

RUEIL-MALMAISON - Der Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci übernimmt die Mehrheit an dem britischen Flughafen London Gatwick. Für 50,01 Prozent zahlt Vinci etwa 2,9 Milliarden britische Pfund (rund 3,2 Milliarden Euro), wie die Franzosen am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Damit gehören nun 46 Flughäfen in 12 Ländern zum Portfolio von Vinci. Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen Großbritanniens und der acht-verkehrsreichste in Europa. Die restlichen Anteile liegen bei Global Infrastructure Partners.

Hochtief und Implenia erhalten Auftrag für Teil der Münchener S-Bahn

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief hat einen Großauftrag für den Bau eines Teils der neuen Münchener S-Bahn-Strecke ergattert. Die Deutsche Bahn habe Hochtief und dem Partner Implenia einen Auftrag für den zentralen Haltepunkt Marienhof der zweiten Stammstrecke der S-Bahn in München erteilt, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Essen mit. Die technische Federführung bei dem Auftrag mit einem Volumen von 400 Millionen Euro werde Implenia haben. Die Arbeit vor Ort soll im Sommer 2019 beginnen.

ROUNDUP 2: Mindestlohn steigt auf 9,18 Euro - Streit um künftige Höhe

BERLIN - Geringverdiener mit einem Einkommen auf Niveau des Mindestlohns verdienen ab 1. Januar 35 Cent mehr pro Stunde. Denn die gesetzliche Lohnuntergrenze wird von 8,84 Euro brutto auf 9,19 Euro angehoben. Die Gewerkschaften pochen auf einen späteren deutlich stärkeren Anstieg. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich bereits im Oktober für 12 Euro Mindestlohn ausgesprochen. Hiervor warnen die Arbeitgeber.

Innogy bündelt Elektromobilität in eigener Gesellschaft

ESSEN - Das Energieunternehmen Innogy bündelt seine Aktivitäten rund um die Elektromobilität künftig in einer eigenen Gesellschaft. Der Markt für Elektromobilität wachse schnell und gewinne bei Innogy zunehmend an Bedeutung, teilte der Essener Konzern am Donnerstag mit. Innogy will das Geschäft damit von der klassischen Energieversorgung abgrenzen. Zum 1. Januar soll die neue Gesellschaft in Dortmund an den Start gehen. Sie umfasst neben Hard- und Softwareprodukten auch die laufenden Kundenbeziehungen und Projekte sowie die jüngsten US-Zukäufe BTC Power und Recargo. Kunden der neuen Gesellschaft sind weiterhin die Automobilwirtschaft, Ladenetzbetreiber, Flottenbetreiber sowie Kommunen und Energieversorger. Die laufenden Kundenverträge blieben inhaltlich unverändert.

Uniper will Frankreich-Geschäft an tschechische EPH verkaufen

DÜSSELDORF/PRAG - Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper verhandelt mit dem tschechischen Konkurrenten EPH um den Milliardär Daniel Kretinsky über den Verkauf seines Frankreich-Geschäfts. Wie beide Unternehmen am Montag in Düsseldorf und Prag mitteilten, hat EPH ein verbindliches Angebot abgegeben.

Euronext will norwegische Börse übernehmen

AMSTERDAM - Der Börsenbetreiber Euronext will die norwegische Börse Oslo Bors VPS kaufen. Man habe ein offizielles Kaufangebot in Höhe von 625 Millionen Euro unterbreitet, teilte Euronext am Montag in Amsterdam mit. Die Mehrländerbörse sei an den Verwaltungsrat der Osloer Börse herangetreten, um seine Zustimmung zu erhalten.

Katjes steigt bei Halloren aus

EMMERICH/HALLE - Der Süßwarenhersteller Katjes ist beim ostdeutschen Schokokugel-Produzenten Halloren ausgestiegen. Die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe hat ihren Anteil von knapp 11 Prozent der Halloren-Aktien an den Mehrheitseigner Charlie Investors verkauft, wie Katjes am Donnerstag mitteilte. "Wir freuen uns über die einvernehmliche Lösung, die wir als positiv für Halloren und seine Aktionäre ansehen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter von Katjes International, Tobias Bachmüller, laut Mitteilung.

Weitere Meldungen

-Breitbandausbau in Sachsen mit stärkstem Zuwachs aller Bundesländer

-Weihnachtsquoten: Alle Jahre wieder gewinnt Helene Fischer

-Lufthansa Technik dementiert Vorwurf zu G20-Flugzeugpanne

-Sozialverband: Staat soll privat Pflegende wie Eltern fördern

-Branche: Image verändern für mehr Frauen in Künstlicher Intelligenz

-TV-Produzent Souvignier: Junge Leute wollen kein lineares TV mehr

-Mietanstiege ohne Ende? Experten sehen keine Trendwende

-DIHK rechnet im neuen Jahr mit weniger zusätzlichen Jobs

-Erstes Geldwäsche-Urteil im Vatikan

-Japan jagt wieder kommerziell Wale - Umweltschützer bestürzt

-Bahn: 85 Prozent der Fernzüge im Weihnachtsverkehr pünktlich

-Russland und Weißrussland uneins im Gasstreit

-Wasserversorger: Anpassung an Klimawandel und Landflucht wird teuer

-Experten: Zahl der Firmenpleiten könnte wieder steigen

-Welche Autofarben sich 2018 gut verkauft haben

-Autostudie: Rabattschlacht geht 2019 weiter

-Commerzbank dringt auf Reform neuer Regeln für Wertpapiergeschäfte

-Audi-Chef dringt auf höhere Produktivität

-Von der Leyen für öffentliche Sitzungen des Untersuchungsausschusses

-NRW-Innenminister kritisiert Gewalt im Hambacher Forst

-Ärztepräsident: 5000 offene Stellen für Ärzte in Krankenhäusern

-Japans Regierung will Lage ausländischer Gastarbeiter verbessern

-Giffey vermisst Ostdeutsche in Unternehmensvorständen

-'Wirtschaftsweiser' Schmidt für Soli-Abschaffung

-Stuttgarter OB Kuhn will Nahverkehrsabgabe für Autofahrer

-Sachsen warnt vor Einmischung des Bundes in Länderkompetenzen

-Kommunen fordern Sozialstaatsreform - weg von 'Vollkaskomentalität'

-Oettinger: Werden höhere französische Schulden einmalig tolerieren

-Medien: Russland will die Zigarette verbannen

-ROUNDUP: ZDF-Intendant Thomas Bellut plädiert für höheren Rundfunkbeitrag

-ROUNDUP: Ärger über unerlaubte Telefonwerbung nimmt zu

-Beitragsservice verschickt Millionen Klärungsschreiben

-Rekord bei Kindergeldbezug - 'Task Force' gegen Sozialbetrug

-Bisher keine verbindlichen Angebote für NordLB

-Bericht: Bundeswehr prüft Rekrutierung von EU-Bürgern für die Truppe

-Japan-Gericht gewährt Freilassung auf Kaution für Automanager Kelly

-Verwaltungsratschef von russischem Aluminiumkonzern tritt zurück

-Russische Medienaufseher fordern harte Strafen gegen Google

-Kommunalverbandschef: Flickenteppich an Fahrverboten 'grotesk'

-BMW droht in Südkorea nach Motorbränden Strafverfahren

-Umfrage: Sparkonten und Fonds bei Anlegern besonders beliebt

-Söder: Will Ausgestaltung des Föderalismus neu diskutieren

-Deutschland exportiert weniger Strom - Überschuss aber weiter hoch

-Umfrage: Viele Deutsche bleiben auch 2019 Fitnessstudio fern

-Haftstrafen in Japan für Ex-Atommanager wegen Fukushima gefordert

-Handwerk: Gut ausgebildete Flüchtlinge nicht abschieben

-EWN hat mit Bau der Zerlegehalle für atomaren Abfall begonnen

-Ausländische Internet-Firmen greifen deutsches Lotto an

-Bsirske kritisiert Pläne der Koalition für Grundrente

-Verbraucherschützer für automatische Entschädigung bei Verspätungen

-Bericht über Investitionsstau: 25 Milliarden Euro nicht genutzt

-Metallbranche vor Abkühlung - Gewerkschaft über Elektro-Umbau besorgt

-Ende einer Ära: Musiksender Viva wird an Silvester abgeschaltet

-Strom fürs E-Auto: VW setzt auf mobile Schnellladesäule°

