dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.09.2018 - 15.15 Uhr

Kreise: Thyssenkrupp will sich aufspalten

ESSEN - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp bastelt Kreisen zufolge an seiner Aufspaltung.



Der Konzern erwäge durch die Abtrennung der Nicht-Stahlaktivitäten eine Teilung des Konzerns in zwei Unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktionäre von Thyssenkrupp sollen Anteile der neuen Gesellschaft erhalten, auf die dann Sparten wie Anlagen- und Schiffbau, Aufzüge oder das Komponentengeschäft übergehen.

ROUNDUP: Starker Sommer treibt Autozulieferer Hella an - Aktie an MDax-Spitze

LIPPSTADT - Der Autozulieferer Hella ist überraschend stark in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende August legten Umsatz und Gewinn stärker zu als von Analysten erwartet. Dazu dürften Experten zufolge auch die neuen Abgas- und Verbrauchstests nach dem WLTP-Standard beigetragen haben. Wegen der Umstellung hätten Autohersteller ihre Produktion in den vergangenen Monaten hochgefahren - und deswegen auch mehr Scheinwerfer und andere Teile von Hella verbaut.

ROUNDUP: H&M stärkt Onlinehandel und verspricht weniger Rabatte

STOCKHOLM - Der angeschlagene schwedische Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) bringt seinen Konzernumbau weiter voran. Zwar hat das Unternehmen seinen Gewinn im dritten Geschäftsquartal (bis 31. August) geschmälert, die Investoren sehen den Konzern mit der Umstellung der Logistik aber auf einem guten Weg. An der Börse legte die Aktie zeitweise um bis zu 13 Prozent zu. Vor allem die Aussicht auf künftig weniger Rabatte besänftigte die Anleger.

ROUNDUP: Reisekonzern Tui trotzt Hitze und Last-Minute-Preiskampf

HANNOVER/STUTTGART - Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat dem heißen Sommer und dem Preiskampf im Last-Minute-Geschäft getrotzt. Obwohl viele Mittel- und Nordeuropäer die sonnigen Monate diesmal zu Hause statt am Strand verbrachten, zählte Tui vier Prozent mehr Gäste als ein Jahr zuvor. Und während der wichtigste Rivale Thomas Cook (Neckermann Reisen) sein Gewinnziel am Montag zusammenstreichen musste, hielt Tui-Chef Fritz Joussen an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 am Donnerstag fest.

Comcast will nach Fox-Rückzug keine weiteren Sky-Anteile über den Markt kaufen

NEW YORK - Der US-Kabelkonzern Comcast sieht sich nach dem Rückzug des US-Unterhaltungsriesen 21st Century Fox bei der Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky am Ziel und will vorerst keine weiteren Anteile kaufen. Comcast begrüßte in einer Mitteilung vom Donnerstag die Absicht des Fox-Konzerns vom Vorabend, seinen Sky-Anteil in Höhe von 39 Prozent an Comcast abzugeben.

IPO/Elektrorollerhersteller Govecs verschiebt Börsengang nach Großauftrag

MÜNCHEN - Der Elektrorollerhersteller Govecs verschiebt seinen Börsengang um sechs Wochen. Statt am 2. Oktober streben die Eigentümer des Unternehmens jetzt eine Erstnotiz am 13. November an, wie Govecs am Donnerstag in München mitteilte. Die Zeichnungsfrist für die Aktie wurde bis zum 8. November verlängert.

Frankreich will Anteile an Air France-KLM derzeit nicht verkaufen

PARIS - Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat einen baldigen Verkauf der Staatsbeteiligung an der Fluggesellschaft Air France-KLM ausgeschlossen. "Im Moment ist davon nicht die Rede", sagte er am Donnerstag dem Sender Franceinfo. Die "Financial Times" hatte den neuen Konzernchef Benjamin Smith zuvor mit der Aussage zitiert, Regierungsvertreter hätten klargemacht, dass sie die Anteile "zur richtigen Zeit" abgeben würden.

ROUNDUP: Bahn investiert Extra-Milliarde in ICE-Züge

BERLIN - Die Deutsche Bahn bestellt mehr Fernzüge, um der steigenden Auslastung gerecht zu werden. Der Aufsichtsrat des Konzerns billigte in seiner Sitzung am Mittwoch eine Zusatzinvestition von rund einer Milliarde Euro bis Ende 2024, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Etwa 700 Millionen Euro sind für 18 neue ICE-4-Züge von Siemens vorgesehen sowie für den Kauf von 50 Wagen, mit denen bereits bestellte ICE 4 von 12 auf 13 Abschnitte verlängert werden sollen.

