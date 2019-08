dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.08.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Razzia bei Deutsche-Börse-Tochter Clearstream wegen 'Cum Ex'

ESCHBORN - Die Polizei hat bei der Deutsche-Börse-Tochter Clearstream am Dienstag Büros durchsucht.



Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft sagte, es gebe "im Rahmen des Verfahrenskomplexes um die Cum-Ex-Geschäfte Durchsuchungsmaßnahmen bei Beschuldigten". Aufgrund des Steuergeheimnisses wollte er keine weiteren Angaben machen. Ein Sprecher der Deutschen Börse erklärte, die Durchsuchungen erfolgten "im Rahmen von Ermittlungen gegen Kunden und Mitarbeiter". Der Dax -Konzern kooperiere "vollumfänglich" mit den Ermittlungsbehörden. Zu der Frage, welche Büros im Fokus standen, wollte er nichts sagen. Die Aktien waren mit einem Kursrückgang von gut einem Prozent in einem festen Markt Dax-Schlusslicht.

ROUNDUP 3: Trauer um langjährigen VW-Chef Piëch: 'Großer Manager und Ingenieur'

HANNOVER - Nach dem Tod des langjährigen Volkswagen -Chefs Ferdinand Piëch haben Wegbegleiter aus dem Unternehmen und aus der Politik ihren Respekt vor der Lebensleistung des Managers ausgedrückt. VW -Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh würdigte Piëch als "großen Manager und Ingenieur". "Volkswagen stünde ohne Ferdinand Piëch nicht da, wo wir jetzt stehen. Dafür schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anerkennung", sagte Osterloh am Dienstag.

ROUNDUP: Unternehmen und Familien würdigen langjährigen VW-Chef Piëch

WOLFSBURG - Volkswagen sowie die Familien Porsche und Piëch haben das Lebenswerk und die Verdienste des gestorbenen Ex-VW -Chefs Ferdinand Piëch gewürdigt. "Ferdinand Piëch hat Automobilgeschichte geschrieben - als leidenschaftlicher Manager, genialer Ingenieur und als visionärer Unternehmer", sagte der VW-Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch am Dienstag. Konzernchef Herbert Diess bezeichnete Piëch als mutig, unternehmerisch konsequent und technisch brillant. "Vor allem hat Ferdinand Piëch Qualität und Perfektion bis ins Detail in den Automobilbau gebracht und tief in der Volkswagen-DNA verankert", sagte Diess.

ROUNDUP 2: Dräger will Personalkosten drücken - Proteste vom Betriebsrat

LÜBECK - Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk will aufgrund der schwachen Ergebnisentwicklung die Personalkosten senken. So solle das Unternehmen wieder effizienter werden, teilte Drägerwerk am Dienstag in Lübeck mit. Die Aktie drehte nach der Bekanntgabe ins Plus und legte zuletzt in einem festeren Markt um 0,62 Prozent zu. Der Geschäftsführer der IG Metall Lübeck-Wismar, Daniel Friedrich, kritisierte die Ankündigung als kontraproduktiv. Nötig seien jetzt Perspektive und Innovation statt Verzicht und Entlassungen, sagte er.

ROUNDUP: Instone verdreifacht operatives Ergebnis - Aktie gefragt

ESSEN - Die Geschäfte beim Immobilienentwickler Instone Real Estate sind im erste Halbjahr dank des Bau-Booms in Deutschland sehr gut verlaufen. Die Essener, die bald Cancom im SDax ersetzen, verdreifachten ihr operatives Ergebnis (Ebit) in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres. Das teilte das auf Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

Pharmakonzern Johnson & Johnson zu Strafe in Schmerzmittelprozess verurteilt

NORMAN - Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) ist wegen unrechtmäßiger Vermarktung von suchtgefährdenden Schmerzmitteln zu einer hohen Strafe verurteilt worden. Der zuständige Richter Thad Balkman ordnete am Montag eine Zahlung von 572 Millionen Dollar (515 Mio Euro) an, weil der Konzern zur Epidemie der Medikamentenabhängigkeit im Bundesstaat Oklahoma beigetragen habe. Johnson & Johnson kündigte umgehend an, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.

Beyond Meat gewinnt Fast-Food-Gigant KFC als Kunden

LOUISVILLE - Die für ihre veganen Burger gefeierte Fleischersatzfirma Beyond Meat hat mit Kentucky Fried Chicken (KFC) eine große US-Fast-Food-Kette als Kunden gewonnen. Die Unternehmen verkündeten am Montag (Ortszeit), gemeinsam ein pflanzliches Hühnerfleisch-Imitat unter dem Label "Beyond Fried Chicken" auf den Markt zu bringen.

Miele spürt weltweite Konjunkturabkühlung

GÜTERSLOH - Die weltweite Konjunkturabkühlung geht auch am Hausgerätehersteller Miele nicht spurlos vorbei. Der Umsatz des Familienunternehmens stieg im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 lediglich um 1,5 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Ohne die erstmalige Einbeziehung der koreanischen Tochter Yujin Robot hätte das Plus im 120. Jahr der Firmengeschichte sogar nur bei 0,2 Prozent gelegen. Zum Vergleich: Vor 12 Monaten meldete Miele noch ein Umsatzplus von 4,3 Prozent. Zum Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben.

ROUNDUP: Spahn will Hersteller von Medizinprodukten strenger überwachen

BERLIN - Die Überwachung von Medizinprodukten wie Prothesen und Herzschrittmachern soll schlagkräftiger werden. "Wir wollen, dass Medizinprodukte für die Patienten sicher und kein Risiko für sie sind", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Ein nun vorgelegter erster Gesetzentwurf des Ministeriums sieht dafür mehr Kompetenzen des Bundes vor. Damit sollen auch europäische Vorgaben umgesetzt werden.

^

Weitere Meldungen

-Glencore investiert in kanadische First Cobalt

-Berlins Finanzsenator schließt längeren Mietendeckel nicht aus

-Seehofer lehnt Mietendeckel ab

-Automobilzulieferer Coindu übernimmt Taschenhersteller Bree

-UPC-Besitzern Liberty Global will an Verkauf an Sunrise festhalten

-Bau von privaten E-Ladestationen soll erleichtert werden

-Oettinger: EU-Kommission tut alles zur Rettung der NordLB

-ROUNDUP: Verbraucherzentralen monieren Bedingungen bei Leih-E-Scootern

-EU-Kommission: Insektenkiller Chlorpyrifos soll verboten werden

-ROUNDUP/Geografin: Umland müsste Folgen des Berliner Mietendeckels tragen

-ROUNDUP: 'Made in Germany': Möbelindustrie will mit Label Umsatz ankurbeln

-ROUNDUP: 'Nachhaltiges' Smartphone Fairphone 3 vorgestellt

-Rund 130 Annullierungen am Münchner Flughafen wegen Räumung

-Deutsche Bahn digitalisiert rund 68 000 Güterwagen

-ROUNDUP: Ein Jahr Haft auf Bewährung nach tödlicher Explosion bei BASF

-ADAC: Sprit an Autobahnen 20 Cent teurer als an anderen Tankstellen

-Umweltbundesamt unterstützt Forderung nach höherem Flaschenpfand

-Studie: Ein Drittel hat keinen Durchblick bei Datenfreigaben°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha