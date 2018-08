dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Tschechischer Investor greift nach Einzelhändler Metro

DÜSSELDORF - Der Einzelhändler Metro steht womöglich vor der Übernahme durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky.



Nachdem Großaktionär Haniel vor dem Wochenende einen Teilausstieg aus der Metro angekündigt hatte, bereitet nun auch der Elektronikhändler Ceconomy den Verkauf eines Großteils seiner rund zehnprozentigen Beteiligung an dem Handelskonzern vor. An der Börse sorgte dies zum Wochenstart für neue Phantasie und für kräftige Kursgewinne.

ROUNDUP: Auch Ceconomy erwägt Verkauf seines Metro-Anteils

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy bereitet den Verkauf des Großteils seiner Beteiligung am Einzelhändler Metro vor. Dabei folgt die im MDax notierte Gesellschaft dem Beispiel ihres Großaktionärs Haniel, der seine Metro-Anteile ebenfalls losschlagen will. Damit könnte der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky zum größten Einzelaktionär der Metro aufsteigen. An der Börse sorgte dies am Montag für neue Phantasie und für kräftige Kursgewinne.

ROUNDUP: Trockenheit bremst Kaliproduktion bei K+S - Ein Werk steht still

KASSEL/HERINGEN - Wegen der anhaltenden Trockenheit fährt der Dünger- und Salzkonzern K+S seine Kaliproduktion in Osthessen herunter. Aufgrund der außergewöhnlich geringen Wasserführung der Werra stehe am Standort Wintershall ein Hauptentsorgungsweg nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung, sagte ein Sprecher des MDax -Konzerns am Montag. Dort könne bis auf weiteres nicht mehr produziert werden. Wintershall ist einer von drei Standorten in der Region. Die anderen Werke, Hattorf in Hessen und Unterbreizbach in Thüringen, könnten dagegen vorerst weiter produzieren.

Kreise: Apple bringt neue iPhones in drei Größen heraus

CUPERTINO - Apple will laut Kreisen für alle Preisklassen seiner nächsten iPhone-Generation das Design des aktuellen Top-Modells X übernehmen. Der Konzern wolle in das Weihnachtsgeschäft mit Telefonen in drei unterschiedlichen Bildschirmgrößen gehen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Das günstigere Modell solle ein 6,1 Zoll (15,5 cm) großes Display bekommen. Im Gegensatz zum über 1000 Euro teuren iPhone X solle es einen LCD-Bildschirm statt der kontrastreicheren OLED-Technologie haben - und der Rahmen werde aus Aluminium statt Edelstahl sein.

ROUNDUP/VW-Zwischenbericht von US-Aufseher: 'Haben noch viel Arbeit vor uns'

WOLFSBURG - Mehr Transparenz gefordert, Verstöße festgestellt: Der von der US-Justiz zur Aufarbeitung des Abgasskandals eingesetzte Aufpasser Larry Thompson hat Volkswagen aufgefordert, sämtliche Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen. Vereinzelt sei er mit der Zurückhaltung bei der Übermittlung bestimmter Informationen nicht einverstanden, hieß es im am Montag veröffentlichten ersten Zwischenbericht Thompsons nach "Dieselgate". Dort wurden auch zwei Verstöße gegen die Auflagen festgestellt. Volkswagen-Rechtsvorstand Hiltrud Werner erklärte, es gebe große Fortschritte - aber auch immer noch Schwächen.

ROUNDUP 2/Kreise: Fusion von Kaufhof und Karstadt wackelt

MÜNCHEN/DÜSSELDORF - Elefantenhochzeit in Gefahr: Die geplante Fusion zwischen den beiden großen deutschen Warenhausketten Karstadt und Kaufhof wackelt. Das bestätigten mit der Verhandlung vertraute Personen der Deutschen Presse-Agentur. Als Stolpersteine könnten sich demnach auf den letzten Metern die schlechte Geschäftsentwicklung beim Kaufhof und ein milliardenschwerer Immobilienkredit für die Warenhäuser des Traditionsunternehmens erweisen.

Weitere Meldungen

-EU fördert 5G-Entwicklung bei Nokia mit Darlehen

-Online-Möbelkäufe in Deutschland nehmen zu - Marktlage mäßig

-ROUNDUP: Kartellamt verhängte 2018 schon 272 Millionen Euro an Bußgeldern

-Pfizer präsentiert positive Daten für Hoffnungsträger

-Evotec geht weitere Forschungsallianz ein

-ROUNDUP: Online-Möbelkäufe in Deutschland beliebter - Marktlage nur mäßig

-Microsofts Tablet Surface Go startet in Deutschland°

