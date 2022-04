dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.04.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Mercedes verdient blendend an hohen Preisen - Zuversicht fürs Jahr

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz kann im widrigen Umfeld aus Chipkrise und Ukraine-Krieg weiter auf die hohen Verkaufspreise am Markt setzen. Trotz geringerer Verkäufe erzielte das Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis deutliche Steigerungen. Dass der weitgehende Rückzug aus Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine viel Geld kostet und die mangelnde Halbleiterversorgung die Produktion stört, bremst den Konzern dabei nur wenig. Die von Konzernchef Ola Källenius eingeleiteten Kostensenkungen tun ihr Übriges. Die Aktie legte am Mittwoch kräftig zu, auch weil das Unternehmen im Rahmen seiner Prognosen etwas zuversichtlicher wurde.

ROUNDUP 2: Deutsche Bank sieht sich auf Kurs zu Renditeziel - Aktie am Dax-Ende

FRANKFURT - Die Deutsche Bank sieht sich nach einem Milliardengewinn im schwierigen ersten Quartal auf Kurs zu ihrem Renditeziel für 2022. "Der gute Jahresauftakt gibt uns weitere Zuversicht, dass wir unsere Ziele für das laufende Jahr erreichen werden", bekräftigte Konzernchef Christian Sewing bei der Vorlage des Zwischenberichts am Mittwoch in Frankfurt. An der Börse wurden die Nachrichten trotz des überraschend hohen Quartalsgewinns mit einem Kursabschlag quittiert.

ROUNDUP: Symrise bestätigt nach Umsatzsprung den Jahrausblick - Aktie stark

HOLZMINDEN - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise sieht sich nach einem starken Jahresbeginn trotz der Risiken durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandmie auf Kurs zu seinen Zielen für 2022. Der Dax-Konzern profitierte in den ersten drei Monaten des Jahres vom Auslaufen vieler Corona-Restriktionen. Die Konsumenten seien aktiver geworden, sagte Konzernchef Heinz Jürgen Bertram laut Mitteilung vom Mittwoch. "Das gilt für Reisen sowie für Bereiche wie Gastronomie und Freizeit. Damit stieg die Nachfrage zum Beispiel nach Anwendungen für Sonnenschutz und Feinparfümerie, aber auch nach Getränken und kulinarischen Anwendungen."

ROUNDUP 2: Puma mit Umsatzsprung im ersten Quartal - Prognose bekräftigt

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit deutlichen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Das Unternehmen habe eine starke Nachfrage verzeichnet, erklärte Konzernchef Björn Gulden bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Mittwoch in Herzogenaurach. Dabei hat das Unternehmen weiter mit hohen Kosten durch Lieferkettenengpässe zu kämpfen. Und auch die Schwierigkeiten im wichtigen chinesischen Markt halten an. All das lässt Puma für das Gesamtjahr vorsichtig bleiben. Die Prognose bekräftigte das Management.

ROUNDUP: Qiagen hebt Jahresziele nach starkem Start an - Aktie legt zu

VENLO - Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen wird nach einem guten Jahresstart etwas optimistischer für 2022. Allerdings rechnet der Vorstand nicht damit, die Spitzenwerte aus dem vergangenen Jahr noch einmal zu schaffen. Hoffnung schöpfen die Manager aus einer positiven Umsatzentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres, die deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs von Qiagen legte am Mittwochvormittag um rund drei Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Werten im Leitindex Dax . Allerdings hat das Papier, das 2021 auch von Übernahmefantasie profitiert hatte, seit dem Mehrjahreshoch im November rund zwölf Prozent verloren.

ROUNDUP: T-Mobile US hebt Jahresziele an - Erstes Quartal mit weniger Gewinn

BELLEVUE - Ein deutliches Plus bei Mobilfunkverträgen und Serviceumsatz in den ersten drei Monaten motiviert die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US zu höheren Jahreszielen. Unter dem Strich sank der Gewinn zum Jahresstart aber, denn erneut belasteten hohe Integrationskosten aus dem Zusammengehen mit dem kleineren Wettbewerber Sprint den Nettogewinn. Im vorbörslichen US-Handel legten die Papiere des amerikanischen Telekommunikationsunternehmens um vier Prozent zu.

ROUNDUP: Uniper rutscht wegen verschobener Gasverkäufe in die Verlustzone

DÜSSELDORF - Der Energiekonzern Uniper ist wegen hoher Abschreibungen und turbulenter Energiemärkte mit einem Milliardenverlust ins Jahr gestartet. Die Ergebnisse des ersten Quartals dürften deutlich hinter den Zahlen des Vorjahres zurückbleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit. Die Uniper-Aktie fiel am Mittwoch zeitweise um 5,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte März und war damit das Schlusslicht im MDax . Bis zur Mittagszeit konnte sie die Kursabschläge etwas eindämmen.

ROUNDUP: Software AG wirtschaftet unerwartet profitabel - Aktie verliert

DARMSTADT - Wegen einer guten Nachfrage nach lukrativen Produkten hat die Software AG im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Beim operativen Ergebnis machten die Darmstädter einen Sprung von mehr als zwei Dritteln nach oben. Trotz einer saisonal bedingt niedrigeren Zahl an Neukunden blickt das Unternehmen mit Zuversicht auf das laufende Jahr.

ROUNDUP/Commerzbank startet trotz Krieg mit mehr Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

FRANKFURT - Die Commerzbank sieht sich nach einem überraschend guten ersten Quartal auf Kurs zum angestrebten Milliardenüberschuss im Gesamtjahr 2022. "Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dank eines starken Kundengeschäfts haben wir unseren operativen Gewinn gesteigert, obwohl die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine unser Risikoergebnis belastet haben", teilte Konzernchef Manfred Knof am Dienstagabend bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für die ersten drei Monate mit. An der Börse kamen die Nachrichten am Mittwoch gut an.

Boeing startet mit Milliardenverlust ins Jahr - Neue 777X kommt noch später

CHICAGO - Die Folgen des Ukraine-Kriegs und hauseigene Probleme haben den US-Flugzeughersteller Boeing im ersten Quartal überraschend tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von über 1,2 Milliarden US-Dollar (gut 1,1 Mrd Euro) nach einem Minus von 561 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Mittwoch in Chicago mitteilte. Zudem verschiebt Boeing die Auslieferung seines modernisierten Großraumjets 777X ein weiteres Mal: Wegen Problemen bei der Zertifizierung werde das erste Exemplar der Langversion 777-9 erst im Jahr 2025 ausgeliefert.

^

Weitere Meldungen

-Bechtle steigert Vorsteuergewinn stärker als erwartet

-ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet wächst etwas langsamer

-Microsoft steigert Erlöse dank Cloud-Geschäft deutlich

-Deutsche-Bank-Tochter DWS verbucht Mittelabfluss - Gewinn steigt dennoch

-Flatexdegiro verdient trotz Marketing-Kampagne deutlich mehr

-Schneider Electric muss wegen Rückzug aus Russland 300 Millionen abschreiben

-Pharmakonzern GlaxoSmithKline startet besser als erwartet ins Jahr

-Chiphersteller STMicro verdient im ersten Quartal deutlich mehr

-Air Liquide startet mit einem deutlichen Umsatzplus ins neue Jahr

-Energiekonzern Iberdrola steigert Umsatz kräftig - Gewinn zieht nur leicht an

-Schneider Electric wächst stärker als erwartet

-Credit Suisse schreibt wie angekündigt rote Zahlen

-Acea: Erneut weniger Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in der EU

-Twitter-Übernahme - Digitalpolitiker fürchten mehr Hass im Netz

-General Motors verdient trotz Umsatzplus weniger

-Conti-Rivale Michelin profitiert von höheren Reifenpreisen - Umsatz legt zu

-Visa erfreut Anleger mit starken Quartalszahlen

-Eisen- und Stahlindustrie: IG Metall fordert 8,2 Prozent mehr Gehalt

-Conti will CO2-Last mit Aufforstung mindern - Mehrkosten möglich

-Credit Suisse wechselt Vorstandsmitglieder aus - Finanzchef geht

-ROUNDUP: Durchsuchung bei Suzuki - Verdacht auf Abgas-Betrügereien

-ROUNDUP: Air Liquide startet mit deutlichem Umsatzplus ins Jahr

-Fleischkonsum geht zurück: Tönnies meldet deutliches Umsatz-Minus

-Bauministerin Geywitz hält trotz Kriegsfolgen an Neubau-Ziel für Wohnungen fest

-Aufzughersteller Kone wird vorsichtiger

-Arte will 'europäisches Kulturlabel' werden - bald News auf Englisch

-Wiesnwirte siegen gegen Online-Händler - Plätze zu Unrecht verkauft

-Harley-Davidson verdient deutlich weniger

-Unklarheit bei Zahlung: 'Geringe Menge' Gas nicht geliefert

-ADAC ruft zum Spritsparen und zu weniger Autofahrten auf

-FDP-Politiker plädiert Kauf von Transporthubschrauber CH-53K

-Bundesregierung: Russland kein verlässlicher Energiepartner

-Drohnenhersteller aus China stoppt Geschäfte in Russland und Ukraine

-Handwerk: Für die Energiewende fehlt das Personal in Deutschland

-BASF stellt fast alle Geschäfte in Russland und in Belarus ein

-Novartis vermeldet positive Studiendaten zu Tislelizumab bei Speiseröhrenkrebs

-Spotify wächst trotz Kontroverse um Podcast-Plattform

-ROUNDUP: Bahn-Gewerkschaft EVG: 9-Euro-Ticket könnte im Chaos enden

-ROUNDUP: Spritpreise sinken leicht - ADAC ruft Autofahrer zum Sparen auf

-ROUNDUP: Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt weiter

-Hochtief bestätigt Gewinnziel für 2022 - gute Auftragslage hilft

-ROUNDUP: P&O-Fähre überquert erstmals wieder Ärmelkanal

-Russische Besitzer trennen sich von Flugzeughersteller in Tschechien

-ROUNDUP: Das Summen der E-Busse - Flottenumbau nimmt Tempo auf°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha