dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.04.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Daimler schlägt mit Absatzrekord den Euro-Effekt - Gewinn sinkt aber

STUTTGART - Die Rekordwerte beim Absatz haben dem Autobauer Daimler auch zum Auftakt des Jahres 2018 mehr Geld eingebracht.



Daran hat auch der starke Euro nichts geändert - ohne den Effekt wäre das Wachstum aber deutlich stärker ausgefallen, wie Daimler am Freitag mitteilte. Mit dem Gewinn hingegen lag der Autobauer im ersten Quartal unter dem Vorjahreswert, was Finanzvorstand Bodo Uebber im Wesentlichen auf positive Einmaleffekte zurückführte, die zu Jahresbeginn 2017 für ein deutlich besseres Ergebnis gesorgt hatten.

Continental bekommt Währungs-Gegenwind voll zu spüren

HANNOVER - Der starke Euro und andere Wechselkurseffekte haben bei Continental zum Jahresauftakt alle operativen Erfolge aufgezehrt. Der Umsatz stagnierte bei rund 11 Milliarden Euro, wie der Automobilzulieferer und Reifenhersteller vor seiner Hauptversammlung am Freitag in Hannover mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte wäre der Erlös um 4,3 Prozent gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe im ersten Quartal zirka 1,1 (Vorjahr: 1,17) Milliarden Euro betragen.

Bericht: Telekom verheiratet ihre Tochter T-Mobile US alsbald mit Sprint

NEW YORK - Nach mehreren erfolglosen Versuchen könnte die Deutsche Telekom nun unerwartet schnell ihre amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint verkuppeln. Die Unternehmen hätten Fortschritte bei ihren Fusionsverhandlungen gemacht und können die Gespräche schon in der kommenden Woche abschließen, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zu Freitag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die Telekom war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Entscheidung zum Conti-Konzernumbau frühestens Mitte des Jahres

HANNOVER - Zum möglichen Konzernumbau hat der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental weiterhin keine Entscheidung getroffen. Die passenden Szenarien würden derzeit durchgespielt, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart am Freitag in Hannover vor Aktionären auf der Hauptversammlung. "Wir finden damit heraus, welcher Aufbau unserer Organisation uns noch schneller wandlungsfähig macht." Continental müsse sich angesichts rasanter Veränderungen der Märkte ständig anpassen. Voraussichtlich Mitte des Jahres solle dem Aufsichtsrat eine Empfehlung vorgelegt werden.

ROUNDUP 2: Triebwerks-Ärger quält Airbus zum Jahresstart - Aktie verliert

TOULOUSE - Die Probleme der Triebwerkshersteller für den Mittelstreckenjet A320neo haben dem Flugzeugbauer Airbus den Jahresstart kräftig verhagelt. Umsatz und Gewinn gingen deutlich zurück. Der Vorstand um Airbus-Chef Tom Enders stellt sich darauf ein, die meisten Exemplare seines Verkaufsschlagers A320neo erst in der zweiten Jahreshälfte an die Airline-Kunden zu übergeben. "Damit bleibt noch viel zu tun, um das Ziel von rund 800 Auslieferungen bei Verkehrsflugzeugen zu erreichen", sagte Enders am Freitag in Toulouse. Auch beim modernisierten Großraumjet A330neo läuft es nicht rund.

Merck-Chef: 'Wollen 2019 bei allen wichtigen Kennzahlen zulegen'

FRANKFURT - Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA will nach einer Durststrecke im kommenden Jahr wieder durchstarten. "Wir investieren in unsere Zukunft. Diese Anstrengungen werden sich auszahlen", sagte Konzernchef Stefan Oschmann auf der diesjährigen Hauptversammlung in Frankfurt. Oschmann stellte für 2019 Verbesserungen bei allen wichtigen Kennzahlen in Aussicht. Umsatz, das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-pre) sowie die bereinigte operative Marge sollen zulegen.

Eon startet Übernahmeangebot für Innogy - Angebotsfrist endet am 6. Juli

ESSEN - Der Energiekonzern Eon hat am Freitag sein offizielles Übernahmeangebot für den Konkurrenten Innogy vorgelegt. Wie bereits bekannt, hat das Angebot einen Gesamtwert von 40 Euro je Aktie, inklusive der Innogy-Dividenden für 2017 und 2018, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Die Annahmefrist endet am 6. Juli. Wie bereits bekannt, will Eon Innogy übernehmen und dann in einer komplexen Transaktion die verschiedenen Geschäfte unter sich und der Mutter RWE aufteilen, die knapp 77 Prozent an Innogy hält. Zudem wird RWE mit knapp 17 Prozent größter Aktionär von Eon.

ROUNDUP: Smartphone-Schwäche bringt Sony rote Quartalszahlen

TOKIO - Probleme im Smartphone-Geschäft haben Sony im vergangenen Quartal in die Verlustzone gedrückt. Der Elektronikkonzern verbuchte einen Verlust von 16,8 Milliarden Yen (127 Mio Euro). Ein zentraler Auslöser dafür war eine Abschreibung in der Mobilfunksparte in Höhe von 31,3 Milliarden Yen (237 Mio Euro). Der Quartalsumsatz wuchs im Jahresvergleich um 2,5 Prozent auf 1,95 Billionen Yen, wie Sony am Freitag mitteilte.

Gutachten: Technische Diesel-Nachrüstungen realisierbar

BERLIN - Technische Nachrüstungen älterer Diesel zur Senkung des Schadstoffausstoßes sind laut einem Gutachten im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums umsetzbar. Nach heutigem Erkenntnisstand sei dies bei Euro-5-Fahrzeugen "mit verträglichem Aufwand möglich", schreibt Professor Georg Wachtmeister von der Technischen Universität München in einem Gutachten, über das zuerst das Magazin "Der Spiegel" berichtete. Die Kosten für Nachrüstungen der Motor-Hardware bewegten sich "in einer realisierbaren Größenordnung", heißt es in der Studie, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Genannt werden rund 3000 Euro pro Auto.

ROUNDUP: Sanofi verspricht Beginn einer neuen Wachstumsphase

PARIS - Beim vom schwachen Diabetesgeschäft geplagten Pharmakonzern Sanofi soll der Aufschwung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ab dem zweiten Halbjahr solle es wieder aufwärts gehen, kündigte Konzernchef Olivier Brandicourt am Freitag bei der Vorlage der Quartalsbilanz in Paris an. Zum Jahresstart mussten die Franzosen jedoch noch Einbußen bei Umsatz und Ergebnis einstecken, bekräftigten aber ihre Jahresprognose und kündigten einen Aktienrückkauf im Umfang von 1,5 Milliarden Euro an.

