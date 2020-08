dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.08.2020 - 15.15 Uhr

Generikahersteller Teva in USA wegen angeblicher Preisabsprachen angeklagt

WASHINGTON/TEL AVIV/PARSIPPANNY - Im Streit mit den US-Behörden wegen angeblicher Preisabsprachen spitzt sich die Lage für den weltgrößten Generikahersteller Teva zu.



Die US-Tochter des Unternehmens wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nun angeklagt, gemeinsam mit anderen Pharmafirmen die Preise für Nachahmermedikamente unerlaubt festgesetzt zu haben. Wie das US-Justizministerium in Washington mitteilte, zielt die Anklage auf drei Fälle illegaler Preisabsprachen im Zeitraum von Mai 2013 bis Dezember 2015. Teva wies die Anschuldigungen zurück.

ROUNDUP: Salesforce erhöht Jahresprognose nach starkem Quartal

SAN FRANCISCO - Der SAP -Rivale Salesforce hat in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden profitiert und schraubt daher seine Erwartungen wieder nach oben. Statt 20 Milliarden Dollar (rund 17 Mrd Euro) sollen nun im Gesamtjahr bis zu 20,8 Milliarden Dollar erlöst werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in San Francisco mit. Dies wäre eine Steigerung von bis zu 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

ROUNDUP: Aroundtown wagt erstmals Prognose - Corona belastet Hotel-Immobilien

LUXEMBURG - Die Probleme der Tourismus-Industrie durch die Corona-Pandemie treffen auch den Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown . Das Luxemburger Unternehmen bekommt die Belastungen vor allem bei seinen Hotel-Immobilien zu spüren, wie der MDax-Konzern am Mittwoch zur Vorstellung seiner Halbjahreszahlen mitteilte. Erstmals wagt Aroundtown nun aber eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. An der Börse hob die Aktie daraufhin ab.

ROUNDUP: Solarpark- und Windkraftanlagen-Betreiber Encavis sieht sich auf Kurs

HAMBURG - Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs zu den 2020er-Zielen. Der Konzern bestätigte seine Prognose, das erste Halbjahr habe sich "insgesamt positiv" entwickelt, teilte das Management am Mittwoch in Hamburg mit. Allerdings belasten mehrere negative Effekte das Ergebnis in den ersten sechs Monaten.

Evonik baut Aktivitäten rund um Katalysatoren mit US-Übernahme aus

ESSEN - Evonik treibt den Umbau hin zur Spezialchemie mit einer weiteren Übernahme in den USA voran. So setzt das Management um Konzernchef Christian Kullmann seit Jahren auf das Spezialitätengeschäft, das gerade in tristen Konjunkturzeiten oftmals robuster und profitabler ist als das Geschäft mit Standard- und Massenchemikalien. Der Spezialitätenanteil stieg denn auch von rund einem Fünftel im Jahr 2017 bis heute auf rund vier Fünftel. Mit der Übernahme des US-amerikanischen Experten für die Aufbereitung von Katalysatoren Porocel soll der Anteil nun weiter wachsen. Der Kaufpreis für das Unternehmen mit Sitz in Houston beträgt 210 Millionen US-Dollar (178 Millionen Euro), wie Evonik am Mittwoch in Essen mitteilte. Die Transaktion solle bis Ende 2020 abgeschlossen werden.

ROUNDUP 2/Kreise: Reisewarnung für über 160 Länder bis 14. September verlängert

BERLIN - Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 14. September verlängert. Das wurde am Mittwoch in der Kabinettssitzung in Berlin entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

Neuer Vorstandsposten beim Düngerkonzern K+S fällt Sparprogramm zum Opfer

KASSEL - Das Sparprogramm und der Umbau des kriselnden Dünger- und Salzkonzerns K+S treffen nun auch die Personalpläne für den Vorstand. Auf Bitten des Unternehmens werde Fabiola Fernandez Grund nicht wie geplant zu Beginn des nächsten Jahres ihren Posten in der Konzernführung antreten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Kassel mit. Der Aufsichtsrat sehe von der ursprünglich geplanten Erweiterung des Gremiums bis auf Weiteres ab, hieß es weiter. Damit bleibe es beim dreiköpfigen Vorstandsteam unter Führung von Konzernchef Burkhard Lohr.

Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group bekommt neuen Aufsichtsratschef

MAINTAL - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Verbindungstechnik-Spezialisten Norma Group , Lars Berg, tritt aus gesundheitlichen Gründen zum Monatsende zurück. Zum ersten September übernimmt Günter Hauptmann das Amt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Maintal mit. Hauptmann ist bereits einfaches Mitglied des Gremiums. Aufgrund des Rücktritts besteht der Aufsichtsrat vorübergehend aus nur fünf Personen. Die Gesellschaft beginne mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten, heißt es in der Mitteilung.

Im September erneutes Spitzentreffen von Merkel mit Autoindustrie

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der Corona-Krise am 8. September erneut mit Vertretern der Autoindustrie zusammenkommen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch von Insidern bestätigt. Merkel, mehrere Bundesminister sowie Branchenvertreter hatten bereits mehrfach über die Lage der Schlüsselindustrie mit Hunderttausenden Beschäftigten beraten.

SAP appelliert an Mitarbeiter: Fahrt Dienstautos länger!

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP appelliert angesichts der Corona-Pandemie an seine Mitarbeiter in Deutschland, die eigenen Dienstautos länger als gewöhnlich zu fahren. Das sagte ein Sprecher am Mittwoch in Walldorf. Zunächst hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" darüber berichtet.

