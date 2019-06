dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.06.2019 - 15.15 Uhr

IPO: Walmart will japanische Kette Seiyu zurück an die Börse bringen

BENTONVILLE - Der weltgrößte Einzelhändler Walmart will seine japanische Supermarktkette Seiyu wieder an die Börse bringen.



Die Mehrheit solle jedoch auch nach dem Börsengang behalten werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bentonville mit.

Finanzinvestoren Bain und Black Daimond steigen bei Jost aus - Aktie unter Druck

NEU-ISENBURG - Die Finanzinvestoren Bain Capital und Black Daimond haben ihre Aktien an dem Lkw-Zulieferer Jost Werke offenbar vollständig am Markt platziert. Der Preis habe bei 31 Euro pro Stück gelegen, berichteten Händler am Mittwoch. Das Papier des Unternehmens mit Sitz im hessischen Neu-Isenburg geriet daraufhin am Morgen unter Druck und verlor 9 Prozent auf 30,60 Euro.

Medien: Tesla verliert Fertigungschef Peter Hochholdinger

NEW YORK - Der Fertigungschef von Tesla , der deutsche Autoexperte Peter Hochholdinger, arbeitet nach einem Bericht des Branchenblogs "Electrek" nicht mehr bei dem kalifornischen Automobilhersteller. Der Autoproduktionsspezialist kam Mitte 2016 von Audi zu Tesla, um die Produktion neu zu organisieren. Tesla war am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen. Gegenüber "Electrek" wollten weder das Unternehmen noch Hochholdinger selbst Stellung nehmen.

Schuldschein begeben: Evotec holt sich Geld für Übernahme von Just Bio

HAMBURG - Das Biotech-Unternehmen Evotec hat sich frisches Kapital bei institutionellen Investoren besorgt. Schuldscheine mit einem Volumen von 250 Millionen Euro wurden platziert, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich hatte Evotec lediglich 100 Millionen Euro anvisiert, doch die Nachfrage sei hoch gewesen und das Auftragsbuch erheblich überzeichnet.

IPO: Düngerkonzern Yara erwägt Börsengang des Geschäfts mit Industrie-Stickstoff

OSLO - Der norwegische Konzern Yara will sich auf das klassische Düngergeschäft konzentrieren und prüft einen Börsengang der Sparte für industrielle Stickstoffprodukte. Yara entwickle sich zu einem Dünger-Anbieter, ein Börsengang des Industrie-Geschäfts wäre ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, sagte Konzerchef Svein Tore Holsether im Zuge eines Kapitalmarkttages am Mittwoch in Oslo. Die Aufspaltung könne sowohl Yara als auch dem neuen Unternehmen frische Wachstumsimpulse verleihen. Die Yara-Aktie kletterte nach dem Handelsstart um knapp 2 Prozent.

Französischer Industriekonzern Schneider Electric bestätigt Ziele

RUEIL-MALMAISON - Der französische Industriekonzern Schneider Electric hält an seinen Zielen bis 2021 fest. Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Unternehmen aus eigener Kraft weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent an, teilte Schneider Electric am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag in Rueil-Malmaison mit. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) erwartet der Konzern ein organisches Wachstum zwischen vier und sieben Prozent.

^

Weitere Meldungen

-Bafin-Chef: Bei weiterer Zinssenkung würde Druck auf Banken steigen

-Novartis sieht Wirksamkeit von Cosentyx durch neue Daten untermauert

-ROUNDUP/Paketboom geht weiter: 3,5 Milliarden Sendungen verschickt

-Batteriehersteller Akasol baut erstes Werk in USA

-EU-Kommission redet mit Vertretern von Nord Stream 2 - kein Ergebnis

-EuGH: Treibstoff auf Startbahn befreit Airlines von Entschädigung

-Buchgroßhändler KNV gerettet - Zeitfracht übernimmt Unternehmen

-Branche will bei Umsetzung der Chemikalienverordnung nachbessern

-ROUNDUP 2/Debatte um Nährwert-Logo: Nestlé führt Nutri Score ein

-Chef von Lauda-Airline: Branche rechnet wieder mit ganz schwierigem Sommer

-Deutsche Post darf österreichisches Paketgeschäft mit dortigem Pendant bündeln

-ROUNDUP/Erst Wind, dann Sonne: Ökostrom-Rekord im ersten Halbjahr 2019

-ROUNDUP: Rechtzeitig zum Grill-Sommer: Edeka und Heinz beenden Ketchup-Streit

-Merkel will Tabakwerbeverbot - Entscheidung bis Jahresende

-ROUNDUP: Apple Pay bei Sparkassen zunächst ohne Girocard-Unterstützung

-Französische Regierung: Facebook gibt IP-Adressen bei Hass an Justiz°

