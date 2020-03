dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.03.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Chiphersteller Infineon zieht Prognose wegen Corona-Krise zurück

NEUBINBERG - Der Chiphersteller Infineon zieht aufgrund der unkalkulierbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurück.



Die Folgen der Corona-Krise dürften zu einer Abweichung von den bisherigen Erwartungen und zu einem spürbaren Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr führen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Neubiberg bei München mit. Der erwartete verminderte Umsatz werde voraussichtlich auch die Profitabilität von Infineon belasten, hieß es weiter. Die konkreten negativen Effekte seien aktuell aber nicht verlässlich zu quantifizieren.

VIRUS/ROUNDUP/Kreise: Tui vor Einigung für Staatshilfen wegen Corona-Einbrüchen

HANNOVER - Tui soll in der Corona-Krise kurz vor einer Einigung über staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe stehen. Der Konzern ist schon seit einigen Tagen in Gesprächen darüber, ob Mittel aus den Hilfsprogrammen von Bund und Ländern beantragt werden. Jetzt stehen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg die Chancen gut, zwei Milliarden Euro in Anspruch nehmen zu können. Ein Tui-Sprecher sagte dazu am Donnerstag: "Wir sind in guten Gesprächen." Es gebe aber noch keine abschließende Entscheidung oder Zusage, betonte er.

ROUNDUP: SMA Solar hält trotz Krise an Jahreszielen fest - Aktie mit Kurssprung

NIESTETAL - Der Solarkonzern SMA Solar hält trotz der Coronavirus-Pandemie an den Zielen für 2020 fest. "Das Coronavirus hat bisher nur geringe negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf", sagte Vorstandssprecher Jürgen Reinert laut Mitteilung am Donnerstag in Niestetal bei Kassel. Zwar müsse man den Fortgang der Pandemie und ihrer Folgen genau beobachten. Er sieht SMA aber gut gewappnet, um auf mögliche Entwicklungen angemessen reagieren zu können.

VIRUS/ROUNDUP 2/Ökonomen: Corona-Krise könnte Wende am Immobilienmarkt bringen

FRANKFURT - Die Corona-Krise dürfte nach Einschätzung von Ökonomen den Anstieg der Mieten und Immobilienpreise dämpfen. Selbst ein Ende des zehnjährigen Immobilienbooms in Deutschland sei denkbar, wenn sich die Krise noch Monate hinziehe und der Alltag der Menschen stark eingeschränkt bleibe. Das würde Mietern und Immobilienkäufern nach den rasanten Aufschlägen der vergangenen Jahre Luft verschaffen. 2019 verteuerten sich Wohnungen und Häuser laut Zahlen des Statistischen Bundesamts erneut um mehr als 5 Prozent.

VIRUS/ROUNDUP: Aareal Bank zieht Dividende in Zweifel - Aktie sackt ab

WIESBADEN - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank stellt seine Dividendenpläne für 2019 angesichts der Corona-Krise vorsichtig in Frage. Die Bank beobachte die aktuellen Entwicklungen und Diskussionen aufmerksam und werde diese "verantwortungsvoll bewerten", teilte das Geldhaus bei der Vorlage des Geschäftsberichts am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im Februar hatte das Management den Anteilseignern eine Ausschüttung von zwei Euro je Aktie in Aussicht gestellt, zehn Cent weniger als im Vorjahr. "Die Entscheidung über die Ausschüttung einer Dividende obliegt letztlich der Hauptversammlung", hob die Bank nun hervor.

ROUNDUP: Aroundtown gibt wegen Corona-Krise erst einmal keine Jahresziele aus

LUXEMBURG - Der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst keinen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Das Unternehmen werde seine Ziele für 2020 inklusive der Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus erst veröffentlichen, wenn mehr Klarheit über die Situation besteht, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Luxemburg mit. Die Aktie gab am Donnerstagvormittag um gut 4 Prozent nach.

VIRUS/ROUNDUP: Klinikbetreiber Fresenius warnt vor Kapazitätsengpässen

DÜSSELDORF/BAD HOMBURG - Die Corona-Krise spitzt sich auch in Deutschland immer weiter zu. Europas größter privater Klinikbetreiber Fresenius blickt mit Sorge auf diese Entwicklung. "Ich kann nicht garantieren, dass unser Personal und unsere Ausrüstung zum Höhepunkt der Krise ausreichen werden", sagte der Chef des Bad Homburger Dax-Konzerns Stephan Sturm der "Wirtschaftswoche". Er könne aber versichern, "dass wir alles Menschenmögliche tun werden." Anlass für eine Neufassung der Konzernprognose sieht der Manager zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Weitere Meldungen

-VIRUS: US-Baumaschinenkonzern Caterpillar streicht Jahresprognose

-Kuka gibt wegen Coronavirus-Krise keinen Ausblick auf 2020

-Moody's: Ausblick 'stabil' für Schweizer Bankensystem - 'negativ' für Deutsches

-ROUNDUP: Evotec übertrifft 2019 eigene Ziele - '2020 noch schwer vorherzusagen'

-VIRUS: Autobauer Daimler kündigt Kurzarbeit ab 6. April an

-ROUNDUP: Fotodienstleister Cewe rechnet mit negativen Effekten wegen Coronavirus

-ROUNDUP: S&T sieht in Corona-Krisen bessere Chancen auf Übernahmen

-Büromöbelhändler Takkt startet Sparprogramm und stoppt Investitionen

-VIRUS: Airbus drosselt Flügel-Herstellung in Großbritannien und Deutschland

-IPO: Mehr Börsengänge weltweit - Flaute in Deutschland

-VIRUS/Kreise: Corona-Crash bringt JPMorgan Boom im Derivate-Geschäft

-VIRUS: Fresenius-Chef sieht derzeit keinen Grund für Korrektur der Prognose

-ROUNDUP: Eurofighter und F-18 - eine Split-Lösung soll den Tornado ersetzen

-Auch Mitarbeiter von Lidl und Kaufland erhalten Bonuszahlung

-VIRUS/ROUNDUP: Verbraucherschützer gegen Gutscheinregelung für Touristen

-ROUNDUP: Scout24 sieht Corona-Belastungen - höhere Dividende und Aktienrückkäufe

-VIRUS: Jungheinrich schließt vorübergehend Werk in Bayern

-1&1 Drillisch will trotz Corona-Krise Kurs halten

-ROUNDUP: Zulieferer ZF rechnet mit starkem Umsatzrückgang wegen Corona-Krise

-ROUNDUP/VWN-Chef: 'Schnell wieder hochfahren', sobald Corona-Lage es zulässt

-VIRUS: Condor beginnt Kurzarbeit und will staatliche Corona-Hilfe

-Airlines erwarten Extra-Hygienevorschriften, wenn Flüge wieder starten

-ROUNDUP: Agravis rechnet in der Corona-Krise mit höheren Kosten

-ROUNDUP: Hypovereinsbank schließt vorübergehend Mehrheit der Filialen

-Schweizer Börse erhält weitere Genehmigung für Übernahme der spanischen Börse

-ROUNDUP: Bahn nach Fahrgastrekord mit unsicherem Ausblick

-VIRUS/ROUNDUP: Hannover Messe fällt 2020 aus

-VIRUS/Hausgeräte-Firma Dyson will Beatmungsgeräte für Corona-Kranke liefern

-VIRUS: Frankfurter Messe sagt auch Konsumgüterschau 'Tendence' ab

-Berentzen wegen Corona-Risiken zurückhaltend - leichte Zuwächse 2019

-VIRUS/ROUNDUP: Bosch entwickelt Corona-Schnelltest°

