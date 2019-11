dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.11.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Luxusriese LVMH kauft Tiffany für 16 Milliarden Dollar - Anleger freuts

PARIS/NEW YORK - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will seine US-Präsenz mit der Übernahme des bekannten Juweliers Tiffany ausbauen.



LVMH bietet laut einer Mitteilung vom Montag 135 US-Dollar in bar je Tiffany-Aktie. Das entspricht insgesamt 16,2 Milliarden Dollar (14,7 Milliarden Euro). Bei den Anlegern kam der Kauf gut an: Die LVMH-Papiere stiegen am Vormittag um knapp 2 Prozent und näherten sich damit ihrem Rekordhoch von 407,85 Euro. Für die Tiffany-Papiere zeichneten sich im vorbörslichen US-Handel deutliche Gewinne ab.

ROUNDUP: Isra Vision bekommt Auftragsflaute zu spüren - Aktie bricht ein

DARMSTADT - Eine schwächelnde Nachfrage hat dem Spezialmaschinenbauer Isra Vision die Jahresziele verhagelt. Die schwierigen Märkte in vielen Branchen und Regionen hätten im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2018/2019 den Auftragseingang und damit auch das geplante Wachstum beeinträchtigt, teilte das SDax-Unternehmen am Montag in Darmstadt mit. Speziell hätten sich Großaufträge aus Europa und Asien verzögert. Entsprechend können die jeweiligen Umsätze erst im Geschäftsjahr 2019/2020 realisiert werden. Die Zahlen für das Ende September abgelaufene gesamte Geschäftsjahr will der Konzern Mitte Dezember vorlegen.

ROUNDUP: Novartis setzt mit Medicines-Kauf auf Geschäft mit Cholesterin-Senker

ZÜRICH - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will mit der Milliardenübernahme des US-Arzneimittelherstellers Medicines das lukrative Geschäft mit Medikamenten gegen Herzkrankheiten stärken. Medicines habe einer Offerte in Höhe von 85 US-Dollar je Aktie zugestimmt, wie Novartis am Sonntagabend mitteilte. Die Transaktion habe damit - Wandelanleihen und ausstehende Zusatzvergütungen mit Aktien etwa für Mitarbeiter eingeschlossen - ein Volumen von 9,7 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro). Zuvor hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass sich beide Unternehmen einig seien. Während sich für den Aktienkurs von Medicines am Montag ein Sprung nach oben abzeichnete, waren die Novartis-Papiere wenig verändert.

Encavis bestätigt Ausblick nach Zahlen - Plant Solar-Wachstum auf Gewerbedächern

HAMBURG - Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis hat im Zuge seiner Neunmonatszahlen die bereits zweimal erhöhte Jahresprognose bestätigt. Umsatz und operatives Ergebnis verzeichneten in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres zweistellige Wachstumsraten im Jahresvergleich, teilte der Vorstand am Montag in Hamburg mit. Die zuletzt stark gelaufene Aktie geriet im frühen Handel indes leicht unter Druck.

Milliardenschwere US-Brokerhochzeit: Charles Schwab will TD Ameritrade kaufen

SAN FRANCISCO/OMAHA - Der US-Billigbroker Charles Schwab will den Konkurrenten TD Ameritrade schlucken. Aktionäre von TD Ameritrade sollen je eigenem Papier 1,0837 Schwab-Anteile erhalten, was den gesamten Deal mit rund 26 Milliarden US-Dollar (23,6 Mrd Euro) bewerte, teilten die beiden Firmen am Montag in San Francisco mit. Zusammen verfügten die beiden Broker über 24 Millionen Kundenkonten, in denen mehr als 5 Billionen Dollar angelegt seien. Zuletzt hätten die Firmen aufs Jahr hochgerechnet zusammen 17 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und einen Vorsteuergewinn von 8 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Mit dem Zusammenschluss sollen die jährlichen Kosten ab dem dritten Jahr nach Abschluss um 1,8 bis 2 Milliarden Dollar niedriger liegen - das ist bis zu ein Fünftel der Kostenbasis.

'WSJ': Ebay kurz vor Verkauf von Stubhub - Aktie schnellt vorbörslich hoch

NEW YORK - Die Online-Handelsplattform Ebay steht einem Bericht zufolge kurz vor dem Verkauf ihrer Online-Ticketbörse Stubhub. Die Veräußerung von Stubhub an den Schweizer Tickethändler Viagogo für rund 4 Milliarden US-Dollar (3,6 Mrd Euro) könne noch am Montag bekannt gegeben werden, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Spekulationen über einen Verkauf gab es schon länger. Die Ebay-Aktien legten im vorbörslichen US-Handel um knapp 4 Prozent zu.

ROUNDUP/Musk: 200 000 Reservierungen für Teslas Elektro-Pick-up

WASHINGTON - Tesla hat für seinen futuristisch anmutenden Elektro-Pick-up am ersten Wochenende rund 200 000 Reservierungen bekommen. Firmenchef Elon Musk nannte die Zahl in der Nacht zum Montag bei Twitter. Die Interessenten müssen für die unverbindlichen Reservierungen 100 Dollar beziehungsweise Euro hinterlegen, die sie zurückbekommen können. Mit dem Produktionsbeginn für den von Tesla "Cybertruck" genannten Pick-up wird für 2022 gerechnet.

Bayer will mit Xarelto auch Kinder behandeln - Hofft auf längeren Patentschutz

BERLIN/MELBOURNE - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat nun auch offiziell die Zulassung seines Gerinnungshemmers Xarelto zur Behandlung von Blutgerinnseln bei Kindern in Europa eingereicht. Bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA wurde ein Antrag auf Zulassung von Xarelto (Rivaroxaban) für Kinder mit venösen Thromboembolien (VTE) eingereicht, wie der Dax-Konzern am Montag in Berlin mitteilte. Bayer hatte den Schritt bereits im Juli angekündigt.

Kreise: Generali könnte 3 Milliarden für Europa-Geschäft von MetLife bieten

TRIEST - Der italienische Versicherer Generali könnte Kreisen zufolge mit einem Milliardendeal das europäische Geschäft stärken. Nach einer Prüfung der Bücher könnten die Italiener für einen Großteil des europäischen Geschäfts des US-Versicherers MetLife ein offizielles Gebot abgeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag nach Börsenschluss unter Berufung auf eingeweihte Personen. Der Deal könnte den Angaben zufolge mit 3 Milliarden Euro bewertet werden. Die Gespräche könnten aber auch noch im Sande verlaufen, hieß es, eine abschließende Entscheidung sei noch nicht getroffen. MetLife-Titel legten in New York um ein Prozent ein.

AMS-Großaktionär Temasek hält Osram-Übernahme für sinnvoll

SINGAPUR - Ein wichtiger Großaktionär des Osram -Interessenten AMS hat sich für eine Übernahme des Münchner Lichtkonzerns durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS ausgesprochen. "Wir glauben, dass der Zusammenschluss vor allem im Bereich Optoelektronik sinnvoll ist", sagte Uwe Krüger, Geschäftsführer des AMS-Aktionärs Temasek, dem Finanzportal "boerse-online.de". Temasek ist Singapurs Staatsfonds. "Als Anteilseigner greifen wir jedoch nicht in die Geschäftspolitik unserer Portfoliounternehmen ein", erklärte Krüger und spielte damit auf einen Brief an, den Temasek im Oktober aus Deutschland erhalten hatte.

Weitere Meldungen

-Ex-Entwicklungschef scheitert mit Kündigungsklage gegen Volkswagen

-Reederei Moller-Maersk verliert Finanzchefin an General Electric

-Borussia Dortmund erwartet Rekord bei Sponsoren-Einnahmen

-Heizungsbauer Viessmann kauft polnischen Elektrokessel-Hersteller

-Uber verliert Lizenz in London

-Aufsichtsratschef der Hamburger Warburg Bank gibt Posten Ende 2019 ab

-Trainer auf Bewährung: Favre bekommt beim BVB zwei Spiele Frist

-Ex-Grünen-Politiker wird Lobbyist bei Daimler

-Unicredit prüft Optionen für Türkei-Geschäft

-BASF beginnt Bau von neuem Produktionsstandort in Südchina

-Roche könnte Zulassung für Mittel gegen Muskelschwund schneller erhalten

-Hauptaktionär von Heckler & Koch will in den Aufsichtsrat

-Rom und ArcelorMittal wollen italienisches Stahlwerk retten°

