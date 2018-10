dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Covestro bestätigt Jahresziele - Stellenstreichungen geplant

LEVERKUSEN - Der Spezialchemiekonzern Covestro hält trotz eines schwieriger werdenden Marktumfeldes an seinen Jahreszielen fest.



Im abgelaufenen dritten Quartal lieferte das Geschäft mit Materialien für harte Kunststoffe, sogenannte Polycarbonate, Rückendwind. Das Geschäft mit Grundstoffen für Weich- und Hartschäume - Polyurethane - stand hingegen erwartungsgemäß unter Druck. Das operative Ergebnis sank daher. Das Unternehmen kündigte zudem Einsparungen in der Verwaltung an, wobei es auch zu Stellenstreichungen kommen soll.

Autozulieferer Continental schneidet beim Ergebnis besser ab als befürchtet

HANNOVER - Der Autozulieferer Continental hat im dritten Quartal etwas besser abgeschnitten als zuletzt befürchtet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe im dritten Quartal rund 770 Millionen Euro betragen, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Bei der Gewinnwarnung im August hatte der Dax -Konzern nur über 700 Millionen in Aussicht gestellt. Gegenüber dem Vorjahreswert ist auch das erzielte operative Ergebnis noch ein scharfer Rückgang um 29 Prozent.

ROUNDUP: DWS-Chef Moreau muss Posten räumen - Wöhrmann wird Nachfolger

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat sich nach schwachen Geschäften und erneuter Milliardenabflüsse mit sofortiger Wirkung von DWS -Chef Nicolas Moreau getrennt. Nachfolger bei der Fondstochter des Geldhauses solle der frühere Privatkundenchef der Deutschen Bank, Asoka Wöhrmann, werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur Bloomberg und das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Twitter verliert weiter Nutzer - dennoch kräftige Geschäftszuwächse

SAN FRANCISCO - Twitter verliert wegen seiner Offensive gegen Hetze, Spam und Fake-Accounts weiter Nutzer, dennoch liefen die Geschäfte im dritten Quartal deutlich besser als erwartet. Verglichen mit dem Vorquartal sank die Zahl der monatlich aktiven Nutzer weltweit um neun Millionen auf 326 Millionen, wie Twitter am Donnerstag in San Francisco mitteilte. Als Grund für den zweiten Rückgang in Folge nannte Vorstandschef Jack Dorsey die anhaltenden Bemühungen, die Plattform von gefälschten und dubiosen Profilen zu befreien, die etwa Hassbotschaften und politische Propaganda verbreiten.

ROUNDUP: Metro und Ceconomy beschließen turbulentes Jahr mit weniger Umsatz

DÜSSELDORF - Für die Handelskonzerne Metro und Ceconomy ist das erste volle Geschäftsjahr in Unabhängigkeit mit weniger Umsatz zu Ende gegangen. Seit Sommer 2017 sind die beiden Teile der früheren Metro Group getrennt voneinander unterwegs. Anders als erhofft hat die Abspaltung beiden Unternehmen bislang aber nicht zu mehr Wachstum verholfen.

ROUNDUP 2: VW will stärker vom SUV-Boom profitieren

WOLFSBURG - Volkswagen setzt immer stärker auf den anhaltenden SUV-Boom. Bis 2025 will die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw weltweit über 30 SUV-Modelle im Angebot haben - derzeit sind es elf. Zugleich soll jeder zweite verkaufte Personenwagen von VW ein SUV sein. Bisher sei es jeder fünfte, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann. Darunter seien dann auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge Auto-Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sprach von einem "Marktzwang", die Pläne riefen aber auch deutliche Kritik hervor. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sprach von einer "absoluten Katastrophe".

Kreise: Volkswagen denkt über Einstieg in Batteriezellfertigung nach

WOLFSBURG - Volkswagen soll mit einem Partner den gemeinsamen Einstieg in die Batteriezellproduktion für Elektroautos erwägen. Mehrere Optionen würden geprüft, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. Zuvor hatte das "Manager Magazin" berichtet, der Autoriese wolle gemeinsam mit dem koreanischen Konzern SK Innovation in Europa Batteriezellen bauen. Es gebe allerdings noch keine Entscheidung über die Pläne, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Volkswagen teilte mit, man kommentiere Spekulationen nicht. Aus VW -Kreisen verlautete, man habe immer gesagt, dass Partnerschaften vorstellbar seien, um sich schnell Kompetenzen anzueignen.

Merck & Co kündigt Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf an

NEW JERSEY - Der US Pharmakonzern Merck & Co hat im dritten Quartal von einer unerwartet starken Nachfrage profitiert. Vor allem der neue Hoffnungsträger, die Krebstherapie Keytruda, wuchs weiter rasant. Seinen Aktionären will der Konzern künftig das Leben mit einer höheren Dividende und einem Aktienrückkauf versüßen. Die Ausschüttung für das vierte Quartal soll um 15 Prozent auf 0,55 Dollar je Aktie steigen, wie Merck & Co am Donnerstag in New Jersey mitteilte. Zudem gab der Verwaltungsrat 10 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe frei. In einem beschleunigten Verfahren sollen zunächst Papiere im Wert von 5 Milliarden erworben werden.

