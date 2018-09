dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.09.2018 - 15.15 Uhr

BMW wird für das Gesamtjahr vorsichtiger - Aktie gibt stark nach

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW wird aufgrund der Umstellung auf das neue Prüfverfahren für Abgas- und Verbrauchswerte (WLTP) und anhaltender Handelskonflikte für das laufende Jahr vorsichtiger.



Nun erwartet BMW für das Segment Automobile 2018 einen Umsatz leicht unter dem

ROUNDUP: Grammer-Vorstand tritt komplett zurück

AMBERG - Der gesamte Vorstand des bayerischen Autozulieferers Grammer hat am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt. Einen Monat nach der Übernahme des Unternehmens durch den chinesischen Partner Ningbo Jifeng kam dieser Schritt für viele aus heiterem Himmel.

IPO/Experte: 'Mehr Tech-Unternehmen gehen in Frankfurt an die Börse'

FRANKFURT - Für deutsche Technologieunternehmen, die an die Börse wollen, wird Frankfurt gegenüber den USA zu einer immer besseren Option.

Michael Kors kauft legendäres Modehaus Versace

MAILAND/LONDON - Das legendäre italienische Modehaus Versace wird an die Modegruppe Michael Kors verkauft. Der Preise liege bei umgerechnet 1,83 Milliarden Euro, teilte Michael Kors am Dienstag mit. Die Luxusmarke Versace gehört zu einen der wenigen in Italien, die bislang noch in Besitz der Gründerfamilie war. Das Modehaus wurde 1978 von Gianni Versace gegründet, der vor 21 Jahren ermordet wurde. Seine Familie kontrollierte zuletzt noch 80 Prozent des Unternehmens, 20 Prozent entfielen auf Schwester und Chef-Designerin Donatella, 30 Prozent auf Bruder Santo. Donatella, ihre Tochter Allegra und Santo sollen auch nach dem Verkauf von Versace an Bord bleiben.

Regierung strebt Einigung auf Diesel-Maßnahmen bis Freitag an

BERLIN - Die Bundesregierung strebt bis diesen Freitag eine interne Verständigung über neue Maßnahmen gegen Diesel-Fahrverbote an. Dann ist ein Treffen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr. Teilnehmen sollen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Zur Vorbereitung ist an diesem Mittwoch ein Treffen von Staatssekretären vorgesehen.

Comcast legt mit Sky-Übernahme los - Anteil von fast 30 Prozent gekauft

PHILADELPHIA/LONDON - Der US-Kabelkonzern Comcast geht bei der angepeilten Übernahme des britischen Bezahlsenders Sky einen ersten großen Schritt. Am Markt habe der Konzern fast 515 Millionen Sky-Aktien und damit rund 30 Prozent der Anteile erworben, teilten Comcast und Sky am Dienstag in London mit. Je Aktie zahlten die Amerikaner 17,28 britische Pfund und damit den Preis, mit dem sie am Wochenende den Großaktionär 21st Century Fox in einer Auktion um Sky ausgestochen hatten.

Novartis streicht in der Schweiz über 2000 Stellen

BASEL - Novartis will in der Schweiz rund 2 150 Stellen innerhalb von vier Jahren abbauen. Rund 1450 Arbeitsplätze gehen in der Produktion in Basel, Schweizerhalle, Stein und Locarno verloren. Weitere 700 Stellen im Dienstleistungsbereich werden ins Ausland verlagert.

^

