dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.01.2017 - 15.15 Uhr

Boeing will nach Gewinnrückgang wieder aufdrehen

CHICAGO - Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat das Jahr 2016 nach ärgerlichen Milliardenabschreibungen mit einem Schlussspurt beendet.



Dank eines überraschend guten vierten Quartals und einer Steuergutschrift blieb im abgelaufenen Jahr unter dem Strich mit einem Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar nur fünf Prozent weniger übrig als im Vorjahr, wie der Airbus-Rivale aus den USA am Mittwoch in Chicago mitteilte. Für 2017 fasst Boeing-Chef Dennis Muilenburg wieder mehr Gewinn ins Auge. Dazu sollen auch wieder mehr ausgelieferte Verkehrsjets beitragen.

ROUNDUP: Santander trotzt Brexit und Niedrigzins - Starkes Südamerika-Geschäft

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat 2016 trotz der Brexit-Folgen und der niedrigen Zinsen mehr verdient. Der Überschuss sei um vier Prozent auf 6,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in Madrid mit. Experten hatten mit einem stagnierenden oder leicht sinkenden Gewinn gerechnet. Probleme bereitete das Brexit-Votum in Großbritannien, wo die Bank stark engagiert ist. Dort sank der Gewinn vor allem wegen der Pfund-Schwäche um knapp 15 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Blendend lief es dagegen Südamerika. Der Kurs der Aktien legte kräftig zu.

ROUNDUP: Novartis hält Umsatz fast stabil - will Niveau 2017 verteidigen

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat dank neuer Medikamente den Umsatzschwund beim Krebsmedikament Gleevec/Glivec nach dessen Patentverlust gut auffangen können. Im Jahr 2016 ging der Umsatz nur leicht zurück, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Im laufenden Jahr will Novartis das Niveau halten. Beim operativen Gewinn im Kerngeschäft schließt der Konzern einen kleinen Rückgang allerdings nicht aus.

ROUNDUP/'HB': Deutsche Bank denkt über Teilverkauf der Fondstochter nach

FRANKFURT - Die Deutsche Bank denkt laut einem Medienbericht über einen Teilbörsengang ihrer Fondstochter nach. Vorbereitungen für diese Option liefen auf Hochtouren, berichtete das "Handelsblatt" (Mittwoch) unter Berufung auf Finanzkreise. "Ein Börsengang der Deutschen Asset Management gilt im Haus als gesetzt", zitierte die Zeitung einen der Fondsexperten des Hauses. Ein anderer Mitarbeiter der Fondstocher habe von "konkreten Vorbereitungen" erzählt. Die Deutsche Bank kommentierte den Bericht nicht.

ROUNDUP: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt legt auch im vierten Jahr in Folge zu

BRÜSSEL - Für die Nutzfahrzeughersteller ist der europäische Markt auch im vergangenen Jahr ein Stützpfeiler geblieben. Während es in vielen Regionen der Welt - vor allem im wichtigsten Lkw-Markt USA und in Südamerika - nicht rund lief, legte die Branche in der Europäischen Union das vierte Wachstumsjahr in Folge hin. Mit gut 2,32 Millionen Stück wurden 11,6 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen als ein Jahr zuvor, wie der europäische Verband Acea am Mittwoch mitteilte.

Presse: Generali-Verwaltungsrat berät über Intesa-Vorstoß und Finanzressort

MAILAND - Der Verwaltungsrat des umworbenen italienischen Versicherers Generali berät einem Pressebericht zufolge in Kürze über den Vorstoß der Bank Intesa Sanpaolo . Das Gremium werde am heutigen Mittwoch zusammenkommen, berichtete die Zeitung "Il Sole 24 Ore" in ihrer aktuellen Ausgabe. Dabei werde auch das Thema Intesa diskutiert.

United Technologies sieht sich für laufendes Jahr auf Kurs

FARMINGTON - Der US-Mischkonzern United Technologies rechnet im laufenden Jahr mit etwas mehr Schwung. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte 2017 bei 6,30 bis 6,60 US-Dollar liegen, bekräftigte der Mutterkonzern des Triebwerksbauers Pratt & Whitney, des Aufzugherstellers Otis und des Kühl- und Klimageräte-Spezialisten Carrier am Mittwoch. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern je Aktie 6,61 Dollar erwirtschaftet - fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

ROUNDUP: Immobilienboom treibt Geschäfte der Bauindustrie an

WIESBADEN/BERLIN - Die Niedrigzinsen und der Immobilienboom haben dem Bauhauptgewerbe in Deutschland den besten November seit der Jahrtausendwende beschert. Mit einem Umsatz von 7,4 Milliarden Euro verbuchte die Branche ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ein höherer Wert in einem November war zuletzt 1999 erreicht worden.

ROUNDUP: Hyundai mit deutlichem Gewinnrückgang

SEOUL - Der VW -Konkurrent Hyundai hat 2016 deutlich weniger verdient. Der Überschuss ging auf 5,7 Billionen Won (etwa 4,6 Milliarden Euro) zurück, nach 6,51 Billionen Won 2015 und 7,7 Billionen Won 2014. Der Umsatz im vergangenen Jahr stieg von knapp 92 Billionen Won auf 93,7 Billionen Won. Das geht aus den Zahlen hervor, die Hyundai Motor am Mittwoch vorlegte.

^ Weitere Meldungen

-Restwerte von gebrauchten Volkswagen-Dieseln weiter stabil -Axa-Chef bekräftigt Abneigung gegen große Zukäufe - Kein Interesse an Generali -Holsten-Brauerei in Hamburg zieht erst 2019 um -IT-Dienstleister Datagroup profitiert vom Cloudgeschäft -Stabile Reichweiten - Viele Zeitschriften erreichen mehr Leser -ROUNDUP: Erster Erfolg für Vodafone im Streit mit Telekom um Mietkosten -Deutsche Bank ergänzt schrumpfendes Filialnetz um Beratungscenter -ROUNDUP: ÖPNV-Preise steigen - Branche fordert mehr Geld für Ausbau -ROUNDUP: Roboter und Drohnen Trendthemen bei IT-Messe CeBIT - Snowden -Weg frei für gesetzliche Regeln für computergesteuertes Autofahren -Eon-Chef Teyssen lobt Gabriel: 'Hat Vieles modernisiert' -ROUNDUP: IG Metall will gegen ausufernde Arbeitszeiten vorgehen -ROUNDUP: Porsche will massiv in Entwicklung digitaler Dienste investieren -BGH: Vermieter darf wohl nicht zwei Jahre zu spät Nebenkosten fordern -Thyssenkrupp erhält Zuschlag für Zementanlage in Algerien -Konzernumbau belastet Gerry Weber auch im neuen Geschäftsjahr -ROUNDUP: Autoclub ADAC bemängelt Zustand der Fernbus-Bahnhöfe -Berlin drängt auf schnelles Aus für Atomreaktor Fessenheim -Stromnetz-Abgaben werden etwas gedämpft - Angleichung weiter offen -Mifa-Beschäftigte demonstrieren - noch keine Rettung in Sicht -Bayerische Banker wollen nicht für EU-Kollegen haften -New Mexico verklagt Takata und 15 Autobauer wegen defekter Airbags -Investitionsbank kauft Grundstücke für neuen Firmensitz in Kiel -Investor für Autozulieferer Kunze - Standorte bleiben erhalten -ROUNDUP: Badische Winzer stellen stabile Preise in Aussicht -US-Netzwerkausrüster Cisco schnappt sich Softwarehersteller AppDynamics -Roboter und Drohnen Trendthemen bei IT-Messe CeBIT - Snowden spricht°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb