dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.11.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BASF bestätigt Gespräche über Fusion des Öl- und Gasgeschäfts mit Dea

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF prüft eine Zusammenlegung seines Öl- und Gasgeschäfts Wintershall mit dem Konkurrenten Dea des russischen Milliardärs Mikhail Fridman.



Das Unternehmen bestätigte Gespräche darüber am Freitag. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise über die mögliche Transaktion berichtet.

3D-Drucker-Hersteller SLM senkt Prognose für 2017

LÜBECK - Der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Hintergrund sind vor allem kundenseitige Lieferverschiebungen in das kommende Jahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Umsatz soll daher 2017 bei lediglich rund 90 Millionen Euro liegen. Erwartet hatte SLM 110 bis 120 Millionen Euro. Dies wirkt sich auch auf die operative Rendite aus. Die bereinigte Ebitda-Marge sieht der im TecDax notierte Konzern jetzt lediglich im einstelligen Bereich - nach zuvor prognostizierten 10 Prozent bis 13 Prozent. Zudem erwartet SLM höhere Personalkosten.

SGL Carbon übernimmt Gemeinschaftsunternehmen mit BMW ganz

WIESBADEN/MÜNCHEN - Die SGL Group will das Carbonfaser-Joint-Venture mit dem Automobilhersteller BMW vollständig übernehmen. Dabei werde der Konzern schrittweise die 49 Prozent-Anteile von BMW an den beiden Gemeinschaftsunternehmen SGL Automotive Carbon Fibers (ACF) mit Sitz in Wackersdorf sowie Moses Lanke in Washington erwerben, teilte SGL am Freitag mit. Die Transaktion soll bis 2020 abgeschlossen werden. Die Behörden müssen noch zustimmen.

ROUNDUP: Preisexplosion für Flugtickets: Kartellamt prüft Lufthansa

BONN - Die Preisexplosion für innerdeutsche Flugtickets nach der Air-Berlin-Pleite ruft das Bundeskartellamt auf den Plan. Die Wettbewerbsbehörde hat entschieden, die Preise beim Branchenprimus Lufthansa zu prüfen. "Wir haben die Deutsche Lufthansa gebeten, uns Informationen über ihre Preissetzung zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns die Daten ansehen und dann darüber entscheiden, ob wir ein Verfahren einleiten", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

ROUNDUP 2: Milliardenauftrag: Lürssen-Werft baut Patrouillenboote für Australien

SYDNEY/BREMEN - Die Bremer Lürssen-Werft hat einen Milliardenauftrag zum Bau von zwölf Patrouillenbooten für die australische Marine bekommen. Die Arbeiten sollen Mitte 2018 zunächst in Adelaide beginnen, teilte Premierminister Malcolm Turnbull am Freitag in Sydney mit. Das Geschäft hat einen Wert von 4 Milliarden australischen Dollar (2,57 Mrd Euro). Lürssen tritt bei dem Projekt als Generalunternehmer auf und ist für die Konstruktion, die Bauleitung und den Gesamtfertigungsprozess verantwortlich. Das erste "Offshore Patrol Vessel" (OPV) soll 2021 geliefert werden.

ROUNDUP: Aus für Alno - Insolventer Küchenbauer stellt Betrieb ein

PFULLENDORF - Der insolvente Küchenbauer Alno muss endgültig aufgeben. Auch der letzte potenzielle Investor habe am Ende kein Kaufangebot abgegeben, nun werde der Geschäftsbetrieb eingestellt, teilte Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Freitag mit.

ROUNDUP: Clariant lässt White Tale abblitzen und prüft Strategie

MUTTENZ - Die Auseinandersetzung des Chemiekonzerns Clariants mit seinem größten Aktionär White Tale spitzt sich weiter zu. Die Schweizer weisen die Forderungen der Amerikaner zurück und gehen zur Gegenoffensive über. Anfang kommenden Jahres will man über die zukünftige Strategie informieren - mit einem Maßnahmenpaket zur Steigerung des Unternehmenswerts.

ROUNDUP 2: Verdi will Streik bei Amazon am Samstag fortsetzen

BAD HERSFELD - Beschäftigte des Internet-Versandhändlers Amazon wollen auch am Samstag die Arbeit niederlegen. Der Streik werde fortgesetzt, sagte eine Verdi-Sprecherin am Freitag in Bad Hersfeld. Dort hatten sich laut Gewerkschaft mehrere Hundert Amazon-Beschäftigte versammelt. Verdi hatte im Zuge der bundesweiten Aktion "Black Friday" zum Streik aufgerufen.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Stillstand beim Dieselfonds für Kommunen - Finanzlücke

-Großaktionär Cevian attackiert Thyssenkrupp-Chef Hiesinger

-Medien: Airbus-Chef Enders als Zeuge in Korruptionsfall angehört

-Banken-Apps werden nach Bericht über Schwachstelle aktualisiert

-BGH befasst sich mit landwirtschaftlichem Pachtrecht

-Karlsruhe: Ungenaue Formulierung zu Vorpachtrecht ist unwirksam°

