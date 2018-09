dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Sanierungsgutachten lässt Aktienkurs von Gerry Weber fallen

HALLE/WESTFALEN - Die Hiobsbotschaften beim strauchelnden Modekonzern Gerry Weber reißen nicht ab.



Die Nachricht über ein Sanierungsgutachten schickte den Aktienkurs des Unternehmens am Montag auf Talfahrt. Die Papiere brachen im frühen Handel um fast ein Viertel auf 3,50 Euro ein. Die Aktien haben im laufenden Jahr über die Hälfte an Wert verloren.

IPO/'WSJ': Dell lotet traditionellen Börsengang aus

NEW YORK - Der PC-Hersteller Dell Technologies prüft einem Pressebericht zufolge einen traditionellen Börsengang. Der PC-Hersteller plane, diesbezüglich Gespräche mit Banken in dieser Woche zu führen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

IPO/ROUNDUP: Ex-Linde-Chef Büchele bringt Anlagenbauer Exyte an die Börse

FRANKFURT - Der schwäbische Anlagenbauer Exyte will noch in diesem Jahr an die Börse. Das Thema Big Data soll der Firma, die aus der M+W-Gruppe hervorgegangen ist, zu starkem Umsatz- und Gewinnwachstum verhelfen, kündigte Vorstandschef Wolfgang Büchele gegenüber der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Montag an.

Milliardendeal schafft neuen Musikradio-Riesen in den USA

NEW YORK/OAKLAND - Im amerikanischen Musikradio-Markt entsteht ein neues Schwergewicht durch einen Milliardendeal: Der vor allem auf Satelliten-Übertragungen spezialisierte Konzern SiriusXM will das Internet-Radio Pandora kaufen. SiriusXM will den Kaufpreis komplett in eigenen Aktien zahlen und bewertet Pandora insgesamt mit rund 3,5 Milliarden Dollar, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

Zurich-CEO: Könnten Finanzziele übertreffen

MAILAND - Die Zurich Insurance Group könnte nach den Worten von Konzernchef Mario Greco die für 2017 bis 2019 ausgegebenen Finanzziele übertreffen. "Wir sind bei den Zielen auf Kurs und erwarten, diese zu erreichen oder sogar alle zu übertreffen", sagte Greco in der am Montag erschienenen italienischen Zeitung "La Repubblica".

ROUNDUP: Heißer Sommer verdirbt Gewinnpläne von Thomas Cook - Kurssturz

LONDON - Das heiße Wetter in Mitteleuropa und ein Preiskampf im Last-Minute-Geschäft haben dem Reiseveranstalter Thomas Cook seine Gewinnpläne noch stärker vermasselt als gedacht. Am Montag strich der Veranstalter seine Erwartungen für das Geschäftsjahr zusammen - und das schon zum zweiten Mal in diesem Sommer. "Die jüngste Buchungsentwicklung ist klar enttäuschend", sagte Konzernchef Peter Fankhauser in London. "Viele Kunden haben die Sonne im Juni und Juli zu Hause genossen und ihr Reisen ins Ausland auf später verschoben." Der Reiseveranstalter tauscht jetzt erneut seinen Finanzchef aus.

ROUNDUP: Regierung will bis Ende der Woche Klarheit für sauberere Diesel

BERLIN - Millionen Diesel-Besitzer sollen bald Klarheit über neue Maßnahmen gegen Fahrverbote wegen zu schmutziger Luft in deutschen Städten bekommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte nach einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Chefs der deutschen Hersteller am Sonntag in Berlin: "Wir wollen sehr zeitnah Entscheidungen treffen." Oberste Priorität habe dabei die Flottenerneuerung - also Anreize, damit mehr Besitzer alte Diesel abgeben und sich ein saubereres Auto kaufen. Für Lieferdienste und Handwerker soll es ein Förderangebot für Umbauten an Motoren geben. Die SPD beharrt auf solchen Hardware-Nachrüstungen auch für Pkw.

Weitere Meldungen

