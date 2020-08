dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.08.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Neuer Chefkontrolleur für Qiagen: Ex-Post-Finanzvorstand Rosen übernimmt

VENLO - Nach der geplatzten Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific bekommt Qiagen einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.



Der frühere Finanzchef der Deutschen Post, Lawrence Rosen, rückt als Nachfolger von Hakan Björklund an die Spitze des Gremiums auf. Björklund hatte den Deal des Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmens mit Thermo Fisher mit vorangetrieben, der letztlich an der mangelnden Unterstützung der Aktionäre gescheitert war. Die Aktien setzten am Montagvormittag mit einem Plus von mehr als einem Prozent auf 44,56 Euro ihren jüngsten Aufwärtstrend fort.

ROUNDUP/Abschied zum Jahresende: Metro-Chef Koch sieht Aufgaben als erfüllt an

DÜSSELDORF - Über seine Zukunft hat er sich zwar noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber bei Metro ist für ihn zum Jahresende Schluss: Der Vorstandsvorsitzende des Handelskonzerns, Olaf Koch, hatte am Freitag angekündigt, seinen Vertrag vorzeitig auflösen zu wollen. Am Sonntag stimmte der Aufsichtsrat seinem Wunsch zu. Die Aktien fielen am Montagvormittag in einem positiven Aktienmarktumfeld um ein halbes Prozent.

'BamS': Porsche untersucht Manipulations-Verdacht

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche geht einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge intern möglichen Manipulationen an Hard- und Software einiger Fahrzeugmodelle nach. Laut Bericht soll es nach der offiziellen Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unzulässige Veränderungen an Abgasanlagen und Motorkomponenten von Benzinern gegeben haben. Porsche selbst habe den Verdacht gemeldet. Das KBA habe bestätigt, dass es unter anderem "Vor-Ort-Untersuchungen" gebe.

Novartis erreicht Ziele mit Spartalizumab in Kombitherapie nicht

BASEL - Rückschlag für die Novartis -Krebs-Immuntherapie Spartalizumab (PDR001): Diese hat die Ziele in Kombination mit Tafinlar und Mekinist in einer Phase-III-Studie verfehlt. Der Pharmakonzern will Spartalizumab nun in Kombination mit anderen Onkologiemitteln testen.

Mieter und Vermieter müssen noch auf Mietendeckel-Urteil warten

KARLSRUHE/BERLIN - Ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Mietendeckels in Berlin steht noch nicht fest, wann das Bundesverfassungsgericht über das umstrittene Gesetz entscheidet. Bundestagsabgeordnete von FDP und CDU hatten eine Normenkontrollklage dagegen eingereicht. Das Verfahren sei in Bearbeitung, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe mit. Entscheidungstermine oder Termine für etwaige mündliche Verhandlungen seien aber nicht absehbar.

Apple fürchtet in 'Fortnite'-Streit um App-Store-Geschäftsmodell

CUPERTINO - Apple befürchtet, dass sein App-Store-Geschäft bröckelt, wenn der iPhone-Konzern den Machern des populären Online-Games "Fortnite" ihren Verstoß gegen die Regeln der Plattform durchgehen ließe. Würde das Verhalten der Spielefirma Epic Games toleriert, "würde das allen Entwicklern zeigen, dass sie die Verpflichtungen ignorieren können, die sie mit ihren Verträgen mit Apple eingingen", erklärte Konzernmanager Phil Schiller in einer Stellungnahme im Gerichtsverfahren mit dem "Fortnite"-Anbieter am Freitag. Dies könne das gesamte Geschäftsmodell und Ökosystem des App Store erschüttern.

^

Weitere Meldungen

-Ippen-Gruppe übernimmt Buzzfeed Deutschland

-IPO/Spezialisiert auf autonomes Fahren: Luminar wählt Umweg zur Börse

-Ohne Kuschelfaktor: Gamescom erstmals ausschließlich digital

-Möbelbranche erholt sich langsam

-Streamingdienst DAZN zeigt auch nächste Saison Bundesliga

-Nachfrage nach Fertighäusern steigt

-Lufthansa: Weniger Ausnahmen von Maskenpflicht an Bord

-ROUNDUP/Immobilienexperten: Homeoffice kann Wohnungsmärkte entlasten

-DNA-Analyse bestätigt Identität von mutmaßlichem VW-Spitzel

-Auto-Verbände sauer über schleppende Kfz-Zulassungen

-Passagiere machen sich immer noch rar an Flughäfen

-Deutsche Rüstungsindustrie an türkischem Drohnen-Programm beteiligt

-Vergleich nach Insolvenz: Ford-Konzern zahlt an Mitec

-Tiktok kündigt Klage gegen Erlass von US-Präsident Trump an

-ROUNDUP/Doppelter Hurrikan: Trump warnt vor Sturm-Auswirkungen an Golfküste°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis