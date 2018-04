dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.04.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SAP überzeugt mit Cloud-Geschäft

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP ist dank zunehmend besserer Geschäfte mit Mietsoftware über das Internet (Cloud) gut ins Jahr gestartet.



Positiv überraschte vor allem die hohe Profitabilität in den ersten drei Monaten. Diese zog im Vergleich zum Vorjahr an, wie das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands am Dienstag in Walldorf mitteilte. Hier hatten einige Analysten erneut mit einem leichten Rückgang gerechnet.

ROUNDUP 2/Boomendes Werbegeschäft: Google-Mutter Alphabet mit Gewinnexplosion

MOUNTAIN VIEW - Die Google -Mutter Alphabet verdient dank sprudelnder Werbeeinnahmen und geringerer Steuern noch besser. Im ersten Quartal legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 73 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro) zu, wie der Internetriese am Montag nach US-Börsenschluss in Mountain View mitteilte. Sondereffekte im Zuge einer Umstellung der Buchhaltung blähten das Ergebnis zwar kräftig auf. Doch auch der operative Gewinn wuchs von 6,6 Milliarden auf 7,0 Milliarden Dollar. Die Daten-Affäre des Rivalen Facebook hinterließ offenbar keine Spuren in der Bilanz.

ROUNDUP: Sartorius legt ernüchterndes Quartalsergebnis vor - Aktie gibt nach

GÖTTINGEN - Der starke Euro hat das Wachstum des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius zum Jahresstart gebremst. Umsatz und Ergebnis lagen in den ersten drei Monaten bis Ende März deutlich unter den Prognosen der Analysten. Damit wurde das Unternehmen aus Göttingen den hohen Erwartungen am Markt nicht gerecht. Auch die letztlich bekräftigte Jahresprognose änderte nichts an der enttäuschten Reaktion der Anleger, die dem Unternehmen zuvor noch kräftig Vorschusslorbeeren erteilt hatten.

ROUNDUP: Volkswagen investiert deutlich mehr in China - neue Marke Sol

PEKING - Volkswagen will in China deutlich mehr als bisher geplant in die Entwicklung von Elektroautos und in das autonome Fahren investieren. Bis 2022 wollen die Wolfsburger mit ihren Partnern 15 Milliarden Euro für Zukunftsprojekte auf dem größten Automarkt der Welt in die Hand nehmen, wie der neue VW-Konzernchef Herbert Diess und China-Chef Jochem Heizmann am Dienstag vor dem Beginn der Pekinger Automesse ankündigten.

ROUNDUP: Munich Re profitiert von überraschend wenigen Großschäden

MÜNCHEN - Unerwartet wenige Schadensfälle von großem Ausmaß haben dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re einen guten Start ins laufende Jahr beschert. Für das erste Quartal werde ein Konzernergebnis von über 800 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Montagabend in München mit. Munich Re sprach von einem "guten Ergebnis" und begründete dies im Wesentlichen mit der geringen Belastung aus Großschäden in der Rückversicherung. Hierbei habe dem Konzern der Zufall in die Hände gespielt. Die Schätzung stehe aber unter dem Vorbehalt der noch laufenden Erstellung des Konzernabschlusses, hieß es weiter.

ROUNDUP: Ex-Munich-Re-Chef Bomhard soll Chefaufseher der Deutschen Post werden

BONN - Veränderungen im Aufsichtsrat der Deutschen Post DE0005552004: Der ehemalige Chef des Rückversicherers Munich Re , Nikolaus von Bomhard, soll wie erwartet neuer Vorsitzender des Gremiums werden. Das teilte der Konzern auf seiner Hauptversammlung am Dienstag in Bonn mit. Von Bomhard sollte im Anschluss an die Versammlung auf der ersten Sitzung des dort neu gewählten Aufsichtsrats bestimmt werden. Er folgt damit auf den langjährigen Vorsitzenden Wulf von Schimmelmann (71), der nach dem turnusmäßigen Ende seiner Amtszeit nicht erneut kandidierte.

ROUNDUP: Coca-Cola mit Gewinnsprung - Kaffee und Coke Zero Sugar gefragt

ATLANTA - Der US-Getränkeriese Coca-Cola hat zu Jahresbeginn dank hoher Nachfrage nach Tee, Kaffee und der neuen Coke Zero Sugar überraschend gute Geschäfte gemacht. Unter dem Strich stieg der Gewinn im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 16 Prozent auf 1,4 Milliarden us-Dollar (1,1 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte.

US-Pharmakonzern Eli Lilly steckt sich erneut höhere Ziele

INDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly blickt nach einem überraschend starken Jahresstart noch optimistischer in die Zukunft als bisher. Konzernchef David Ricks hob bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal am Dienstag seine Ziele für das laufende Jahr abermals an. Nach einem Verlust vor einem Jahr hatte das Unternehmen in den ersten drei Monaten 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben und dabei die Erwartungen der Analysten geschlagen. Ausschlaggebend sei vor allem eine steigende Nachfrage nach seinen neuen Pharma-Produkten gewesen, teilte Eli Lilly in Indianapolis mit. Gleichzeitig konnte der Konzern seine Kosten senken.

ROUNDUP: Santander hat guten Lauf in Spanien und Lateinamerika

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat das Jahr mit einem Gewinnzuwachs begonnen. Sowohl die Geschäfte auf dem Heimatmarkt, als auch in der wichtigen Region Lateinamerika liefen besser. Erneut war Brasilien der gewinnträchtigste Markt für die stark aufs klassische Einlagen- und Kreditgeschäft ausgerichtete Santander.

ROUNDUP: Puma steuert mit mehr Gewinn auf baldige Unabhängigkeit zu

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit einem Gewinnsprung in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Gewinn um knapp 36 Prozent auf 67,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen, das in Kürze nicht mehr vom französischen Luxuskonzern Kering kontrolliert werden wird, am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Unternehmenschef Björn Gulden zufolge verspürte Puma vor allem aus China eine rege Nachfrage nach Schuhen und Sportbekleidung. "Wir wachsen dort sehr, sehr stark", sagte Gulden, ohne dies näher beziffern zu wollen. Er habe den Eindruck, alle ausländischen Sportartikel-Hersteller gewännen derzeit Marktanteile in China auf Kosten der lokalen Wettbewerber.

Beiersdorf findet Finanzvorstand

HAMBURG - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden. Dessi Temperley werde mit Wirkung zum 1. Juli in den Vorstand berufen, teilte Beiersdorf am Dienstag in Hamburg mit. Die 45-Jährige übernimmt das Amt von Noch-Finanzchef Jesper Andersen (47), dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

^

Verizon kann Gewinn kräftig steigern

United Technologies steckt Probleme bei Triebwerkstochter weg

Freilandverbot von Neonikotinoiden? EU-Staaten stimmen am Freitag ab

Techniker Krankenkasse will digitale 'Gesundheitsakte' starten

Wehrbeauftragter Bartels: Massive Ausrüstungslücken beseitigen

Erster Stahlwerk-Neubau seit Jahrzehnten in Europa bei Voestalpine

Zerschlagung von Innogy bringt viel Unruhe - Kommunen prüfen Optionen

Biogens Hoffnungsträger Spinraza enttäuscht im ersten Quartal

Autobanken: Privatkunden leasen immer häufiger

Kreise: Takeda und Shire nähern sich an

CO2-Emissionen von Neuwagen steigen EU-weit leicht an

US-Mischkonzern 3M setzt mehr um und verdient dennoch weniger

Unionsfraktion kritisiert SPD-Frist um Abtreibungs-Werbeverbot

PSA-Chef Tavares: Opel-Verhandlungen dürften sich hinziehen

EU-Kampagne soll Schutz vor gefährlichen Stoffe im Job steigern

Kreise: Dieselkrise macht Autohandel immer mehr zu schaffen

Erdbeben erschüttert Türkei - fast 40 Menschen verletzt

RATING: Moody's erhöht Glencore Ausblick auf 'positive'

Airbus-Angebot: Tornados der Bundeswehr durch Eurofighter ersetzen

Initiative will Mobilfunkstandard 5G in Produktion voranbringen

ICE4-Flotte der Bahn wächst bis zum Jahresende auf 25 Züge

Studien zu Produktpiraterie und Cyberabwehr bei der Industriemesse

Bayerischer Spinner für Europäischen Erfinderpreis nominiert

Schweizer Bank behält im Rechtsstreit um DDR-Altvermögen die Oberhand

Caterpillar profitiert von Nachfrage nach Baumaschinen - Gewinnprognose erhöht

Vertrauter des neuen Deutsche-Bank-Chefs soll IT auf Vordermann bringen

Gefälschte Produkte aus China setzen deutschen Maschinenbauern zu

Küchenbauer Alno laut Gutachten schon 2013 zahlungsunfähig

Umfrage: Unternehmen wünschen Blockchain-Kommunikation mit Behörden

Lkw-Bauer Volvo verdient zum Jahresstart mehr

Hohlraum über Bahntunnel in Rastatt wird mit Beton gefüllt

Ex-Sparkassenchef Fahrenschon muss doch nicht vor Gericht

LOTTO24 AG: Einladung zur Telefonkonferenz, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum 31. März 2018

Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm mit weniger Absatz und Umsatz

Luftfahrtbranche profitiert vom weltweiten Trend zum Fliegen

Opel-Konflikt: Ramelow verlangt Lösung am Verhandlungstisch

Facebook führt Widerspruchsrecht bei gelöschten Beiträgen ein

Chipspezialist SK Hynix enttäuscht mit seinem Quartalsumsatz - Aktie verliert

Nordex sichert sich Auftrag aus Südafrika über 147 Megawatt

Swiss Re publiziert 'Financial Condition Report'

Bericht: Französischer Unternehmer Bolloré in Polizeigewahrsam

Continental: Frachtvolumen nur per Automatisierung zu bewältigen

Forschungszusammenarbeit zu Batterien geplant

Auto-Geschäft hält Filterspezialisten Mann+Hummel auf Kurs

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Explosion bei BASF

Tausende Krankenschwestern in Simbabwe nach Streik wieder eingestellt

Hanse Merkur legt mit Kranken- und Reiseversicherungen zu

Leipzigs OB als Sparkassen-Präsident im Osten vorgeschlagen

Wieder Streik bei Amazon in Leipzig - Protest gegen Preis für Bezos

Sulzer erhält Grossauftrag von General Electric in Indien

Schmutzige Luft: Entscheidung über EuGH-Klage erneut verschoben

Deutsche-Börse-Tochter Clearstream übernimmt Fondshändler von Schweizer ZKB

Chinas Fahrdienst Didi Chuxing denkt über Börsengang nach

Börsennotierte Ibu-tec baut neuen Standort in Bitterfeld auf

Opel-Eigner PSA verkauft mehr als eine Million Autos - Umsatzsprung

Südkoreas Zollbehörde ermittelt gegen Korean-Air-Familie

Erstmals Impfung gegen Malaria - aber Kampf gegen Krankheit stockt

Zehnter Streiktag bei Frankreichs Bahn seit 1. April - Ausstand bei Air France

Schmutzige Luft: Entscheidung über EuGH-Klage erneut verschoben

Swatch startet stark ins neue Jahr

Missbrauchsvorwürfe: Musical.ly spricht von 'komplexen Problem'

Eon-Chef versichert: Innogy-Mitarbeiter werden nicht benachteiligt

Starker Euro drückt auf Michelin-Umsatz - Trend zu teuren Reifen stützt

Medizinkonzern Euroimmun will Görlitzer Siemens-Standort übernehmen

BUND-Studie: Sicherheit deutscher Atomkraftwerke ist mangelhaft

Kabinettsbeschluss zu neuen Klagerechten für Verbraucher erst im Mai

Staatsministerin kündigt Gütesiegel für vertrauenswürdige IT an

Ex-Sparkassenchef Fahrenschon muss doch nicht vor Gericht

