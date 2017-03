dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 24.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Infineon hebt Ausblick für Quartal und Geschäftsjahr - Schwächerer Euro

NEUBIBERG - Der Chipkonzern Infineon blickt unter anderem wegen des schwächeren Euro optimistischer auf das laufende Geschäft.



Auch eine bessere Auftragslage sorgt für rosige Aussichten. Weil Finanzchef Dominik Asam aktuell mit einem niedrigeren Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung rechnet, dürften Umsatz und Ergebnis in Euro gerechnet besser ausfallen als bisher geplant, teilte das Dax-Unternehmen am Freitag überraschend mit. In der Chipbranche wird üblicherweise in US-Dollar abgerechnet - weswegen Infineon sich nun etwas mehr ausrechnet.

ROUNDUP/Erfolg für Darmstädter Merck: US-Zulassung für Hoffnungsträger Avelumab

DARMSTADT/WASHINGTON - Der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat die ersehnte US-Zulassung für seinen Hoffnungsträger Avelumab erhalten. Das Okay aus den Vereinigten Staaten für eine erste Anwendung kam auch noch etwas schneller als erhofft. Analysten trauen dem Mittel in den kommenden Jahren Milliardenumsätze zu, die Merck für seine Wachstumsstory dringend braucht. Die Aktie stieg zum Handelsstart um 1,7 Prozent. Kurspotenzial sehen die Experten zunächst aber wenig.

ROUNDUP: Große Nachfrage bei Volkswagens erster Euro-Anleihe nach Dieselaffäre

FRANKFURT - Der Volkswagen-Konzern ist mit seiner ersten Euro-Anleihe nach Ausbruch der Dieselkrise bei Investoren auf viel Interesse gestoßen. In verschiedenen Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren begab der Konzern Schuldscheine im Umfang von insgesamt 8 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Angaben einer eingeweihten Person vom Donnerstagabend berichtete. Die Nachfrage sei mit 25 Milliarden Euro dreimal so groß gewesen.

ROUNDUP/Stahlmarkt erholt sich: Steigende Dividende für Salzgitter-Aktionäre

SALZGITTER - Der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller Salzgitter geht für 2017 von einer weiteren Erholung auf dem Stahlmarkt aus. Seine Aktionäre will das Unternehmen am Aufschwung beteiligen. Die Ausschüttung je Aktie solle um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies soll der Hauptversammlung am 1. Juni vorgeschlagen werden. Nach verlustreichen Vorjahren hatte der Thyssenkrupp -Konkurrent wie bereits bekannt 2016 wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Neben besseren Stahlpreisen nicht zuletzt wegen der Schutzzölle der EU half dem Unternehmen dabei ein Sparprogramm.

ROUNDUP/Fusions-Aus und weniger Umsatz: Sparprogramm bei Deutscher Börse

FRANKFURT - Die Deutsche Börse tritt wegen des erwarteten Scheiterns ihrer Fusion mit der Londoner LSE und sinkender Umsätze auf die Kostenbremse. In Finanzkreisen wurden am Freitag Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag) bestätigt, wonach der Konzern kurzfristig Einsparungen "in mindestens zweistelliger Millionenhöhe" plant. Zudem gelte bis auf Weiteres ein Einstellungsstopp für fast alle Bereiche.

ROUNDUP: Credit-Suisse-Chef verdient fast 12 Millionen Franken - Verlust steigt

ZÜRICH - Top-Gehalt trotz Milliardenverlust: Der Chef der Schweizer Großbank Credit Suisse , Tidjane Thiam, hat trotz der tiefroten Zahlen des Geldhauses 2016 fast 12 Millionen Franken (rund 11 Mio Euro) verdient. Damit bekam er nahezu dreimal so viel wie Deutsche-Bank-Chef John Cryan. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht der Credit Suisse weiter hervorgeht, fiel der Verlust des Geldhauses mit 2,7 Milliarden Franken sogar noch höher aus als bei der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen Mitte Februar gedacht. Grund ist ein Vergleich in einem Rechtsstreit in den USA.

CEBIT/ROUNDUP: Messe zieht positives Fazit für letzte Messe alter Prägung

HANNOVER - Die letzte CeBIT alter Prägung geht nach fünftägiger Dauer mit einem positiven Ausblick zu Ende. Für die Aussteller auf der Technologiemesse betonte der Hewlett-Packard -Manager Heiko Meyer: "Man kann sagen: Die CeBIT brummt. Die Stimmung ist absolut gut, es wird mehr Neugeschäft generiert." Und für Vodafone war es die "beste CeBIT aller Zeiten". Mit einem neuen Konzept zum vernetzten Alltag habe das Unternehmen eine Neuausrichtung der Messe bereits vorgemacht, sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland.

Puma-Chef Gulden glaubt nicht an baldigen Verkauf durch Kering

HAMBURG - Ein Verkauf des Sportartikelherstellers Puma SE steht bei seinem Mehrheitsaktionär Kering offenbar nicht so bald auf der Agenda. "Ich habe nicht das Gefühl, dass die Puma-Aktien Herrn Pinault gerade in den Taschen brennen", sagte Puma-Chef Björn Gulden dem am Freitag erscheinenden "Manager Magazin".

ROUNDUP 2: Pkw-Maut rückt näher - Bundestag beschließt Änderungen

BERLIN - Die Einführung einer Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen rückt nach jahrelangem Streit ein großes Stück näher. Der Bundestag beschloss am Freitag mehrere Änderungen der seit 2015 geltenden Maut-Gesetze, mit denen die EU-Kommission doch noch grünes Licht für das CSU-Wunschprojekt in der großen Koalition geben will. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte: "Wir schaffen endlich Gerechtigkeit auf unseren Straßen." Für eine Umsetzung bis zur Bundestagswahl am 24. September wird die Zeit knapp. Der Bundesrat könnte das Verfahren möglicherweise noch verschleppen. Kassiert werden soll die Maut allerdings erst ab 2019.

ROUNDUP 3: 'Obamacare'-Abstimmung im Kongress weiter völlig offen

WASHINGTON - Mit einer unverhohlenen Drohung in letzter Minute hat US-Präsident Donald Trump versucht, seine Partei hinter einem Gesetzentwurf für die Abschaffung von "Obamacare" zu versammeln. Entweder würden die Republikaner am Freitag für den von ihm unterstützten Entwurf stimmen, oder das Gesundheitssystem seines Vorgängers bleibe in Kraft.

^ Weitere Meldungen

-Mehr Stromtankstellen für E-Autos - aber weiter niedriges Niveau -ROUNDUP: Neuland 2.0 - Buchbranche setzt auf intelligente Technologien -Trump-Regierung bewilligt umstrittene Pipeline Keystone XL -Kurzzeit-Bauleiter Bretschneider verlässt BER -Ströer bekommt Doppelspitze -Bauhauptgewerbe verzeichnet besten Jahresstart seit 1996 -Cheflöhne der 100 größten börsennotierten Schweizer Firmen steigen -K+S nimmt neue Speicherbecken für Abwasser in Betrieb -Biotechunternehmen Biotest blitzt bei Kooperationspartner ab -IPO: Maschinenbauer Aumann wird Aktien teuer los - Viertelmilliarde Erlös -Toshiba baut Prototyp von Hybrid-Lok in Kiel - bald 200 Jobs? -Haribo baut US-Fabrik - 'Nordamerika-Hauptquartier' in Wisconsin -Apple: Von Wikileaks enthüllter CIA-Hack griff nur beim iPhone 3G -Twitter erwägt Abo-Modell mit Zusatz-Funktionen -ROUNDUP/BGH: Mutmaßlichen Willen bei Patientenverfügungen berücksichtigen -Finanzchef der Deutschen Börse bleibt weitere fünf Jahre an Bord -Volkswagen (VW) holt neuen Manager für Integrität und Recht erneut von Daimler -Nord-Börsen übernehmen Börse Düsseldorf - Kaufvertrag unterzeichnet -Wirtschaftsministerium muss für Tengelmann-Streit zahlen -Aida vergibt Millionenauftrag an Lloyd Werft -Deutsche Airlines überprüfen Vier-Augen-Prinzip im Cockpit -Twitter erwägt Abo-Modell mit Zusatz-Funktionen -Turkish Airlines und Emirates: Laptops bis zum Boarding nutzen°

