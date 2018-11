dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Maschinenbauer Gea macht weniger Hoffnung auf 2019 - Aktie unter Druck

DÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea rechnet nach einigen Rückschlägen im laufenden Jahr mit noch mehr Herausforderungen im kommenden Jahr.



"Trotz der aktuell guten Volumenentwicklung in 2018 sieht Gea die Entwicklung des Geschäfts in 2019 weniger zuversichtlich", teilte der Konzern am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Die sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen mit steigenden Material- und Personalkosten dürften sich belastend auswirken.

IPO/'HB': VW-Aufsichtsrat berät vor Weihnachten über Börsengang von Traton

DÜSSELDORF - Der Aufsichtsrat von Volkswagen will einem Pressebericht zufolge im Dezember über den Börsengang der Lkw-Tochter Traton beraten. Wenige Tage vor Weihnachten sei dazu ein außerordentliches Treffen des 20-köpfigen Kontrollrats geplant, berichtet das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. Beschlüsse werde der Aufsichtsrat nach derzeitigem Stand nicht fällen, vielmehr solle das Gremium über den Stand der Vorbereitungen informiert werden. Das Unternehmen wollte dies gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

ROUNDUP/Vernetzung im Auto: Volkswagen steigt bei Digital-Spezialist ein

WOLFSBURG - Volkswagen will in Sachen Digitalisierung weiter aufrüsten: Nach der strategischen Partnerschaft mit dem Software-Riesen Microsoft steigt der Konzern bei einem deutschen Digital-Spezialisten ein. VW erwerbe 49 Prozent der Anteile am Digitalisierungsdienstleister Diconium in Stuttgart, teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Dies stehe noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Christoph Hartung, Leiter Mobilitätsdienste der Marke Volkswagen.

IPO/Kreise: Tencent bringt Musiksparte im Dezember an die New Yorker Börse

SHENZHEN - Der chinesische Internetkonzern Tencent macht Kreisen zufolge Ernst mit den Börsenplänen für seine Musiksparte. Die Tencent Music Entertainment Group solle in Kürze in den USA an die Börse, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Die Angebotsfrist für die Aktien beginne am 4. Dezember, als erster Handelstag werde der 12. Dezember angepeilt. Der Termin könne sich je nach Marktlage aber noch ändern. Tencent wollte die Informationen Bloomberg zufolge nicht bestätigen.

ROUNDUP: Samsung entschuldigt sich für Todes- und Krankheitsfälle

SEOUL - Nach Krebserkrankungen und Todesfällen unter hunderten Arbeitern in seinen Chip- und Display-Fabriken hat sich der Technologieriese Samsung offiziell entschuldigt. Firmenpräsident Kim Ki Nam äußerte am Freitag laut südkoreanischen TV-Sendern sein Bedauern darüber, nicht "genug gegen potenzielle Gesundheitsrisiken in den Produktionslinien für Chips und LCD-Bildschirme" getan zu haben. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei denen, die unter Krankheiten gelitten haben, sowie bei den Familien." Samsung stimmte einer Regelung über Schmerzensgeldzahlungen zu.

China erlaubt Rockwell-Übernahme durch United Technologies

PEKING/FARMINGTON/CEDAR RAPIDS - Nach den USA gibt auch China grünes Licht für die milliardenschwere Luftfahrtübernahme von Rockwell Collins durch United Technologies . Der US-Mischkonzern hatte bereits Anfang Oktober nach Zugeständnissen von US-Aufsehern die Erlaubnis bekommen, den Flugzeugausrüster Rockwell Collins für 23 Milliarden Dollar (20,2 Mrd Euro) Kaufpreis zu übernehmen.

^

Weitere Meldungen

-Allianz verlängert Vertrag von Chef Oliver Bäte

-Panne in China: Gesichtserkennung verwechselt Bus mit Fußgänger

-Presse: Verpflichtung von BVB-Torjäger Alcácer steht bevor

-Rentenniveau bleibt bis 2025 stabil - Bundesrat beschließt Reform

-Neues Spitzentreffen zu Flugverspätungen am 5. Dezember

-SB-Warenhauskette Real soll am Montag bestreikt werden

-Bericht: Kraftfahrt-Bundesamt prüft weitere Opel-Diesel

-Ex-Technikchef: Kabelschächte am BER schon 2012 unter Wasser

-Airbus-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau

-Rotmilan stoppt Windräder - Firmen scheitern mit Verfassungsklagen

-Bonhams streicht Auktion von Schnitzereien aus Rhino-Horn

-Abgas-Skandal: Einlassungsfrist im Fall Marktmanipulation verlängert

-ROUNDUP: Weg für Digitalisierung von Deutschlands Schulen frei

-Nach China-Eklat - Modeschöpfer Dolce und Gabbana entschuldigen sich

-ROUNDUP/Knapperes Angebot und höherer Einkaufspreis: Gaspreise steigen

-Deutschland: Gebühren bei Friedhöfen klaffen gewaltig auseinander

-ROUNDUP: Bemühen um Lösungen nach Klagewelle gegen Kliniken

-Paket für mehr Pflege-Stellen kommt zum neuen Jahr

-ROUNDUP: Streiks am 'Black Friday' in zwei von zwölf Amazon-Logistikzentren

-Bakterien sollen Safran retten

-ROUNDUP 2: Sonntagsfahrverbot für Tanklastwagen ausgesetzt - Wirkung noch offen

-Novartis erhält EU-Zulassung für Gen-Therapie Luxturna

-ROUNDUP: Mitec geht in Berufung gegen Urteil zum Ford-Streit

-ROUNDUP/Studie: Nahrungsmittelversorgung in Griechenland verschlechtert sich

-US-Manager von Sig Sauer war in Deutschland in Untersuchungshaft

-Unions-Fraktionsvize Linnemann kritisiert Kohlekommission

-EU-Wettbewerbshüter untersuchen unerlaubte Absprachen bei Flugtickets

-Ganzkörper-3D-Scanner misst den Blutfluss im Körper

-Kahns Firma arbeitet mit Deutscher Fußball Liga zusammen

-CDU-Wirtschaftsflügel: Bei Kohleausstieg auf Steuerzahler achten

-Autozulieferer Mitec: Berufung gegen Urteil zum Ford-Streit

-VW-Betriebsrat: überzogene CO2-Grenzwerte gefährden Zehntausende Jobs

-Lkw-Maut wird im neuen Jahr erhöht

-Gewerkschaft strikt gegen Trennung von Bahn-Netz und Betrieb

-Verdi ruft am 'Black Friday' zum Streik bei Amazon auf

-Milliarden-Entlastung bei Krankenkassenbeiträgen kommt

