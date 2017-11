dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.11.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp bleibt auf Kurs bei umstrittener Stahlfusion

ESSEN - Trotz andauernder Kritik der Arbeitnehmer steuert der Industriekonzern Thyssenkrupp weiter mit Nachdruck auf eine Fusion seines europäischen Stahlgeschäfts mit der indischen Tata Steel zu.



Die Pläne hätten absolute Priorität, sagte Konzernchef Heinrich Hiesinger am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Die Vorbereitungen befänden sich im Plan.

CTS Eventim darf Konzertveranstalter Four Artists nicht übernehmen

BONN/MÜNCHEN - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim darf die Konzert- und Veranstaltungsagentur Four Artists nicht übernehmen. Das Bundeskartellamt untersagte die im Frühjahr angekündigte Übernahme. "CTS Eventim ist als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland marktbeherrschend. Veranstalter von Konzerten oder Tourneen sind auf CTS ebenso angewiesen wie Vorverkaufsstellen, die Tickets vertreiben wollen", sagte Bundeskartellamts-Präsident Andreas Mundt am Donnerstag in Bonn.

Presse: Broadcom spricht mit Qualcomm-Aktionären - Höheres Angebot möglich

SAN DIEGO - Der Chipkonzern Broadcom will einem Pressebericht zufolge bei seinem Angebot für Qualcomm eine Schippe drauflegen, wenn der geplante NXP-Kauf nicht zustande kommt. Wie die "New York Post" am Donnerstag berichtet, hat Broadcom-Chef Hock Tan in den vergangenen Tagen Gespräche mit Qualcomm-Aktionären geführt und ihnen ein besseres Angebot in Aussicht gestellt. Die Bedingung: Die Qualcomm-Anteilseigner sollen die Finger vom NXP-Kauf lassen.

Erfolg für Morphosys: Schuppenflechte-Mittel kommt auch in Europa auf den Markt

PLANEGG/MÜNCHEN - Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys kann sich über eine weitere Zulassung seines Schuppenflechte-Mittels freuen. Der Lizenznehmer Janssen, der zum US-Pharmakonzern Johnson & Johnson gehört, hat in Europa die Zulassung für das Medikament Tremfya erhalten. Das Mittel basiert auf Morphosys' Wirkstoff Guselkumab.

Flughafen-Betreiber bekräftigt Zeitplan für BER

BERLIN - Der neue Hauptstadtflughafen soll trotz weiter bestehender Mängel wie zuletzt geplant Ende August 2018 fertig sein. Wann der BER dann in Betrieb gehen kann, will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in drei Wochen verkünden, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag bekräftigte. Zugleich bestätigte das Unternehmen, dass es noch "wesentliche Mängel" in Anlagen gebe, die der Tüv geprüft habe. Man kümmere sich intensiv darum, "die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten und die noch verbleibenden Mängel an den technischen Anlagen konsequent zu beheben". Der "Tagesspiegel" (Donnerstag) hatte von gravierenden Defiziten bei den technischen Systemen berichtet, die den Rahmenterminplan wieder ins Rutschen brächten.

Oberverwaltungsgericht verhandelt Familienstreit bei Aldi-Nord

SCHLESWIG - Der Familienstreit beim Discounter-Riesen Aldi Nord beschäftigt seit Donnerstag das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht. In zwei Berufungsverfahren in Schleswig geht es unter anderem um die Zusammensetzung des Vorstandes einer wichtigen Familienstiftung, die 19,5 Prozent der Anteile an Aldi Nord hält. Letztlich wird damit über den künftigen Einfluss der Familie des verstorbenen Gründersohns Berthold Albrecht entschieden.

ROUNDUP: Autokorso von Siemens-Mitarbeitern - IG-Metall-Chef: 'Krawall machen'

BERLIN/MÜNCHEN - Der Protest gegen den geplanten Abbau tausender Stellen bei Siemens hat am Donnerstagmorgen große Teile der Berliner Innenstadt erfasst. Beschäftigte des Elektrokonzerns demonstrierten mit einem Autokorso gegen die Stellenstreichungen.

Acea: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt hat im Oktober Fahrt aufgenommen

BRÜSSEL - Der europäische Markt für Nutzfahrzeuge hat im Oktober Fahrt aufgenommen. Die Zahl der Neuzulassungen habe in der Europäischen Union um 10,7 Prozent auf 206 487 zugelegt, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte.

^

Weitere Meldungen

-Schweizer prüfen Standorte für Atomabfall-Lager nahe deutscher Grenze

-Bergbaumaschinenhersteller trotz Kohle-Aus optimistisch

-Tönnies trennt sich von Heparin-Werk - Verkauf an Spanier

-Flughafen Köln/Bonn: Weg für Merz an Aufsichtsratsspitze ist frei

-Ende der Air Berlin belastet Flughäfen Tegel und Düsseldorf

-Regierungsberater empfehlen Quote für E-Autos

-Polens Regierung will Sonntagsverkauf stufenweise einschränken

-Air-Berlin-Piloten klagen gegen Freistellung

-Bauminister beraten über Konsequenzen nach Londoner Hochhausbrand°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/oca