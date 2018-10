dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3/Rückschlag für Bayer: Richterin gegen neuen Glyphosat-Prozess

LEVERKUSEN/SAN FRANCISCO - Für Bayer ist es doch nicht zur erhofften großen Wende im ersten US-Prozess um angeblich verschleierte Krebsgefahren glyphosathaltiger Unkrautvernichter gekommen.



Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos hält zwar eine geringere Strafzahlung für angemessen, diese bewegt sich aber immer noch im hohen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Zudem wies sie in der Nacht zum Dienstag einen Antrag auf einen neuen Prozess ab. Bayer will in Berufung gehen.

ROUNDUP: Schwäche bei Laborausrüstung drückt bei Sartorius auf die Stimmung

GÖTTINGEN - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hält trotz einer überraschend schwachen Nachfrage nach Laborausrüstung im dritten Quartal an seinem Jahresziel fest. Die Zuwächse im Bioprozess-Geschäft, in dem der Konzern Produkte zur Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, habe diesen Effekt weitgehend kompensiert, sagte Unternehmenschef Joachim Kreuzburg am Dienstag in Göttingen. Konzernweit peilt er für 2018 beim Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse ein Plus von etwa 12 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Allerdings kürzte er die Prognose für das Geschäft mit Laborausrüstung.

McDonald's kann auf hungrige Kunden im Ausland bauen

CHICAGO - Der weltgrößte Fast-Food-Konzern McDonald's kann dank frisch renovierter Restaurants weiter bei seinen Kunden punkten. In den Filialen, die mehr als ein Jahr geöffnet sind, zogen die Umsätze um 4,2 Prozent an, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dies war mehr als von Analysten erwartet. Zulegen konnte McDonald's vor allem im Ausland und hier insbesondere in Großbritannien, Frankreich und Australien.

Harley-Davidson trotzt Trumps Boykottaufruf

NEW YORK - Beim traditionsreichen Motorradbauer Harley-Davidson lief es im Sommer trotz heftiger Kritik von US-Präsident Donald Trump überraschend gut. Insbesondere dank eines starken Europageschäfts stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 16,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie die 115 Jahre alte Ikone der US-Wirtschaft am Dienstag mitteilte. Der Gewinn kletterte auch wegen geringerer Steuerabgaben von 68,2 auf 113,9 Millionen Dollar. Damit wurden die Prognosen klar übertroffen, die Aktie stieg vorbörslich zunächst deutlich.

Starker Dollar belastet Post-it-Hersteller 3M - Aktie sackt ab

ST. PAUL - Der starke Dollar durchkreuzt überraschend die Gewinnpläne des Mischkonzerns 3M . Die Währungskurse dürften den Überschuss in diesem Jahr belasten statt ihn nach oben zu treiben, teilte der Hersteller von Scotch-Klebeband und Post-it-Stickern am Dienstag in St. Paul (US-Bundesstaat Minnesota) mit. Am Finanzmarkt kam dies schlecht an. Im vorbörslichen Handel sackten die 3M-Aktien um mehr als 6 Prozent ab.

BMW ruft weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge zurück

MÜNCHEN - Wegen Problemen mit einem Kühlsystem für die Abgasrückführungsanlage muss BMW weltweit mehr als eine Million weitere Fahrzeuge in die Werkstatt holen. Es ist in diesem Zusammenhang bereits der zweite Rückruf in diesem Jahr, wie der Autobauer am Dienstag mitteilte. Bei den betroffenen Dieselfahrzeugen könne wegen der Probleme Kühlflüssigkeit austreten. Im Extremfall bestehe Brandgefahr. Bereits im August hatte BMW aus diesem Grund 480 000 Dieselfahrzeuge zurückgerufen. Insgesamt sind somit nun 1,6 Millionen Autos weltweit betroffen. Die Halter werden kontaktiert.

ROUNDUP: Talanx will bis 2022 Milliardengewinn erreichen

HANNOVER/FRANKFURT - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will nach seiner jüngsten Gewinnwarnung in einigen Jahren beim Überschuss die Milliardenmarke knacken. Bis 2022 soll der Gewinn je Aktie jährlich im Schnitt um mindestens fünf Prozent steigen, kündigte der neue Talanx-Chef Torsten Leue am Dienstag zum Kapitalmarkttag des Konzerns in Frankfurt an. Basis sei dabei das inzwischen gekappte Ziel, 2018 einen Überschuss von 850 Millionen Euro zu erzielen.

Hochtief-Tochter Cimic steigert Gewinn deutlich

SYDNEY - Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat in den ersten neun Monaten dank einer guten Auftragslage kräftig verdient. Im Vergleich zur Vorjahresperiode legte das Ergebnis unter dem Strich um fast 13 Prozent auf 564 Millionen australische Dollar (348 Mio Euro) zu, wie Cimic am Dienstag mitteilte. Dazu trugen neben vollen Auftragsbüchern auch Kostensenkungen bei. Der Umsatz legte um gut 11 Prozent auf 10,7 Milliarden australische Dollar zu. Für das Gesamtjahr peilt Cimic weiterhin einen Gewinn von 720 bis 780 Millionen australische Dollar an.

Verizon macht mehr Gewinn und hofft auf 5G-Mobilfunk

NEW YORK - Der größte US-Mobilfunker Verizon sieht sich nach einem überraschend guten Sommerquartal für den neuen Netzstandard 5G gerüstet. Mit dem Start von 5G im letzten Jahresviertel dürfte sich der starke Trend aus dem dritten Quartal fortsetzen, kündigte der neue Verizon-Chef Hans Vestberg am Dienstag an. Verizon gehört zu den ersten in der Branche, die ihren Kunden die superschnellen Netze anbieten wollen.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Ikea macht erstmals mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz

-Pharmakonzern Biogen wächst dank neuer Arzneien

-Johnson & Johnson will restlichen Anteil an japanischer Kosmetikfirma kaufen

-Umfrage: Offenheit und Vorbehalte gegenüber Digitaltechnik in Pflege

-Dyson siedelt erste Autofabrik in Singapur an

-Scholz: Keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien

-ROUNDUP: Hurrikan 'Willa' bedroht mexikanische Pazifik-Badeorte

-Startup-Monitor: NRW überholt Berlin

-ROUNDUP 2: Flughafen Hahn glaubt nicht an kompletten Rückzug von Ryanair

-Umweltverband BUND: Hambacher Forst muss nicht zwangsläufig weg

-Investorenkonferenz in Riad hat begonnen

-United Technologies legt Latte höher - Vertragsstrafen belasten Pratt & Whitney

-Geldspritze von 150 Millionen Dollar für Reiseplattform GoEuro

-Saar-Landtag lehnt Verstaatlichung von Halberg Guss ab

-Videothekensterben verschärft sich: Jede dritte Filiale hat zugemacht

-Nordex gewinnt Aufträge für Ikea-Windparks in Finnland

-IG Metall: Diehl will in Hamburg mehr als 500 Arbeitsplätze streichen

-Verbraucherzentrale fordert 5G-Ausbau bis in den letzten Winkel

-ROUNDUP: Rekordbrücke zwischen Hongkong und Chinas Festland eröffnet

-ROUNDUP: YouTube-Chefin ruft zu Protest gegen EU-Urheberrechtspläne auf

-Renault bekommt erneut Euro-Stärke zu spüren

-VW-Abgasaffäre: Staatsanwaltschaft in Südkorea will deutsche Hilfe

-Highspeed-Internet: Start für Gigabit-Geschwindigkeit in Sachsen°

