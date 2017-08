dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.08.2017 - 15.15 Uhr

Kreise: Lufthansa hat Angebot für Teile von Air Berlin konkretisiert

BERLIN/FRANKFURT - Bei der ersten Sitzung des Gläubigerausschusses von Air Berlin hat die Lufthansa ihr Angebot für Teile der insolventen Fluggesellschaft konkretisiert.



Man biete für die Touristiktochter Niki und weitere Teile der Gesellschaft, nicht aber für das komplette Unternehmen, hieß es am Mittwoch aus Lufthansa-Kreisen. Mit einer schnellen Entscheidung zu einem ersten Teilverkauf der Niki wurde nicht mehr gerechnet.

Kreise: Fiat Chrysler erwägt Verkauf von Maserati und Alfa Romeo

TURIN/AUBURN HILLS - Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler prüft Kreisen zufolge die Trennung von Luxusmarken wie Maserati und Alfa Romeo. Auch ein Verkauf des Komponentengeschäfts werde erwogen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auf diese Weise könne sich Fiat Chrysler ganz auf den Massenmarkt konzentrieren. Auch ein mögliches Zusammengehen mit einem Wettbewerber werde so erleichtert.

ROUNDUP: Osram übernimmt Softwareplattform-Anbieter in USA

MÜNCHEN - Der Lichtkonzern Osram stärkt sein digitales Geschäft. Das Unternehmen übernimmt den US-amerikanischen Softwareplattform-Anbieter Digital Lumens mit Sitz in Boston, wie Osram am Mittwoch mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Der Zukauf gehört zu den kleineren Transaktionen, so kommt Digital Lumens derzeit auf einen Jahresumsatz im mittleren zweistelligen Millionen-US-Dollar-Bereich. Mit der Technologie verspricht sich Osram jedoch Fortschritte in den Bereichen Software, Sensorik und Vernetzung.

Wal-Mart und Google bündeln Kräfte im Kampf gegen Amazon

BENTONVILLE - Um den Anschluss an Internetschwergewicht Amazon nicht zu verlieren, sucht der US-Handelsriese Wal-Mart nun den Schulterschluss mit Google . Am Mittwoch verkündeten die beiden eine Partnerschaft, um Verbraucher künftig schneller und vor allem bequemer beliefern zu können. Dabei soll unter anderem der Smartlautsprecher Google Home zum Einsatz kommen, über den Wal-Mart-Kunden per Sprachbefehl Waren ordern können.

Deutsche Tochter DocMorris gibt Versandapotheke Zur Rose Auftrieb

STECKBORN - Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose hat im ersten Halbjahr vor allem von einer deutlich besseren Nachfrage nach rezeptfreien Arzneien in Deutschland profitiert. Zur Rose hatte die deutsche Versandapotheke DocMorris vor fünf Jahren vom Pharmahändler Celesio, der mittlerweile zum US-Konzern McKesson gehört, übernommen. In den ersten sechs Monaten kletterte die Erlöse im Gesamtunternehmen um 7,2 Prozent auf 465,8 Millionen Schweizer Franken (knapp 410 Millionen Euro), wie die seit Juli an der Schweizer Börse SIX notierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Dabei steuerte die deutsche Tochter fast die Hälfte zu den Umsätzen bei.

IPO: Steinhoff bringt Afrika-Tochter Star bis Ende September an die Börse

STELLENBOSCH - Der deutsch-südafrikanische Möbelkonzern Steinhoff treibt die Börsenpläne für sein Afrika-Geschäft voran. Vorgesehen sei ein Börsengang in Johannesburg bis Ende September, abhängig von den Marktbedingungen und den erforderlichen Genehmigungen, teilte Steinhoff am Mittwoch mit. Neben einem öffentlichen Angebot soll es auch eine Privatplatzierung geben. Weitere Details nannte Steinhoff nicht. Der Konzern will aber in jedem Fall weiterhin beteiligt blieben und so die Kontrolle über sein Afrika-Geschäft behalten.

TAG Immobilien will sich mit Wandelanleihe frisches Geld besorgen

HAMBURG - TAG Immobilien will sich mit einer Wandelanleihe am Kapitalmarkt frisches Geld beschaffen. Wie der MDax -Konzern am Mittwoch mitteilte, soll das Volumen der Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (September 2022) 277 Millionen Euro betragen. Den Nettoerlös will TAG Immobilien für "allgemeine Unternehmenszwecke" und die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten verwenden. Die Papiere sollen in einem beschleunigten Verfahren an institutionelle Anleger verkauft werden.

Forschungsausgaben der Chemiebranche steigen auf Rekord

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmabranche hat im vergangenen Jahr so viel für Forschung und Entwicklung ausgebeben wie nie zuvor. Die Unternehmen in der Schlüsselbranche steigerten ihre Ausgaben in diesem Bereich um vier Prozent auf 10,8 Milliarden Euro, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dies sei der sechste Rekord in Folge. Für 2017 sei ein neuer Höchststand zu erwarten.

^ Weitere Meldungen

