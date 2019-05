dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Sewing will Deutsche Bank weiter entrümpeln: 'Harte Einschnitte'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank setzt erneut den Rotstift an.



Ein Jahr nach dem ersten Sparprogramm kündigte der seit April 2018 amtierende Konzernchef Christian Sewing weitere Kürzungen an: "Wir sind zu harten Einschnitten bereit." Im Fokus dabei vor allem: das zuletzt verlustreiche Kapitalmarktgeschäft.

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner räumt Fehler ein

FRANKFURT - Deutsche-Bank -Aufsichtsratschef Paul Achleitner hält trotz teils harscher Kritik von Aktionären an seinem Amt fest. Zwar habe er sich die Aufgabe bei seinem Antritt 2012 anders vorgestellt, sagte Achleitner bei der Hauptversammlung des größten deutschen Geldhauses am Donnerstag in Frankfurt.

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum blickt vorsichtig auf 2019 - Anleger sind verschreckt

ASSLAR - Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum stimmt seine Investoren auf ein schwaches Geschäftsjahr ein. Im laufenden zweiten Quartal zeigt sich die Auftragslage unverändert verhalten. "Eine Erholung im zweiten Halbjahr ist ungewiss, jedoch durchaus möglich", teilte das im SDax und TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Angesichts der Erwartungen an die Entwicklung bei Umsatz und Ebit-Marge für das Jahr 2019 kann Pfeiffer ein schlechteres Abschneiden als im Vorjahr nicht mehr ausschließen.

ROUNDUP: Auch Bosch muss im Diesel-Skandal Bußgeld zahlen - 90 Millionen Euro

STUTTGART - Der Autozulieferer Bosch kann ein weiteres Verfahren im VW -Dieselskandal abhaken. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Bußgeld in Höhe von 90 Millionen Euro verhängt, wie die Behörde am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Huawei-Manager warnt vor US-Sanktionen als 'Präzedenzfall'

POTSDAM - Der chinesische Telekom-Ausrüster Huawei sieht die US-Sanktionen gegen sich als "gefährlichen Präzedenzfall". Das stehe im Widerspruch zu den Werten der internationalen Geschäftswelt, sagte der stellvertretende Vorsitzender von Huawei, Hu Houkun, am Donnerstag in Potsdam bei einer Konferenz des Hasso-Plattner-Instituts (HPI).

ROUNDUP 2: Natura und Avon wollen viertgrößten Kosmetikkonzern der Welt formen

SAO PAULO - Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura will den britischen Konkurrenten Avon übernehmen. Der verschmolzene Konzern wäre mit über zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) Jahresumsatz die viertgrößte Kosmetikfirma der Welt, wie die Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

FAA: Kein Zeitplan für Startgenehmigung für Boeings 737 Max

WASHINGTON - Die US-Luftaufsichtsbehörde FAA hat offen gelassen, wann sie den in der Kritik stehenden Flieger 737 Max von Boeing wieder in die Luft lässt. Behördenchef Daniel Elwell erklärte am Mittwoch, seine Technikexperten würden jeden Stein umdrehen. Sollte es ein Jahr dauern, bis die Behörde alles Nötige habe, um die Flugzeuge wieder fliegen zu lassen, "dann soll es so sein". Damit könnte das Flugzeug noch Monate am Boden bleiben. Am heutigen Donnerstag steht ein Treffen der FAA mit 31 Flugaufsichtsbehörden weltweit an.

Weitere Meldungen

-'HB': Umstrittene Listen mit Monsanto-Kritikern sorgen für Zoff bei Bayer

-US-Richter bestellt Mediator im Streit um glyphosathaltige Mittel von Bayer

-Novartis-Chef betont führende Marktposition - Margenziele schon früher erreichbar

-Novartis verspricht Investoren steigende Dividende im Konzernumbau

-Lenovo trotzt Handelskonflikt mit deutlichem Gewinnplus

-ROUNDUP: CTS Eventim wächst dank Tourneegeschäft

-IPO: Arzneimittel-Importeur Abacus Medicine legt Preisspanne fest

-ROUNDUP: Konferenz zu Unglücks-Boeing - Piloten misstrauisch gegen FAA

-Industriegruppe zeigt Fahrzeugvernetzung in Aktion

-Novartis bringt Psychopharmaka-Kandidaten voran

-Preisverfall drückt Nordzucker in die roten Zahlen

-Musterverfahren gegen Möbelkonzern Steinhoff in Frankfurt

-Audiobotschaft vom neuen Daimler-Chef: 'Wir müssen uns verändern'

-ROUNDUP: VW-Tochter Audi schraubt Elektro-Ziele in die Höhe

-Schwache Geschäfte mit Thermomix und Kobold bremsen Vorwerk

-ROUNDUP: EuGH: Kunden müssen sperrige Produkte bei Mängeln nicht zurücksenden

-Vaillant profitiert von großer Wärmepumpen-Nachfrage in Europa

-Deutschland fordert abgestimmte EU-Strategie für maritime Wirtschaft

-Knorr Bremse schließt Produktionswerk in Wülfrath

-Bundeskartellamt nimmt Nutzerbewertungen im Internet unter die Lupe

-Salzgitter bewirbt sich für Wettbewerb der Batterieforschung°

