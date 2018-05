dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.05.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: CTS Eventim verkauft mehr Tickets und steigert Umsatz

MÜNCHEN - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim kann sich dank eines starken Onlinehandels und Zukäufen weiterhin über ein florierendes Geschäft freuen.



Im ersten Quartal ging es sowohl im Ticketverkauf als auch bei der Tournee- und Festivalsparte bergauf. Auch für das Gesamtjahr stellte das Management Zuwächse in Aussicht. An der Börse griffen Anleger daraufhin zu - die Aktie des im MDax gelisteten Unternehmens gewann am Vormittag 3,8 Prozent.

ROUNDUP 2: Zuckerberg-Anhörung in Brüssel als 'Farce' kritisiert

BRÜSSEL - Eigentlich hätten sich die Fraktionsspitzen im Europaparlament ihre Fragen an Mark Zuckerberg auch sparen können. Der Ausgang der Anhörung des Facebook -Chefs war vorbestimmt durch das Format des rund 90-minütigen Treffens in Brüssel. Erst durften sich die Europa-Abgeordneten mit kontroversen Fragen austoben, dann hatte der 34-jährige Milliardär ein wenig Zeit, sie alle auf einmal zu beantworten. Am Ende streifte Zuckerberg die angesprochenen Themen mit allgemeinen Einlassungen, die man auch anderswo hätte nachlesen können. So kamen trotz besserer Fragen als beim Anhörungs-Marathon im US-Kongress keine neuen Erkenntnisse heraus.

ROUNDUP: Erste Diesel-Fahrverbote in Hamburg - Kritik an Politik und Industrie

HAMBURG - Als bundesweit erste Stadt verhängt Hamburg Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft. Wie die Umweltbehörde der Hansestadt am Mittwoch ankündigte, werden die Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselautos und Lastwagen am kommenden Donnerstag (31. Mai) auf zwei Straßenabschnitten in Kraft treten. Damit soll die Stickoxid-Belastung in diesem besonders belasteten Bereich reduziert werden. Kritik kommt sowohl von Umweltschützern als auch vom ADAC und der Opposition.

Angriff auf Disney: Comcast will große Teile von 21st Century Fox übernehmen

PHILADELPHIA - Der größte US-Kabelanbieter Comcast hat sein Interesse an Teilen des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox bestätigt. Die Vorkehrungen für ein Gegenangebot zur Offerte des Entertainment-Riesen Walt Disney seien im fortgeschrittenen Stadium, hieß es in einer Mitteilung von Comcast am Mittwoch. Eigentlich hatte sich Disney bereits mit seinem Rivalen auf einen 52 Milliarden US-Dollar schweren Zukauf geeinigt.

Chef von Windkraftanlagenbauer Senvion tritt zurück - Aktie verliert

FRANKFURT - Der Chef des Windkraftanlagenbauers Senvion , Jürgen Geißinger, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Übergangsweise werde Finanzvorstand Kumar Manav Sharma die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits auf einem sehr guten Wege, hieß es. Die Aktie verlor daraufhin am Vormittag in Frankfurt mehr als 6,28 Prozent.

ROUNDUP: Vapiano nähert sich langsam der Gewinnzone - Aktie taumelt

KÖLN - Die Restaurantkette Vapiano schraubt weiter an ihrer Profitabilität. Die Eröffnung neuer Restaurants, optimierte Abläufe und Standards sowie die inzwischen in der Hälfte der Filialen angebotenen Take-away- und Lieferservices zahlten sich im ersten Quartal aus: Sowohl der Umsatz aber auch das operative Ergebnis stiegen, wie Vapiano am Mittwoch in Köln mitteilte. Auch unter dem Strich konnte das Wachstumsunternehmen seinen Fehlbetrag deutlich reduzieren. Vapiano-Chef Jochen Halfmann bestätigte daraufhin die Jahresziele.

IPO: Apple-Zulieferer Foxconn plant milliardenschweren Börsengang seiner Tochter

SHANGHAI - In China bahnt sich der größte Börsengang des Landes seit drei Jahren an: Der Apple -Zulieferer Foxconn will beim IPO seiner Automatisierungs-Tochter Foxconn Industrial Internet 27,1 Milliarden Yuan und damit umgerechnet rund 3,6 Milliarden Euro einnehmen. Dafür sollen 1,97 Millionen Papiere zum Preis von je 13,77 Yuan angeboten werden, wie aus einem bei der Börse in Shanghai eingereichten Prospekt hervorgeht. Damit würde das Unternehmen mit rund 43 Milliarden Dollar oder rund 36 Milliarden Euro bewertet - und damit mehr als beispielsweise das Online-Auktionshaus Ebay .

Pfeiffer Vacuum erwartet Zuwächse im laufenden Jahr

ASSLAR - Der Pumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hat seine Prognose für das laufende Jahr konkretisiert. Der Umsatz dürfte von den 587 Millionen Euro des Vorjahres auf 640 bis 660 Millionen Euro steigen, teilte das TecDax-Unternehmen am Mittwoch mit. Die operative Marge (Ebit) soll von den 2017 erzielten 12,2 Prozent auf 14 bis 16 Prozent zulegen. Zuversicht gibt Pfeiffer Vakuum eine gute Auftragslage. Dies habe im zweiten Quartal weiter ausgebaut werden können, hieß es.

Kabinett beschließt Entschädigung für Atomkonzerne

BERLIN - Das Bundeskabinett hat eine Entschädigung der Energiekonzerne RWE und Vattenfall wegen des 2011 beschlossenen Atomausstiegs auf den Weg gebracht. Die genaue Summe steht noch nicht fest, das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass die Kosten für die Steuerzahler "einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich nicht überschreiten" und vermutlich unter einer Milliarde bleiben. Das Kabinett verabschiedete den Entwurf zur Änderung des Atomgesetzes von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch. Damit setzt der Bund ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um.

