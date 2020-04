dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.04.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Wirecard: Sonderprüfung bislang ohne Befunde - Ergebnis am 27. April

ASCHHEIM - Der Dax -Konzern Wirecard verschiebt die Veröffentlichung einer nach Manipulationsvorwürfen angestoßenen Sonderprüfung der Bilanzen zum zweiten Mal.



Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG will ihre Ergebnisse demnach am kommenden Montag (27. April) übermitteln, wie der Zahlungsdienstleister am Mittwochabend in Aschheim bei München mitteilte.

ROUNDUP 2: Corona beschert Daimler heftigen Gewinneinbruch im ersten Quartal

STUTTGART - Die Coronavirus-Krise mit geschlossenen Autohäusern und Stillstand in den Werken hinterlässt bei Daimler deutliche Spuren in der Bilanz. Im ersten Quartal brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern um fast 78 Prozent auf nur noch 617 Millionen Euro ein, wie der Autobauer in der Nacht zum Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Rechnet man Sondereffekte wie etwa die Kosten für die Dieselaffäre oder Umstrukturierungen heraus, bleiben im operativen Geschäft immerhin 719 Millionen Euro.

ROUNDUP: Immobilienkonzern Corestate streicht Ziele und Dividende - Kurseinbruch

LUXEMBURG - Der Immobilienverwalter Corestate Capital hat nur einen Monat nach der Bestätigung seiner Jahresziele diese einkassiert und die Dividende gestrichen. Angesichts einer sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abzeichnenden deutlichen Verschiebung von Investmententscheidungen, Transaktionen und Bewertungsansätzen in Kernmärkten und -produkten sei das Erreichen nicht mehr wahrscheinlich, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Luxemburg mit. An der Börse zeigten sich Anleger am Donnerstag geschockt.

'MM': Commerzbank diskutiert Schließung jeder zweiten Filiale

HAMBURG - Die Commerzbank arbeitet einem Pressebericht zufolge an einer drastischen Verkleinerung des Filialnetzes. Eine Fraktion in der Bank wolle die Zahl der Geschäftsstellen von 1000 auf 400 bis 500 halbieren, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag in seiner Online-Ausgabe. Auslöser sei der zunehmende Druck vom Bund als Großaktionär auf Vorstandschef Martin Zielke, eine überzeugende Strategie vorzulegen.

ROUNDUP: Schneider Electric gelingt RIB-Software-Kauf - Annahmeschwelle erreicht

RUEIL-MALMAISON/STUTTGART - Der französische Industriekonzern Schneider Electric ist bei der geplanten Übernahme von RIB Software am Ziel. Bei der Zahl der angebotenen Aktien habe man die Mindestannahmeschwelle erreicht, sagte die angehende Schneider-Electric-Finanzchefin Hilary Maxson bei einer Telefonkonferenz anlässlich der am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zum Umsatz im ersten Quartal. Der französische Konzern hatte im Februar angekündigt, den deutschen Hersteller von Bausoftware für rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Die Offerte über 29 Euro je Aktie lief bis Mitternacht am Mittwoch und hatte eine Mindestannahmeschwelle von mindestens 50 Prozent.

Volkswagen nimmt Produktion in Deutschland wieder auf

ZWICKAU - Der Autobauer Volkswagen hat am Donnerstag im sächsischen Zwickau die inländische Fahrzeugproduktion wieder aufgenommen. Nach mehr als fünf Wochen Corona-Zwangspause liefen am Morgen die Bänder in Halle 5 der ersten VW -Elektroauto-Fabrik an - allerdings mit halbem Tempo. "Gesundheit geht vor Stückzahl", sagte Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik bei Volkswagen Sachsen. Vorerst sollen in nur einer Schicht pro Tag 50 Fahrzeuge gebaut werden und damit ein Drittel der bisherigen Menge.

ROUNDUP 2: VW fährt Produktion wieder hoch - Aufatmen bei Zulieferern

ZWICKAU/WOLFSBURG - Zurück ans Band: Nach rund fünf Wochen Corona-Stillstand läuft bei Volkswagen die Autoproduktion langsam wieder an. Den Anfang machte am Donnerstag das Werk im sächsischen Zwickau. Dort wird seit November 2019 mit dem vollelektrischen ID.3 das - neben dem Golf 8 - wichtigste neue Modell des Konzerns gebaut.

ROUNDUP: Software AG senkt Prognose wegen Corona-Pandemie - Aktie legt zu

DARMSTADT - Die Software AG hat wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise ihre Prognose für das Gesamtjahr zusammengestrichen. Den Auftragseingang in der wichtigen Digitalsparte erwartet Vorstandschef Sanjay Brahmawar nun deutlich unter den bisher ausgegebenen Zielwerten, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Im ersten Quartal schnitt das Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis etwas besser ab als von Analysten zuletzt geschätzt.

Weitere Meldungen

-Chipspezialist SK Hynix profitiert von höherer Nachfrage durch Covid-19

-Niederlande gegen Staatshilfe für Air France-KLM bei Bonuszahlungen

-DuMont investiert in Regionaltitel - 'Express'-Chefredakteur geht

-Weinhändler Hawesko: Boom im Privatgeschäft - Einbußen im Großhandel

-Hahn-Airport: Zahl der Fluggäste im ersten Quartal halbiert

-Niedrigere Energiekosten helfen Yara - Kein Börsengang Industriestickstoffe

-Bayer weist Vorwürfe über Doppelstandards mit Pestiziden zurück

-ROUNDUP: Alkohol und Kondome vor Ostern begehrt - Klopapier-Absatz gesunken

-Umsatz von Renault bricht im ersten Quartal ein

-ROUNDUP: Krise zehrt an Geschäft von Pernod Ricard - Aktienrückkauf gestoppt

-EWE setzt auf Ausbau von Öko-Energie

-Dehoga begrüßt Mehrwertsteuersenkung und pocht auf Rettungsfonds

-Metro schließt Verkauf der Mehrheit des China-Geschäfts ab

-Unilever zieht Prognose zurück - Umsatz stagniert

-Schwedischer Lkw-Bauer Volvo mit deutlichen Einbußen - Bestellungen im Keller°

