dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: United Internet plant weiter profitables Wachstum - Dividende erhöht

MONTABAUR - Der Telekomkonzern United Internet will auch in den kommenden Jahren viele Neukunden gewinnen und die Ergebnisse steigern.



Beim operativen Ergebnis peilt Vorstandschef Ralph Dommermuth in diesem und dem kommenden Jahr prozentual zweistelliges Wachstum an, wie das TecDax -Schwergewicht am Donnerstag in Montabaur mitteilte.

Commerzbank blickt weiter skeptisch auf das laufende Jahr

FRANKFURT - Die Commerzbank stellt sich weiter auf ein hartes Jahr für die Branche und das eigene Haus ein. Das Umfeld werde weiter sehr anspruchsvoll sein und beim Zinsumfeld sei nicht mit einer nennenswerten Entlastung zu rechnen, teilte die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank am Donnerstag bei der Veröffentlichung ihres ausführlichen Geschäftsberichts in Frankfurt mit.

ROUNDUP 2: Rheinmetall will vom weltweiten Rüstungsboom kräftig profitieren

DÜSSELDORF - Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall will in den nächsten Jahren massiv von der weltweit wachsenden Nachfrage nach Waffen und Munition profitieren. In den nächsten fünf Jahren rechne das Düsseldorfer Unternehmen durchschnittlich mit zweistelligen Wachstumsraten in der Rüstungssparte, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf.

ROUNDUP 2: Medigene plant wichtigen Studienstart - Kurssprung nach Wochenverlust

PLANEGG - Das Biotech-Unternehmen Medigene will im laufenden Jahr wichtige Studien auf den Weg bringen. Dies kam am Donnerstag bei Investoren sehr gut an und trieb den Aktienkurs kräftig nach oben. Die Geschäftszahlen und der Ausblick des TecDax-Aufsteigers gerieten dabei zur Nebensache.

ROUNDUP: Landesbank Helaba erwartet weiter sinkende Gewinne

FRANKFURT - Nach einem erneuten Gewinnrückgang 2016 erwartet die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auch im laufenden Jahr keine Trendwende. Das anhaltende Zinstief lässt Vorstandschef Herbert Hans Grüntker wenig optimistisch nach vorne schauen: "Vor diesem Hintergrund wiederhole ich die Ergebnisprognose des Vorjahres, wonach der Vorstand mit einem spürbaren Ergebnisrückgang rechnet", sagte Grüntker am Donnerstag in Frankfurt. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hinterlasse immer tiefere Spuren.

ROUNDUP: Leoni will nach Betrugsdebakel zurück auf die Erfolgsspur

NÜRNBERG - Der Autozulieferer Leoni will nach den herben Rückschlägen des vergangenen Jahres wieder durchstarten. Vor Zinsen und Steuern werde für 2017 mit einem Gewinn von 180 bis 200 Millionen Euro gerechnet, teilte Leoni am Donnerstag in Nürnberg mit. Der Umsatz dürfte um rund 5 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zulegen. 2016 hatte ein Betrugsfall Leoni schwer belastet.

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum will deutlich zulegen - Hauptversammlung im Blick

ASSLAR - Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum will seine Aktionäre nach der zunächst abgewehrten Übernahme durch den Rivalen Busch mit weiterem Wachstum bei der Stange halten. Umsatz und Ergebnis sollten in diesem und dem nächsten Jahr "deutlich" zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Aßlar mit. Im bisherigen Jahresverlauf liege der Umsatz 20 Prozent über dem Vorjahreswert.

ROUNDUP: Krones-Aktionären winkt höhere Dividende - Aber weniger als erwartet

NEUTRAUBLING - Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones will seine Aktionäre nach guten Geschäften mit einer höheren Dividende beglücken. Die Ausschüttung soll um 10 Cent auf 1,55 Euro je Aktie steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling bei Regensburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einer stärkeren Anhebung auf 1,60 Euro gerechnet. Derweil zeigte sich der Vorstand dank einer guten Auftragslage weiterhin optimistisch für das laufende Jahr.

IPO/ROUNDUP: Halbleiterkonzern strebt an Pariser Börse - Zeichnungsfrist

ERFURT/PARIS - Nach jahrelanger Pause wagt sich wieder ein Thüringer Unternehmen an die Börse. Der Halbleiterhersteller X-Fab SE mit Hauptsitz in Erfurt startete am Donnerstag nach Angaben des Vorstandes die Zeichnungsfrist für seine Aktien. Sie sollen am 6. April erstmals an der Börse Euronext in Paris notiert werden. Die Preisspanne für mehrere Millionen Anteilsscheine, die voraussichtlich bis 4. April angeboten werden, sei auf 8,00 bis 10,50 Euro pro Stück festgelegt worden, sagte Vorstandschef Rudi De Winter.

ROUNDUP: CTS Eventim verdoppelt Dividende - Online-Ticketing erfolgreich

MÜNCHEN - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim packt trotz eines nur leicht gestiegenen Jahresgewinns das Füllhorn aus. Die Aktionäre sollen je Anteilsschein eine Dividende von 98 Cent erhalten und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, teilte das im MDax gelistete Unternehmen, das zugleich in Bremen und München heimisch ist, am Donnerstag mit. Das Unternehmen schüttet damit seinen gesamten Reingewinn aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim lediglich 46 Cent je Aktie verteilt. Analysten hatten nur eine geringfügige Steigerung erwartet. In Zukunft soll stets die Hälfte des Konzerngewinns ausgeschüttet werden.

-Studie: Vergütung der Dax-Chefs auf Rekordniveau -Niedrigzinsen halten Postbank unter Druck - scharfer Gewinneinbruch -Fotodienstleister Cewe steigert Gewinn -ZDF-Intendant Bellut erwartet 'maßvolle' Beitragserhöhung -Berentzen-Gruppe setzt auf alkoholfreie Getränke -Google: Uhren sind perfekte Schnittstelle für Digital-Assistenten -Fahrgastrekord bei der Bahn -'MM': Arbeitnehmervertreter gegen weitere Ausgliederungen bei Siemens -Lettland verschärft Regeln für Kauf von strategischen Unternehmen -Neuer Bahnchef bei Stuttgart 21 'finster entschlossen' -Erpressungsversuch: Apple sieht iCloud nicht kompromittiert -Ford enttäuscht mit magerem Gewinnziel - Aktie fällt -Deutlich mehr Fluggäste von Düsseldorf und Köln/Bonn aus gestartet -Spatenstich für neues Amazon-Zentrum - 1000 Jobs in Dortmund -ROUNDUP: Bahn lässt rote Zahlen hinter sich -Novartis-Tochter Alcon erhält FDA-Zulassung für neuartige Kontaktlinse -ROUNDUP: Bundestag beschließt Regeln für Suche nach Atommüll-Endlager -'MM': Stada-Chef Wiedenfels wurde abgehört -Tiefkühlkost-Produzent Frosta setzt auf Transparenz -Taxifahrer streiken in ganz Italien -Mehr Geld für Acciona-Beschäftigte am Frankfurter Flughafen -ROUNDUP: Rational enttäuscht mit Ausblick - Sonderdividende geplant -NRW.Bank schob Wohnungsbau an - 2016 neuer Förderrekord -ROUNDUP: Spediteure fordern 100 Millionen Euro Schadenersatz wegen Lkw-Kartell -Pflegerat: Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege schaffen -Nemetschek erhöht Dividende nach Rekordjahr kräftig -Piloten stimmen eigentlich bereits überholtem Schlichterspruch zu -Leipziger Buchmesse öffnet für Besucher - Neues Sicherheitskonzept -Gröhe rechnet mit Pflege-Ausbildungsreform noch vor der Wahl -ROUNDUP: Sparkassen im Norden forcieren Online-Banking - weniger Filialen -Uhren-Schwergewicht Fossil verstärkt Fokus auf vernetzte Uhren -Angst vor Gammelfleisch: China beschränkt Importe aus Brasilien -Brüssel will Finanzgeschäfte im EU-Ausland erleichtern -ROUNDUP: Koreanischer Schiffbauer Daewoo soll neue Milliarden-Hilfen erhalten -Litauen wirbt als Buchmesse-Gastland um Leser und Besucher -ROUNDUP/Ärztekammer: 2245 Behandlungsfehler im vergangenen Jahr nachgewiesen -'MM': Volkswagen legt Altersgrenze für Vorstände fest -Zentrale: Wettbewerbsverstöße finden zunehmend im Internet statt -Mobilfunkanbieter Drillisch setzt nach Gewinneinbruch auf mehr Premiumkunden -Freenet wächst vor allem im Fernsehgeschäft -CEBIT/Telekom: Messe-Neuausrichtung ist 'richtig und konsequent' -Kretschmann: Endlagersuche nicht mehr nach politischer Geografie°

