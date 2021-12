dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.12.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Delivery Hero gibt deutsches Liefergeschäft wieder auf - Japan-Verkauf

BERLIN - Der Online-Anbieter Delivery Hero stellt seinen Essenslieferdienst im Heimatmarkt Deutschland schon nach kurzer Zeit wieder ein. Foodpanda Deutschland werde die Tätigkeit in sechs deutschen Städten beenden und dann in Berlin nur noch eine Entwicklungsabteilung haben, teilte Delivery Hero am Mittwoch mit. Erst im Mai hatten die Berliner angekündigt, wieder einen Lieferdienst in deutschen Städten anzubieten, nachdem sie das deutsche Ursprungsgeschäft vor Jahren an die Konkurrenz abgegeben hatten. Zudem soll nun auch das Foodpanda-Geschäft in Japan verkauft werden.

Musk verkauft erneut Tesla-Aktien für rund eine halbe Milliarde Dollar

NEW YORK - Tesla -Chef Elon Musk kommt mit seinem Verkauf von Aktien seines Konzerns weiter voran. Der Unternehmer stieß erneut Anteile am E-Autobauer ab, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Demnach trennte sich Musk von weiteren mehr als 583 600 Tesla-Anteilen für 528 Millionen US-Dollar (etwa 468 Mio Euro). Damit hat der Milliardär mittlerweile rund 13,5 Millionen Tesla-Aktien im Wert von gut 14,1 Milliarden Dollar (12,5 Mrd Euro) zu Geld gemacht.

Lufthansa-Managerin Neumann wechselt als neue Finanzchefin zu Brenntag

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag holt sich die Lufthansa -Managerin Kristin Neumann als neue Finanzchefin in den Vorstand. Sie soll vom 1. April 2022 an den Posten übernehmen, wie der Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Der amtierende Finanzchef Georg Müller verlässt demnach Ende März nach fast 20 Jahren im Unternehmen dieses auf eigenen Wunsch.

Baumarktkonzern Hornbach trotz Gewinnrückgang zuversichtlich

BORNHEIM - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding hat im abgelaufenen Geschäftsquartal unter dem Strich trotz höherer Erlöse einen Gewinnrückgang verbucht. Auf die Aktionäre entfiel in den drei Monaten bis Ende November ein Überschuss von 31,6 Milliarden Euro und damit knapp acht Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Hornbach Holding am Mittwoch im pfälzischen Bornheim mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) sackte - wie bereits bekannt - um 16 Prozent auf knapp 56 Millionen Euro ab. Der Umsatz legte hingegen um gut zwei Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu.

Maersk schluckt Logistikfirma in Hongkong - zweitgrößte Übernahme

KOPENHAGEN - Die Reederei Maersk will mit der zweitgrößten Übernahme ihrer Geschichte das Geschäft an Land stärken. Der dänische Konzern einigte sich mit dem Hongkonger Logistikunternehmen LF Logistics auf einen Kaufpreis von 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Mrd Euro), wie er am Mittwoch in Kopenhagen mitteilte. Verkäufer sind demnach die beiden Unternehmen Li & Fung und Temasek Holdings. A.P. Moller-Maersk will die Übernahme im kommenden Jahr abschließen.

Kreise: Airbus auf Kurs zu Auslieferungsziel 2021

TOULOUSE - Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist laut Kreisen in Reichweite zu seinem Auslieferungsziel in diesem Jahr. Wenn auch einige Verzögerungen bei Großraumflugzeugen die Situation verkompliziert hätten, so sei der Dax -Konzern doch auf gutem Wege, 600 Flugzeuge bis Jahresende ausliefern zu können, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Bis Mitte Dezember habe Airbus rund die Hälfte der im Schlussmonat dazu noch nötigen 82 Auslieferungen erreicht.

^

Weitere Meldungen

-Novartis stärkt mit Übernahme von Gyroscope Portfolio bei Gentherapien

-Novartis-Tochter Sandoz reicht Antrag für Roche-Biosimilar Herceptin bei EMA ein

-Netzbetreiber kündigen Vertrag mit Stromversorger Stromio

-Israel will über 60-Jährigen vierte Corona-Impfung geben

-Börsenchef: Sollten prüfen auch für Unicorns Indizes schaffen

-ROUNDUP: Schokolade bleibt für Bauern bitter

-Maßnahmen gegen Omikron: Stadien ohne Fans - Finanzsorgen wachsen

-Landwirte säen mehr Weizen und Winterraps

-Niedrigster Schweinebestand in Deutschland seit 25 Jahren

-Wirtschaftsförderung: Tesla-Ansiedlung lockt Investoren

-Netzagentur schlägt Mindest-Downloadrate von zehn Megabit vor

-EU-Kommission erlaubt Corona-Hilfe für Gütersparte der Deutschen Bahn

-Verdi will für Postbank-Beschäftigte sechs Prozent Lohnplus erreichen

-Auch Astrazeneca bereitet sich auf Impfstoff gegen Omikron vor

-ROUNDUP: Erneuter Warnstreik bei Wisag lässt in Frankfurt Flüge ausfallen

-BGH-Urteil: Mieter müssen Kosten für Baumfällarbeiten mittragen

-2021 deutlicher Zuwachs bei Ladepunkten für E-Fahrzeuge

-Kartellamt verhängt 2021 weniger Bußgelder wegen Absprachen

-Ururenkel von Siemens-Gründer gestorben°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha