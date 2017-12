dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.12.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Nach Einigung mit IG Metall: Thyssenkrupp lotet Stahl-Trennung aus

ESSEN - Thyssenkrupp ist einer Lösung für seine problembehaftete Stahlsparte einen großen Schritt nähergekommen.



Nach monatelangem Streit haben sich der Industriekonzern und die Arbeitnehmervertreter über die tariflichen Rahmenbedingungen der Fusion des Stahlgeschäfts mit dem Wettbewerber Tata Steel geeinigt. Vereinbart wurden weitreichende Standort- und Beschäftigungssicherungen für die nächsten acht Jahre sowie Investitionen, wie Unternehmen und IG Metall am Donnerstagabend mitteilten. Gleichzeitig deutete Thyssenkrupp einen möglichen Abschied vom Stahlgeschäft an - eventuell durch einen Börsengang.

Insolvenzverwalter verhandelt mit zwei Bietern für Air-Berlin-Tochter Niki

BERLIN - Nach dem Ende der Bieterfrist für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wird zunächst mit zwei möglichen Käufern verhandelt. Das hat der Gläubigerausschuss am Freitag entschieden, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther mitteilte. Um wen es sich bei den beiden Bietern handelt, wollte Flöther mit Blick auf die zugesicherte Vertraulichkeit nicht sagen. Insgesamt seien bis Donnerstag sechs Angebote für weite Teile des Niki-Geschäftsbetriebs eingegangen, hieß es weiter. Fünf von ihnen seien verbindlich.

ROUNDUP: Billigflieger Viva Air bestellt 50 Airbus-Flugzeuge

TOULOUSE - Der lateinamerikanische Billigflieger Viva Air hat beim europäischen Flugzeugbauer Airbus eine angekündigte Großbestellung über 50 Mittelstreckenjets festgezurrt. Dabei handelt es sich um 15 Maschinen vom Typ A320 und 35 Exemplare der modernisierten Neuauflage A320neo, wie Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte. Die Flugzeuge sollen bei den Airlines VivaColombia und Viva Air Peru zum Einsatz kommen.

ROUNDUP 2/Nach Untreue-Verdacht gegen Manager: VW kürzt Betriebsrats-Gehälter

WOLFSBURG - Volkswagen zieht nach einem Untreue-Verdacht gegen Top-Manager wegen zu hoher Zahlungen an Betriebsräte Konsequenzen und deckelt vorerst die Gehälter führender Belegschaftsvertreter. Die Konzernspitze will damit angesichts strafrechtlicher Ermittlungen auf Nummer sicher gehen und ihr Leitungspersonal vor Risiken schützen.

Erste US-Verbraucher verklagen Apple wegen iPhone-Drosselung

CUPERTINO - Nachdem bekannt wurde, dass Apple zum Teil die Leistung von iPhones mit abgenutzten Batterien drosselt, ziehen die ersten US-Verbraucher vor Gericht. In einer am Donnerstag eingereichten Klage im Bundesstaat Illinois werfen fünf iPhone-Besitzer Apple vor, Kunden damit "auf betrügerische Weise" zum Kauf neuer Geräte verleitet zu haben. Sie streben eine Sammelklage an, der sich mehr Menschen anschließen können.

ROUNDUP 2: Warnstreik der Ryanair-Piloten bringt keine Flugausfälle

FRANKFURT/DUBLIN - Ohne einen einzigen Flugausfall hat der irische Billigflieger Ryanair den ersten Piloten-Warnstreik in seiner Geschichte bewältigt. Als Folge des vierstündigen Ausstands waren am Freitag 9 der 36 geplanten Morgenflüge von deutschen Flughäfen verspätet gestartet, wie die Fluggesellschaft in Dublin mitteilte. Die Airline entschuldigte sich bei ihren Kunden für die Verspätungen und kritisierte die Aktion der Piloten erneut als "unnötig".

ROUNDUP 3: Deutsche Telekom stärkt Österreich-Geschäft mit Milliardenzukauf

DENVER - Die Deutsche Telekom baut ihr Geschäft in Österreich mit einer Milliardenübernahme aus. Die Bonner wollen die Österreich-Sparte des Kabelnetzbetreibers Liberty Global schlucken, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Die Sparte UPC Austria mit ihren 654 000 Kunden werde dabei mit rund 1,9 Milliarden Euro bewertet.

Nordex erhält weiteren Auftrag aus Frankreich

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat einen weiteren Auftrag aus Frankreich an Land gezogen. Für einen Windpark in der Region Hauts-de-France, etwa 50 Kilometer östlich von Saint-Quentin, liefert Nordex 12 Turbinen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Auftrag beinhaltet zudem die schlüsselfertige Errichtung und den Service der Anlagen über eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Windpark soll im September 2018 ans Netz gehen. Nordex hatte erst am Vortag einen größeren Auftrag aus Frankreich erhalten, sowie einen aus Schweden.

Innogy übernimmt Windprojekte in den USA

ESSEN/CHICAGO - Die RWE -Tochter Innogy hat zum ersten Mal in den USA zugekauft. Das Unternehmen übernehme das Onshore-Wind-Projektgeschäft des US-Entwicklers Everpower Wind, teilte Innogy am Freitag mit. Verkäufer ist dabei die britische Investmentgesellschaft Terra Firma Capital Partners. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion, die noch von der US-Behörde für Auslandsinvestitionen genehmigt werden muss, soll im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

Weitere Meldungen

-Gröhe will mehr Personal für Nachtdienste in Pflegeheimen

-IT-Panne am Flughafen behoben - Betrieb normalisiert sich

-Presse: Erhebliche Mängel bei neuer Fregatte

-Neuer Besitzer für Hersteller der Hummel-Figuren

-Konsortium unter deutscher Führung pachtet Hafen von Thessaloniki

-Schweizer Rundfunk testet neue Kooperation mit privatem Medienhaus

-Amazon-Mitarbeiter streiken in Leipzig

-Vodafone investiert 100 Millionen Euro mehr in schnelle Leitungen

-Novartis erhält von FDA Sonderstatus für Kombinations-Therapie

-Presse: Ferrero dürfte Nestles US-Süßwarengeschäft kaufen

-Bahn: Feiertagsverkehr in Deutschland 'gut angelaufen'

-Roche übernimmt US-Onkologieunternehmen Ignyta für 1,7 Milliarden Dollar

-Berater der Zeppelin-Stiftung weist Kritik an ZF-Struktur zurück

-VW einigt sich auf weiteren 'Dieselgate'-Vergleich in Kanada

-Auftragslage der deutschen Orgelbauer verbessert sich

-Gericht in Südkorea verurteilt Chef von Mischkonzern wegen Untreue°

