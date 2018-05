dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.05.2018 - 15.15 Uhr

GESAMT-ROUNDUP/China senkt Einfuhrzölle für Autos - Studie: Handel bleibt unfair

PEKING - Kurz vor der China-Reise von Kanzlerin Angela Merkel hat Peking angekündigt, Einfuhrzölle auf Autos zu senken.



Trotzdem sehen Beobachter weiterhin große Hürden, bis für deutsche Firmen in der Volksrepublik faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Das chinesische Finanzministerium teilte am Dienstag mit, die Zölle für importierte Autos sollten vom 1. Juli an von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken.

Kreise: US-Investor Singer steigt bei Thyssenkrupp ein und will Chefwechsel

ESSEN - US-Investor Paul Singer holt offenbar zum nächsten Schlag in Deutschland aus: Der Amerikaner wolle über seinen Hedgefonds Elliott Anteile am Industriekonzern Thyssenkrupp erwerben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung von mit der Sache vertrauten Personen. Singers Ziel sei es, den amtierenden Konzernchef Heinrich Hiesinger abzusetzen. An der Börse ging es für die Thyssenkrupp-Aktie auf die Nachricht hin steil aufwärts - zuletzt lag das Papier mit mehr als 7 Prozent im Plus. Sprecher von Thyssenkrupp und Elliott wollten die Informationen Bloomberg zufolge nicht kommentieren.

ROUNDUP 2: Sony kauft Mehrheit bei Musikverlag Emi Music Publishing

TOKIO - Der japanische Elektronikriese Sony baut sein Geschäft mit Musik und Inhalten weiter aus und übernimmt dafür die Kontrolle beim Musikverlag Emi Music Publishing. Das Unternehmen hält die Verwertungsrechte an rund zwei Millionen Liedern unter anderem von Alicia Keys, Carole King, Drake, Pink oder Queen. Sony erwirbt im Zuge eines der teuersten Zukäufe seiner Geschichte nun über seine Tochter Sony Corporation of America für 1,9 Milliarden Dollar (1,61 Mrd Euro) vom Investor Mubadala dessen Anteil von 60 Prozent an dem Verlag. Dies teilte der Konzern am Dienstag in Tokio mit.

ROUNDUP: Evotec schmiedet zweite Allianz mit Celgene - Aktie schießt hoch

HAMBURG - Das Biotechnologieunternehmen Evotec baut seine Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Celgene weiter aus. Die beiden Unternehmen forschen bereits seit Ende 2016 gemeinsam auf dem Gebiet von Nervensystem-Erkrankungen wie etwa Alzheimer, nun wollen sie künftig auch in der Krebsforschung kooperieren. An der Börse sorgte die Ankündigung für ein Kursfeuerwerk von zeitweise mehr als 11 Prozent.

Chefökonom der Deutschen Bank sieht mit Sewing 'epochalen Wandel'

FRANKFURT - Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank , David Folkerts-Landau, sieht in der Ernennung von Christian Sewing zum Vorstandschef des Instituts einen "epochalen Wandel". "Nach 16 Jahren ist wieder ein Deutscher Chef der Deutschen Bank", sagte Folkerts-Landau dem "Handelsblatt" (Dienstags-Ausgabe). "Er kann den Mitarbeitern, ob in Eschborn oder in New York, die Zuversicht in die Zukunft ihrer Bank zurückgeben - und das tut er bereits." Sewing steht seit Anfang April an der Spitze der Bank. Zugleich machte der Ökonom frühere Topmanager für die derzeitigen Schwierigkeiten des größten deutschen Geldhauses verantwortlich.

EU-Staaten ändern nach Urteil im Subventionsstreit Airbus-Darlehen

TOULOUSE - Nach dem jüngsten Urteil im Subventionsstreit zwischen den USA und der EU passen die Europäer bestimmte Anschubfinanzierungen für Airbus an. Der Flugzeugbauer und die EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien hätten sich auf "einige Änderungen" geeinigt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es geht um Darlehen, die die Länder zur Finanzierung von Entwicklungskosten für die Großraumflugzeuge A380 und A350 XWB gewährt hatten. "Wir sind zuversichtlich, nun alle Vorgaben (...) zu erfüllen", sagte Airbus-Chefjurist John Harrison.

Russische Sberbank verkauft türkisches Tochterinstitut in die Emirate

MOSKAU/ISTANBUL - Die russische Sberbank trennt sich von ihrem größten ausländischen Tochterinstitut, der Denizbank in der Türkei. Für 14,6 Milliarden türkische Lira (2,7 Mrd Euro) übernimmt die Emirates NBD aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die fünftgrößte türkische Bank. Das teilten Sberbank und Emirates NBD am Dienstag mit.

New Yorker Börse erhält erstmals Chefin

NEW YORK - Erstmals in der 226-jährigen Geschichte steht eine Frau allein an der Spitze der New Yorker Börse. Die New York Stock Exchange (Nyse) ernannte Stacey Cunningham zur Chefin, wie ein Sprecher der Muttergesellschaft Intercontinental Exchance (ICE) am Dienstag in New York mitteilte. Cunningham verantwortete bereits das operative Geschäft und folgt nun auf Tom Farley, der das Unternehmen verlässt.

Weitere Meldungen

-CTS Eventim baut Tournee- und Festivalgeschäft mit Zukauf in Spanien aus

-Sky überträgt kommende Saison 34 Spiele und 40 Konferenzen

-Ex-VW-Konzernchef Winterkorn verlängert Verjährungsverzicht

-Ministerin Klöckner sieht Alkohol-Mindestpreis skeptisch

-Givaudan schliesst Partnerschaft mit Mixfit und DSM ab

-Netzagentur: Kein Grund für Annahme steigender Strompreise

-Junge Leute wollen Datenschutz bei Social Media - aber kaum zahlen

-Deutsche Bank rechnet für 2019 mit sinkenden Restrukturierungskosten

-Nur Gaskunden profitieren vom milden Winter - Heizöl teurer

-Dialog Semiconductor trotzt Spekulationen über Probleme mit Hauptkunde Apple

-'Spiegel': Milliarden-Atomklage gegen Regierung droht zu scheitern

-Erneute Verzögerungen am Hauptstadtflughafen - Tüv stellt sich quer

-ROUNDUP: Girokonto: Mehr Durchblick im Gebührendschungel ab November?

-ROUNDUP/Wegen Datenskandals: Facebook-Chef Zuckerberg kommt ins EU-Parlament

-ROUNDUP: Favre wird neuer Trainer von Borussia Dortmund

-Grüne fordern Verbote gegen Plastikmüll

-Krise am Golf: Qatar Airways streicht viele Flüge

-Streik im öffentlichen Dienst Frankreichs betrifft auch Flugverkehr

-Kreml nennt London unfair - Kein Visum für Abramowitsch?

-Postbank schließt bis Ende 2018 mehr als 100 Filialen

-Nach Chefwechsel bei VW nun auch Wechsel im Porsche-Aufsichtsrat

-Studie: Deutsche sind bei Sonnencreme sparsam

-OMV-Chef: Nord Stream 2 soll Ukraine-Trasse nicht völlig ersetzen

-VGH-Versicherungsgruppe büßt Beitragseinnahmen ein

-Vorwürfe gegen Eigner der in Kuba abgestürzten Boeing

-Swiss Re prüft mögliche Optionen zu Iran-Engagement

-Girokonto: Hoffnung auf mehr Transparenz im Gebührendschungel

-Roche vermeldet positive Studienergebnisse zu Hemlibra

-Klöckner: Beim Ausstieg aus dem Kükentöten ist die Wirtschaft am Zuge

-ROUNDUP: Betrugsprozess im BER-Umfeld - Arbeitsstunden doppelt erfasst?

-General Electric fusioniert Transportsparte mit US-Konkurrent Wabtec

-Autozulieferer Grammer kauft US-Spezialisten für Fahrzeuginnenräume

-Mehr Gewinn für Ryanair - Ticketpreise wohl stabil

-EU fördert Bau von Energiesparhäusern in Deutschland

-Autoindustrie erwartet keine flächendeckenden Diesel-Fahrverbote

-Neues Vergütungssystem für Zalando-Vorstand geplant

-Veranstalter sagen Videodays in Berlin und Köln ab

-Studie: Deutsche Vorstandschefs sehen eigene Innovationskraft skeptischer

-Billigstes Lufthansa-Ticket nach USA künftig ohne Gepäck

-Nestle-Tochter Skin Health erhält US-Zulassung für Hand-Antifaltenmittel

-Streit um Rückkehrrecht in Vollzeit für Arbeitnehmer dauert an

-Tarifgespräche der Kautschukindustrie: IG BCE fordert Angebot

-Presse: Chefwechsel bei Goldman Sachs wohl noch dieses Jahr

-Chef des südkoreanischen Mischkonzerns LG gestorben

-Ermittlungen gegen Heckler & Koch wegen Bestechung dauern weiter an°

