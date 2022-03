dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.03.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Softwareanbieter Nemetschek auch für neues Jahr zuversichtlich

MÜNCHEN - Der auf Bau- und Designsoftware spezialisierte Anbieter Nemetschek nimmt sich für das neue Jahr überraschend viel vor. Der neue Vorstandschef Yves Padrines will die Gangart beim MDax-Konzern hoch halten und in den kommenden Jahren auch den Vertrieb und den Einsatz neuer Technologien ausbauen. Der in den vergangenen Wochen unter Druck gekommene Aktienkurs konnte am Dienstag vom optimistischen Ausblick profitieren.

ROUNDUP: Nike schneidet besser als erwartet ab - Entspannungssignale in China

BEAVERTON - Der US-Sportartikelhersteller Nike hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Dabei konnte der Rivale von Adidas und Puma sein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal beschleunigen. Zudem gibt es eine erste zaghafte Entspannung im wichtigen China-Geschäft. Zwar sinken die Umsätze dort weiter, jedoch nicht mehr so drastisch wie in den Quartalen zuvor. Zudem stellte Nike hier weitere Verbesserungen in Aussicht.

ROUNDUP: Arzneimittelhersteller Dermapharm legt 2021 Gewinnsprung hin

GRÜNWALD - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm hat 2021 von einer hohen Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung und der Impfstoffproduktion in Kooperation mit Biontech profitiert. "Das Jahr 2021 war das erfolgreichste Geschäftsjahr unserer 30-jährigen Firmenhistorie", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen laut Mitteilung. Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie zunehmenden Preissteigerungen und Ressourcenverknappung sei es dem Unternehmen gelungen, eine permanente Lieferfähigkeit des Sortiments zu sichern.

ROUNDUP 4/Tesla am Start: US-Konzern liefert erste E-Autos 'Made in Germany'

GRÜNHEIDE - Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der US-Konzern Tesla am Dienstag seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Unternehmenschef Elon Musk kam zu seiner "Gigafactory" in Grünheide, um die ersten Tesla-Elektroautos aus deutscher Produktion an Kunden zu übergeben. Die Bundesregierung und das Land Brandenburg feiern das Milliardenprojekt mit künftig 12 000 Mitarbeitern und einer Zielmarke von jährlich 500 000 Autos als Signal.

Air Canada setzt auf kleinen Airbus-Langstreckenjet A321XLR

MONTREAL/TOULOUSE - Die Fluggesellschaft Air Canada setzt bei der Erholung des Luftverkehrs von der Pandemie auf Airbus' neuen kleinen Langstreckenjet A321XLR. Das Unternehmen bestellt 6 Maschinen des Typs direkt beim Hersteller und least 20 weitere von den Flugzeugfinanzierern ALC und AerCap, wie es am Dienstag in Montreal mitteilte. Die A321XLR könne dank einer Reichweite von rund 8700 Kilometern jegliche Ziele in Nordamerika ohne Zwischenstopp erreichen und sei auch für Flüge über den Atlantik geeignet.

ROUNDUP: Amadeus Fire hebt Dividende und zeigt sich optimistisch - Aktie im Plus

FRANKFURT - Nach dem Umsatz- und Gewinnsprung erwartet der Personaldienstleister Amadeus Fire auch im kommenden Jahr gute Geschäfte. Zwar werde die Wachstumsrate nicht an die überdurchschnittliche Steigerung aus 2021 anknüpfen. Der anhaltende Fachkräftemangel sorge aber für ein gutes Geschäftsumfeld. Nennenswerte Auswirkungen des Ukraine-Kriegs erwartet das ausschließlich in Deutschland tätige Unternehmen nicht.

ROUNDUP 2: Sicherheitskräfte lassen mit Warnstreik Hunderte Flüge ausfallen

FRANKFURT - Hunderte Flugausfälle und Scharen genervter Passagiere sind erste Ergebnisse eines erneuten Warnstreiks der privaten Sicherheitskräfte an fast allen größeren Flughäfen in Deutschland. Die Gewerkschaft Verdi hatte in der Nacht zum Dienstag auch die Kontrolleure in Leipzig zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, so dass neun Flughäfen bestreikt werden, um bessere Arbeitsbedingungen für die Fracht- und Passagierkontrolleure zu erzwingen.

Gaseherstellers Air Liquide will Profitabilitatsziel schneller erreichen

PARIS - Der französische Gaseherstellers Air Liquide setzt sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele. Im Zeitraum von 2021 bis 2025 soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis jährlich um 5 bis 6 Prozent zulegen, teilte der Linde-Konkurrent am Dienstag auf seinem Kapitalmarkt in Paris mit. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital soll ab 2023 mehr als 10 Prozent betragen. Bisher hatte das Unternehmen diesen Wert für 2023/24 angepeilt.

Alibaba steckt weitere Milliarden in Aktienrückkäufe - Kurs weiter erholt

HUANGZHOU - Nach den Kursverlusten der vergangenen zwölf Monate hat der chinesische Internet-Riese Alibaba weitere Aktienrückkäufe angekündigt. Das bis März 2024 laufende Rückkaufprogramm soll nun einen Umfang von 25 Milliarden US-Dollar (22,8 Mrd Euro) haben, nach bislang 15 Milliarden, wie das Unternehmen am Dienstag in Huangzhou mitteilte. Es ist bereits das zweite Mal binnen zwölf Monaten, dass Alibaba mehr Geld in die Aktienrückkäufe steckt. Bis dato wurden laut der Mitteilung Papiere für rund 9,2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Weitere Meldungen

-Borussia Dortmund einige Wochen ohne Schulz und Passlack

-ROUNDUP: Kieler Marinewerft TKMS will Kapazitäten in Deutschland erweitern

-VW-Produktion im Werk Wolfsburg nimmt wieder Fahrt auf

-Hornbach Holding mit Rekordumsatz und Marktanteilsplus - Sorge um Belastungen

-Dm-Chef: Mehr Engagement im Gesundheitssegment vorstellbar

-Danone warnt wegen LKW-Protesten in Spanien vor Produktionsstillstand

-ROUNDUP: Volksbanken sehen sich nach gutem Jahr auf Rückschläge vorbereitet

-Versandhändler Otto steigert Umsatz um 13 Prozent

-Volkswagen Bratislava unterbricht Produktion wegen Ukraine-Krieg

-ROUNDUP/Weniger 'graue Flecken': Mobilfunk-Firmen schließen Funklöcher

-Woidke: Infrastruktur um Tesla-Werk ausbauen

-Britische Regionalgesellschaft Flybe fliegt nach zwei Jahren wieder

-Stada erwartet Einbußen im Russland-Geschäft - Gewinn gestiegen

-Evergrande staunt über blockiertes Milliardenguthaben - Jahresabschluss später

-Novartis setzt zahlreiche Aktivitäten in Russland aus

-Nach Flugzeugabsturz in China: Bislang keine Überlebenden gefunden

-Bundesregierung will Möglichkeit zur Online-Gründung ausbauen°

