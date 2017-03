dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.03.2017 - 15.15 Uhr

Stada spricht am Donnerstag erneut mit Bietern

BAD VILBEL - Der Übernahmepoker um den Arzneimittelhersteller Stada geht noch in dieser Woche weiter.



Als Teil des Bieterprozesses seien für Donnerstag weitere Gespräche zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und den Bietern terminiert, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Die eigentlich für Donnerstag vorgesehene Bilanzvorlage hatte Stada jüngst überraschend um eine Woche verschoben. Die Stada-Aktie verlor daraufhin am Dienstag mehr als drei Prozent an Wert. Bis Mittwochmittag ging es für sie wieder um knapp ein Prozent aufwärts auf 54,54 Euro.

ROUNDUP: US-Justiz ermittelt gegen Hapag-Lloyd und Møller-Maersk

SAN FRANCISCO/HAMBURG - Die US-Justiz hat sich die weltgrößten Container-Reedereien wie Hapag-Lloyd und den Branchenführer Møller-Maersk wegen des Verdachts auf Preisabsprachen vorgenommen. Ermittler des US-Justizministeriums seien in ein Treffen der 20 größten Reedereien in San Francisco geplatzt, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch. Sie hätten Spitzenmanagern mehrerer Unternehmen gerichtliche Aufforderungen zur Stellungnahme überreicht. Die Branche leidet seit Jahren unter den niedrigen Frachtraten.

General Electric setzt sich neues Ziel - Boni vom Industriegeschäft abhängig

FAIRFIELD - Der US-Elektrokonzern General Electric (GE) hat sich auf Druck von Investoren neue finanzielle Ziele gesetzt. Zugleich wird die Entlohnung des Top-Managements stärker an den Geschäftserfolg gekoppelt, wie der Siemens-Rivale am Mittwoch mitteilte. So soll im Industriegeschäft der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn von 15,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf diesmal 17,2 Milliarden Dollar klettern. Das sei im Einklang mit den bisherigen Zielen, hieß es von GE.

ROUNDUP: Jungheinrich legt auch 2017 weiter zu

HAMBURG - Der Hamburger Maschinenbau-Konzern Jungheinrich ist erfolgreich ins Jahr 2017 gestartet. Im Januar und Februar verzeichnete das Unternehmen einen um 17 Prozent höheren Auftragseingang als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 12 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Jahresauftakt schließt an ein Geschäftsjahr 2016 mit ebenfalls zweistelligen Wachstumsraten und gestiegenen Marktanteilen an.

ROUNDUP: Richard Lutz ist neuer Bahnchef

BERLIN - Der bisherige Finanzchef Richard Lutz soll als neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn für mehr Kunden und Qualität sorgen. Der Aufsichtsrat bestellte den 52-Jährigen am Mittwoch in Berlin. Keiner kenne die Bahn so gut wie Lutz, hob Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht hervor. Er sorge für die notwendige Kontinuität inmitten eines rasanten Wandels. Der Aufsichtsrat verlängerte zudem die Verträge der Vorstände Berthold Huber (Personenverkehr) und Ronald Pofalla (Infrastruktur) bis März 2022.

ROUNDUP: BASF-Tochter Wintershall will kräftig investieren aber auch sparen

KASSEL - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall will in den kommenden Jahren kräftig investieren. Gleichzeitig soll der Sparkurs fortgesetzt werden. "Was auch 2016 gut war, bleibt gut - wir sparen und investieren", sagte Wintershall-Chef Mario Mehren am Mittwoch in Kassel. Das sei für Wintershall kein Widerspruch. 2016 habe das Unternehmen 200 Millionen Euro an Kosten eingespart. So habe Wintershall etwa die Entwicklung nachgewiesener Gas- und Öllagerstätten sowie Technologien vor allem in Ländern mit hohen Kosten reduziert. Aber auch am Stammsitz habe das Unternehmen Projekte angeschoben. So seien etwa befristete Verträge nicht verlängert worden.

ROUNDUP: Jenoptik-Chef verabschiedet sich mit Rekordergebnis

JENA - Nach einem Rekordgewinn will der Elektronik- und Militärtechnikkonzern Jenoptik seine Ausschüttung an die Aktionäre erhöhen. Die Dividende pro Aktie solle von 0,22 Euro auf 0,25 Euro steigen, kündigte der scheidende Vorstandschef Michael Mertin am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz für 2016 an. Mertin, der fast zehn Jahre an der Spitze eines der wenigen ostdeutschen TecDax -Unternehmen stand, rechnet auch 2017 mit einer guten Entwicklung. "Jenoptik steht vor einem weiteren Wachstumsschub."

ROUNDUP: Roboterbauer Kuka gibt nur moderate Wachstumsziele für 2017 aus

AUGSBURG - Der vom chinesischen Hausgerätehersteller Midea übernommene Roboterbauer Kuka peilt trotz voller Auftragsbücher für 2017 nur ein moderates Wachstum an. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr von 2,95 auf 3,1 Milliarden Euro steigen, sagte Kuka-Chef Till Reuter am Mittwoch in Augsburg. Nach einem Fünf-Jahres-Plan hatte Reuter in der Vergangenheit angekündigt, dass bis 2020 der Umsatz auf 4 bis 4,5 Milliarden Euro steigen soll.

ROUNDUP: Nike bekommt Konkurrenzdruck zu spüren - Quartal enttäuscht

BEAVERTON - Dem weltgrößten Sportartikelkonzern Nike sitzt die Konkurrenz im Nacken. Ein nicht ganz so stark wie erhofft ausgefallenes Umsatzwachstum im dritten Quartal sowie schwächere Auftragseingänge ließen Marktteilnehmer aufhorchen. Nach der Zahlenvorlage am späten Dienstagabend geriet die Aktie nachbörslich in den USA unter Druck. Analysten sahen in dem Zahlenwerk ein Indiz, dass Adidas und Co dem Branchenprimus Marktanteile abknapsen - gerade auf dem wichtigen US-Markt. Die Nike-Aktie verlor auch am Mittwoch in Frankfurt gute 4 Prozent.

^ Weitere Meldungen

-Laserspezialist LPKF mit zweitem Verlustjahr in Folge -Carl Zeiss Meditec sammelt 317 Mio Euro am Kapitalmarkt ein -ROUNDUP: TNT-Integration kommt Fedex teurer zu stehen - Gewinnprognose gekappt -Google gibt ersten Ausblick auf nächste Android-Version -Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer schließt 2016 mit Rekordgewinn ab -Uber verspricht Wandel - aber stellt sich hinter Gründer Kalanick -Baumarktkonzern Kingfisher blickt mit Vorsicht auf Frankreich -VW in Dresden will Start-ups für Mobilität eine Chance geben -CEBIT/ROUNDUP: Sicherheitsexperte warnt vor neuer Erpressung - Tesla geknackt -Porsche-Mitarbeiter bekommen 9111 Euro Bonus -CEBIT/ROUNDUP: IT-Mittelstand spricht sich für eigenes Digitalministerium aus -Großbank ING im Ziel der Ermittler -Online- und Versand-Händler Otto wächst ungebremst -Windtechnik AG erhält Millionen-Auftrag in Frankreich -Stada sorgt für Unruhe mit Verschiebung des Jahresabschlusses -Autozulieferer Norma peilt dank neuer Automodelle stärkeres Wachstum an -Bank of New York Mellon muss sich Commerzbank-Klage stellen -Französische Justiz ermittelt wegen Dieselabgasen bei Fiat -Goldman Sachs zieht wegen Brexits Hunderte Jobs aus London ab -Novartis erleidet Rückschlag bei Herzmittel Serelaxin -Petrobras macht dritten Milliardenverlust in Folge -Akzo Nobel schlägt auch erhöhtes PPG-Angebot aus -ROUNDUP: Autofirmen gönnen ihren Mitarbeitern kräftige Sonderzahlungen -ROUNDUP: Lufthansa Technik setzt auf den Weltmarkt und neue Technologie -Transportfirmen müssen Daten aus Lkw-Fahrtenschreibern vorlegen -Staatsanwälte plädieren im S&K-Prozess -Großprojekte bescheren Maschinenbauer Hermle Umsatzplus -Luxuskonzern Hermès verbucht trotz Terror zweistelligen Gewinnzuwachs -CEBIT: 'Egret' und Vodafone planen den 'Roller to go'°

