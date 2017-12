dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.12.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BASF findet neuen Chef in den eigenen Reihen

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF hat die Nachfolge für seinen scheidenden Chef Kurt Bock geregelt.



Der derzeitige stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Technologiechef Martin Brudermüller soll mit Ablauf der Hauptversammlung am 4. Mai 2018 das Amt übernehmen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Mit dieser Weichenstellung werde es ermöglicht, dass Bock nach Ablauf der gesetzlichen zweijährigen Abkühlungsphase 2020 in den Aufsichtsrat gewählt werden und den Vorsitz des Gremiums übernehmen könne, hieß es. Der Aufsichtsrat hat Bock gebeten, 2020 für das Gremium zu kandidieren.

Niki Lauda bietet für Air-Berlin-Tochter Niki

WIEN - Der österreichische Unternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda hat vor Ablauf der Bieterfrist ein Angebot für die insolvente österreichische Air-Berlin-Tochter Niki abgegeben. Das bestätigte seine Sprecherin am Donnerstag in Wien. Einzelheiten wollte sie nicht nennen. Auch Angebote weiterer Interessenten wurden erwartet. Der irische Billigflieger Ryanair , der sich ebenfalls für Niki interessiert hatte, gab nach eigenen Angaben aber kein Angebot ab.

Ryanair bietet doch nicht für Air-Berlin-Tochter Niki

DUBLIN/BERLIN/WIEN - Der irische Billigflieger Ryanair hat sich aus dem Bieterrennen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki noch vor Toresschluss wieder verabschiedet. "Bedauerlicherweise herrscht Unklarheit über die Vermietung von Lufthansa-Flugzeugen an Niki, und diese konnten nicht rechtzeitig behoben werden", sagte Ryanair-Sprecher Robin Kiely am Donnerstag. Die Lufthansa, die Niki zuerst kaufen sollte, hatte bereits einige der insgesamt 20 Maschinen der österreichischen Airline übernommen. Sie hat sich aber nach eigener Darstellung verpflichtet, diese einem künftigen Niki-Eigentümer zu überlassen.

Brüssel genehmigt LG-Walter-Übernahme durch Lufthansa unter Auflagen

BRÜSSEL - Die EU-Wettbewerbshüter haben die Übernahme der Air-Berlin-Tochter LG Walter (LGW) durch die Lufthansa unter Auflagen erlaubt. "Lufthansa hat verbesserte Verpflichtungszusagen eingereicht, die sicherstellen, dass die Auswirkungen des LGW-Erwerbs auf den Wettbewerb begrenzt sind", sagte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Damit seien die Bedenken der Wettbewerbshüter mit Blick auf negative Folgen für Verbraucher ausgeräumt.

Unicredit will Commerzbank vorerst nicht übernehmen

DÜSSELDORF/MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit schließt zumindest auf kurze Sicht eine Übernahme der Commerzbank aus. "Unsere Strategie Transform 2019 basiert ausschließlich auf organischem Wachstum", sagte der Chef des größten italienischen Geldhauses, Jean Pierre Mustier, im Interview dem "Handelsblatt" (Donnerstag) auf die Frage nach einem möglichen Zusammenschluss mit den Frankfurtern. Für die Zeit nach 2019 gebe es zudem hohe Hürden für eine Großübernahme. "Jede Fusion, jeder Zukauf muss - ganz grundsätzlich - sehr intensiv durchdacht sein. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Fragen, sondern auch darum, ob das den Kunden nützt und kulturell zusammenpasst."

AT&T will nach US-Steuerreform Milliarde investieren und Boni zahlen

DALLAS - Der Mobilfunkriese AT&T will nach Verabschiedung der US-Steuerreform eine Milliarde Dollar zusätzlich in den USA investieren und mehr als 200 000 Mitarbeitern einen Bonus von 1000 Dollar zahlen. Sollte US-Präsident Donald Trump das Gesetz vor Weihnachten unterzeichnen, würden die Sonderzahlungen noch während der Feiertage fließen, teilte der US-Konzern am Mittwoch mit.

BMW-Chef gegen Abschaffung von Dieselsubventionen

MÜNCHEN - In der Diskussion um Steuervorteile für Dieselkraftstoff widerspricht BMW -Chef Harald Krüger dem VW -Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller. Anders als der Volkswagen - Chef will Krüger an den Steuersubventionen für den Diesel festhalten. "Ich halte die Abschaffung der Dieselsubventionen für falsch", sagte Krüger der "Wirtschaftswoche". Aus Sicht der Kunden, die einen Diesel gekauft haben, sei das nicht vertretbar.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 findet Käufer für Reiseportal weg.de

MÜNCHEN/AMSTERDAM - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 setzt seinen Scheidungsprozess vom Reisegeschäft fort. Nach dem Verkauf des Online-Reisebüros Etraveli im Juni kommt nun auch das Reiseportal weg.de unter den Hammer. Käufer ist die niederländische lastminute.com Group, die Webseiten wie lastminute.com, Bravofly oder Jetcost betreibt. Nach eigenen Angaben übernimmt sie den weg.de-Betreiber Comvel zum 1. Januar 2018 für insgesamt 12 Millionen Euro in bar.

Vonovia-Übernahmeziel Buwog profitiert von Mietpreisanstieg und Neubau

WIEN - Der anhaltende Mietpreisanstieg in deutschen Ballungszentren und der gefragte Neubau von Wohnungen haben beim Immobilienkonzern Buwog im ersten Geschäftshalbjahr 2017/18 für Schwung gesorgt. Die vor der Übernahme durch den Dax -Konzern Vonovia stehenden Österreicher konnten von Mai bis Ende Oktober ihr operatives Ergebnis, das sich an der wichtigen Branchenkenngröße FFO (Funds from Operations) bemisst, um nahezu ein Drittel auf gut 76 Millionen Euro steigern, wie Buwog am Donnerstag in Wien mitteilte.

^

Weitere Meldungen

- ROUNDUP: Bieterfrist für Fluggesellschaft Niki endet

- Schweiz wirft EU nach Börsenentscheid Diskriminierung vor

-Molkereikonzern Lactalis ruft weitere Babymilchprodukte zurück

-Hausgeräte-Hersteller Dyson legt Streit mit Ex-Chef bei

-EU-Geldwäscherichtlinie bezieht bald 'virtuelle Währungen' mit ein

-ROUNDUP/Apple: iPhones mit angeschlagenen Akkus können in Schonmodus laufen

-Milliardär Slim will Anteil an 'New York Times' halbieren

-OLG Düsseldorf verhandelt über Patentstreit um Rasierklingen

-Spediteursverbund will Klage einreichen gegen Lkw-Bauer Daimler

-Siemens-Aufsichtsratschef verteidigt Schließungen und Stellenabbau

-Volkswagen auch 2018 vor Gratwanderung

-ROUNDUP/Bundeskartellamt: Mehr Werbe-Freiheit für Athleten bei Olympia

-Deutschland verbraucht mehr Energie - CO2-Emissionen unverändert

-ROUNDUP/Nach Air Berlin-Pleite: Tuifly nutzt Markt-Neuordnung zur Stärkung

-Presse: Spekulationen um möglichen Scandlines-Verkauf

-Würth kauft Schmierstoff-Hersteller Liqui Moly

-Gericht: DocMorris-Apothekenautomat verstößt gegen Arzneimittelgesetz

-Intesa Sanpaolo streicht Tausende Stellen nach Übernahme von Krisenbanken

-ROUNDUP/Aufseher der Atommüll-Endlager-Suche: 'Es läuft gut'

-Erste Gentherapie gegen Erblindung in den USA zugelassen

-Baumarktkette Hornbach legt weiter zu - Hohe Kosten für Digitalisierung

-ROUNDUP: Arbeiten für Offshore-Windpark 'Arkona' gehen voran

-Betriebsräte attackieren Siemens-Chef - Offener Brief

-Hochseefischerei mit 2017 zufrieden - Seeleute zum Fest zu Hause

-Folgen des Fipronil-Skandals belasten Nudelhersteller Möwe

-Komet und Saturn-Mond Titan: Nasa kündigt neue Missionspläne an

-U-Boot: Ermittlungen bei Marine und Ferrostaal-Filiale in Argentinien

-Einigung auf Zeitplan für Flughafen BER mit Baufirma Caverion

-Rundfunkbeitrag: Dreyer will mögliche Beitragserhöhung ab 2020 begrenzen

-Ryanair erkennt irische Gewerkschaft schriftlich an

-Bundeskartellamt zu Athleten-Werberegel des IOC: 'Zu restriktiv'

-Roche erhält von EU Zulassung für Alecensa bei speziellem Lungenkrebs

-Acea: Europäischer Nutzfahrzeugmarkt verliert wieder an Tempo

-Freizeit-Mailsperre? Porsche-Vorstand findet das 'diskussionswürdig'

-Rocket-Internet-Chef Samwer: 'Unsere Unternehmen müssen drastisch wachsen'

-ROUNDUP: Kartellamt schaut immer schärfer aufs Netz - 2018 'sehr aktives' Jahr

-ROUNDUP: Nordex zieht gleich zwei Aufträge an Land - Aktie gefragt

-ROUNDUP: Daimler kauft sich bei Fahrdienst-Vermittler ein

-Gebühren für amtliche Kontrollen bei Futtermitteln rechtswidrig

-Schweizer Notenbank kauft kriselnden Geldschein-Zulieferer

-Steinhoff: Verfahren vor Amsterdamer Gericht verschoben

-Kreise: Spanischer Energiekonzern Iberdrola sucht Käufer für Randbereiche

-Geld für Anti-Abgas-Konzepte von Kommunen - Urteil in Stuttgart

-Bayern schaltet Pokal-Titelverteidiger Dortmund aus

-Chinesischer Fahrdienst Didi besorgt sich 4 Milliarden Dollar

-Uber bekommt auch 'Nummer zwei' aus der Reisebranche°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw