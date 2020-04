dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.04.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: SAP schafft die Doppelspitze wieder ab

WALLDORF - Die Corona-Krise setzt der Ära der ersten Frau an der Spitze eines Dax -Konzerns ein schnelles Ende.



SAP -Co-Chefin Jennifer Morgan gibt ihren Posten nach gerade einmal sechs Monaten schon wieder ab. Vom 1. Mai an führt Christian Klein Europas größten Softwarehersteller als alleiniger Vorstandsvorsitzender, wie SAP in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der 39-Jährige war zusammen mit Morgan im vergangenen Herbst an die Spitze gerückt.

ROUNDUP 2: Daimler und Volvo tun sich bei Brennstoffzellen für Lkw zusammen

STUTTGART - Die Lastwagenbauer Daimler und Volvo tun sich bei der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben zusammen. Gemeinsam wollen sie bis zum Ende dieses Jahrzehnts schwere Nutzfahrzeuge für den Fernverkehr zur Serienreife bringen, wie sie am Dienstag mitteilten. Dazu werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das beiden Partnern jeweils zur Hälfte gehören wird. Daimler-Truck-Chef Martin Daum sprach in einer Mitteilung von einem "Meilenstein, um brennstoffzellenbetriebene Lkw und Busse nun auf unsere Straßen zu bringen".

Coca-Cola verkauft in Corona-Krise ein Viertel weniger

ATLANTA - Der US-Getränkeriese Coca-Cola rechnet mit deutlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf sein Geschäft im zweiten Quartal. Seit Anfang April sei die verkaufte Menge weltweit um rund 25 Prozent geschrumpft, teilte das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mit. Dies sei vor allem auf die deutlich geringere Nachfrage der gewerblichen Kunden zurückzuführen, mit denen das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes macht. Wie stark dies das zweite Jahresviertel und im Gesamtjahr 2020 letztendlich beeinträchtigen werde, sei znoch unklar. Es hänge stark davon ab, wie lange das Abstandhalten und das Zuhausebleiben andauern werde, aber auch wie schnell sich die Konjunktur erholen werde.

ROUNDUP: Danone streicht Prognose wegen Corona-Krise - Umsatz steigt

PARIS - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im ersten Quartal von Hamsterkäufen durch die Corona-Krise profitiert. Da die Unsicherheit durch die Coronavirus-Pandemie aber extrem hoch ist, den Nahrungsmittelhersteller vor große Herausforderungen bei der Produktion stellt und zudem zum Teil die Produktpalette auf die neue Nachfragesituation umgestellt werden muss, zieht der Konzern seine Ende Februar bereits gesenkte Prognose für 2020 zurück. Dies teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Dienstag in Paris mit.

Huawei nur mit spärlichem Umsatzwachstum in der Corona-Krise

PEKING - Die Coronavirus-Krise hat dem bereits von US-Sanktionen gebeutelten chinesischen Huawei-Konzern im vergangenen Quartal schwer zugesetzt. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich nur um 1,4 Prozent auf 182,2 Milliarden Yuan (23,7 Mrd Euro), wie Huawei am Dienstag mitteilte. Der Netzwerk-Ausrüster und Smartphone-Anbieter ist ganz andere Wachstumsraten gewohnt: Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse selbst gebremst durch die US-Blockade noch um rund ein Fünftel.

Wirecard-Konkurrent Adyen wächst stark - Corona-Krise bremst im März

AMSTERSDAM - Der Einbruch des Reiseverkehrs wegen der Corona-Krise hat zum Ende des ersten Quartals hin auf das Wachstum des niederländischen Wirecard-Konkurrenten Adyen gedrückt. Dank starker Zuwächse im Januar und Februar legte der Umsatz im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber dennoch um 34 Prozent auf 135,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben davon 63,6 Millionen Euro Ergebnis hängen, 16 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Opel-Mutterkonzern PSA mit Umsatzeinbruch wegen Corona-Krise - Düstere Prognose

RUEIL-MALMAISON - Die französische Opel-Mutter PSA hat die Folgen der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Der Umsatz des Autoherstellers sackte im ersten Quartal um 15,6 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro ab, wie der Konzern am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Der weltweite Absatz war im ersten Jahresviertel um gut 29 Prozent auf rund 627 000 verkaufte Fahrzeuge eingebrochen. Angaben zum Gewinn machte PSA nicht.

ROUNDUP: Sartorius wird für das laufende Jahr optimistischer - Dividende wackelt

GÖTTINGEN - Für den Pharma- und Laborausrüster Sartorius ist die Coronavirus-Krise Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite stocken die Kunden ihre Lager vorzeitig auf, was den Auftragseingang der Göttinger zuletzt stark befeuert hat. Auf der anderen Seite leidet die Laborsparte des MDax -Unternehmens unter einer rückläufigen Nachfrage in China nach Laborinstrumenten. Mit den jüngsten Zukäufen in Israel und den USA rechnet sich das Management um Konzernchef Joachim Kreuzburg für 2020 trotzdem bessere Geschäfte aus als ursprünglich gedacht. Die Dividende wird indes auf den Prüfstand gestellt. Die Aktie liegt im frühen Handel 4,9 Prozent im Plus.

Weitere Meldungen

-Lebensmittelgeschäft hilft Primark-Mutter AB Foods in Corona-Zeiten

-Fluglinie Virgin Australia meldet Insolvenz an

-Carrefour will wegen Corona-Krise Dividende halbieren

-Roche erhält für Testverfahren zur Krebserkennung US-Zulassung

-Pharmaindustrie beschleunigt Arbeit an Virus-Tests und Impfstoffen

-Virgin-Chef Branson bittet um staatlichen Hilfskredit für Airline

-ROUNDUP: Corona und 'Tiger King' beflügeln Netflix - Zahlen am Dienstagabend

-Fraport mit verschärftem Passagierrückgang nach Ostern

-ROUNDUP 2/IBM: Corona-Krise legte Software-Geschäft über Nacht lahm

-ROUNDUP: Drägerwerk besorgt sich frisches Geld für Auftragsboom - Aktie verliert

-MAN fährt Lkw-Produktion wieder an

-Just Eat liefert mehr aus - Übernahme durch Takeaway wird weiter geprüft

-ROUNDUP/Kreise: Neue Staatshilfe für Ferienflieger Condor geplant

-Studie: Einzelhandel verliert wegen Corona-Krise dauerhaft Umsatz

-ROUNDUP: Bad Bank FMS verdoppelt unverhofft Gewinn - Ausblick ungewiss

-Gebäudereiniger: Schulen müssen wegen Corona häufiger geputzt werden

-Reiseverband fordert schnelle EU-Entscheidung über Gutscheine

-ROUNDUP: Dekra hofft auf Digitalisierungsschub durch Corona-Krise

-Gewerkschaften: Staatshilfen für Luftverkehr müssen Jobs sichern

-ROUNDUP: Galeria Karstadt Kaufhof öffnet 49 Filialen mit reduzierter Fläche

-Innenministerium gegen konkreten Termin für erste Bundesliga-Spiele

-Presse: Ryanair-Tochter Lauda zahlt ohne Kurzarbeit deutsche Gehälter nicht

-ROUNDUP/Außenminister: Keine 'normale Urlaubssaison' in diesem Sommer möglich

-Bayerns Krankenhäuser sollen wieder in Regelbetrieb übergehen

-Bundesregierung prüft drei Modelle für Corona-Warn-App

-ROUNDUP: Gewerkschaft Verdi gegen bundesweite Paket-Sonntagszustellung

-Öffnungsplan in Österreich bestätigt: Lokale ab 15. Mai wieder offen

-Schätzung: Milliarden-Minus in Österreich wegen frühem Skisaison-Aus

-Frankreich will von Apple schnelle Zugeständnisse für Corona-App

-GESAMT-ROUNDUP: Oktoberfest abgesagt - Maskenpflicht in immer mehr Bundesländern

-Schausteller: Wiesn-Absage darf kein Aus aller Volksfeste bedeuten°

