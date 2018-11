dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Covestro mit Gewinnwarnung wegen Wettbewerb und Rheinpegel

LEVERKUSEN - Der Spezialchemiekonzern Covestro kann seine Jahresziele nun doch nicht mehr erreichen.



Harter Wettbewerb, hohe Kosten infolge des niedrigen Rheinwasserpegels und Rückstellungen vermiesen dem Dax -Konzern den Jahresschluss. Bei den Zielen für das operative Ergebnis, den Bargeldzufluss und das Mengenwachstum muss der Konzern nun zurückrudern, wie Covestro am Dienstag überraschend in Leverkusen mitteilte. Noch Ende Oktober hatte das Management um Chef Markus Steilemann die Ziele bestätigt.

ROUNDUP 2: BASF setzt auf China-Ausbau und neues Sparprogramm - Aktie gibt nach

LUDWIGSHAFEN - Gut ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt stellt BASF -Chef Martin Brudermüller die Weichen: Er will den Chemiekonzern in den kommenden Jahren mit einer neuen Strategie noch profitabler machen. Dazu beitragen sollen neben dem Ausbau des China-Geschäfts und neuen Produkten auch effizientere Anlagen und geringere Kosten sowie eine neue Struktur der Geschäftssegmente.

ROUNDUP: Wirecard erwartet auch 2019 kräftigen Gewinnanstieg

ASCHHEIM - Der Zahlungsabwickler Wirecard ist wegen des Booms im Onlinehandel auch für das kommende Jahr optimistisch. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2019 in einer Bandbreite von 740 bis 800 Millionen Euro erwartet, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Aschheim mit. Die von Bloomberg befragten Analysten gingen im Schnitt von 762 Millionen Euro aus.

ROUNDUP: Frankreich will im Fall Ghosn kommissarische Führung für Renault

PARIS/TOKIO - Nach der Verhaftung von Renault -Nissan -Chef Carlos Ghosn in Japan fordert die französische Regierung für Renault eine kommissarische Führung. "Herr Ghosn ist heute nicht in der Lage, das Unternehmen zu führen", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag dem Radionachrichtensender Franceinfo. Der französische Staat hält 15 Prozent der Anteile bei Renault. Der Autobauer selbst bestätigte, dass sein Verwaltungsrat am Dienstagabend zusammenkommen werde. An der Börse in Japan gerieten die Aktien von Nissan und Mitsubishi Motors unter Druck.

ROUNDUP 2: Warnstreik lässt Eurowings-Flüge in Düsseldorf ausfallen

DÜSSELDORF - Der Tarifkonflikt bei Eurowings hat am Dienstag Hunderte Passagiere der Lufthansa -Tochter ausgebremst. Wegen eines Warnstreiks am Düsseldorfer Flughafen blieben bis zum Mittag mehr als 25 der rund 30 geplanten Flüge am Boden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Streikbereitschaft sei enorm gewesen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse. "Beinahe die komplette Frühschicht hat sich am Streik beteiligt." Nach Angaben von Eurowings und dem Flughafen wurden Kunden vorab informiert. Andere Standorte waren laut Airline nicht betroffen.

ROUNDUP: Easyjet fürchtet Brexit nicht

LUTON/BERLIN - Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union scheint die Fluggäste der britischen Gesellschaft Easyjet nicht zu verunsichern. "Wir sehen keinerlei Auswirkung", sagte Easyjet-Vorstandschef Johan Lundgren am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Die Buchungszahlen für die Zeit rund um den Austrittstermin 29. März 2019 seien leicht höher als im Vorjahr. Das gelte auch für das gesamte erste Halbjahr 2019.

Enel erwartet steigende Gewinne bis 2021 und führt Mindestdividende ein

ROM - Italiens größter Versorger Enel will bis 2021 weiterhin 70 Prozent seines bereinigten Nettogewinns an die Aktionäre ausschütten. Zudem führt der Konzern für diesen Zeitraum eine Mindestdividende ein, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Vorstellung seiner Mittelfristziele in Rom mitteilte. So kündigte der Vorstandsvorsitzende Francesco Starace für 2019 eine Mindestzahlung von 0,32 Euro je Aktie an.

Baustoffhersteller CRH kommt voran

DUBLIN - Der irische Baustoffkonzern CRH steuert auf ein weiteres Wachstumsjahr zu. Bis Ende des Jahres soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 3,35 Milliarden Euro steigen, wie der HeidelbergCement -Konkurrent am Dienstag in Dublin mitteilte. Damit nannte CRH erstmals eine konkrete Prognose. Im vergangenen Jahr hatten die Iren noch 3,15 Milliarden Euro erzielt.

Online-Möbelhändler Westwing profitiert von treueren Kunden

MÜNCHEN - Der Online-Möbelhändler Westwing hat dem heißen Sommer in Europa trotzen können. Trotz extrem hoher Temperaturen, die vielen Einzelhändlern zu schaffen machten, konnte der Börsenneuling im dritten Quartal seinen Umsatz um 15 Prozent steigern, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Dabei sorgten vor allem die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Schub.

ROUNDUP: Porsche SE steigert Gewinn trotz Audi-Bußgelds deutlich

STUTTGART - Der Volkswagen -Hauptaktionär Porsche SE hat seinen Gewinn trotz des hohen Bußgelds bei der VW -Tochter Audi deutlich gesteigert. Nach Steuern stieg das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres auf 2,67 Milliarden Euro nach 2,14 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Volkswagen-Dachgesellschaft am Dienstag mitteilte.

Weitere Meldungen

-Modegruppe von Rocket Internet verringert Verlust

-ROUNDUP: Strategie für weniger Zucker und Fett soll Anfang 2019 starten

-Deutsche Umwelthilfe: Dieselverbote auf Berliner Autobahn möglich

-ROUNDUP/Bio-Händler Alnatura: Neuausrichtung geschafft

-Schulze: Deutscher Kohleausstieg kann internationales Vorbild werden

-ROUNDUP: Neue 'Smart Country Convention' soll digitale Verwaltung fördern

-China erlaubt Fox-Übernahme durch Disney ohne Auflagen

-Umweltschützer warnen vor Gesundheitsfolgen von Kohlekraftwerken

-Google kündigt fünftes Rechenzentrum in Europa an

-Instagram will härter bei aufgeblähten Follower-Zahlen durchgreifen

-ROUNDUP 2: Deutsche Post entwickelt neue Zustell-Roboter - Test in Japan

-ROUNDUP: Scheuer und Schulze fordern mehr Anstrengung von Autobauern

-Schwächeres Kosmetikgeschäft drückt Umsatz bei Schwan-Stabilo

-Ausschreibung für Medizin-Cannabis verlängert: Neue Frist

-Rheinland-Pfalz: Niedrigwasser zeigt Dringlichkeit der Rhein-Vertiefung

-ROUNDUP: Streit zwischen Amazon und Verdi beschäftigt Bundesarbeitsrichter

-Barley verteidigt Gerichte gegen Kritik an Diesel-Fahrverboten

-FC Bayern vermeldet Rekordumsatz und macht satten Gewinn

-Handwerk kritisiert Kurs der Bundesregierung in Dieselkrise

-Raiffeisen ernennt Heinz Huber zum neuen Chef

-Gefährlicher Stoff - Unternehmen ruft Lederhosen zurück

-Airbnb nimmt Unterkünfte in israelischen Siedlungen aus Angebot

-'WSJ': Sechs Kamera-Objektive in Samsungs nächstem Top-Smartphone

-Societe Generale schafft mit Milliardenzahlung US-Vorwürfe aus der Welt

-ROUNDUP: Städte wollen keine automatisierten Kontrollen zu Diesel-Fahrverboten

-ROUNDUP 2: Siemens erhält Milliardenauftrag für Londoner U-Bahn°

