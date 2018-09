dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Rocket Internet nutzt flüssige Mittel für Aktienrückkauf

BERLIN - Die Startup-Schmiede Rocket Internet will ihr Finanzpolster zum weiteren Rückkauf eigener Aktien nutzen.



Dabei plant das Unternehmen, bis 19. September 2019 Aktien im Wert bis maximal 150 Millionen Euro zurückzukaufen, wie Rocket Internet am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das entspricht bis zu 3,6 Prozent des derzeit ausstehenden Kapitals. Erst im Mai hatte Rocket ein Rückkaufprogramm über knapp 10 Millionen Aktien abgeschlossen.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 will Geld für Infosendungen aus staatlichem Fördertopf

MÜNCHEN - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 will für Privatsender Subventionen für Berichte über gesellschaftlich wichtige Themen. "Wenn der Gesellschaft Meinungsfreiheit und Informationsvielfalt wichtig ist, sollte sie das fördern", sagte der stellvertretende Vorstandschef Conrad Albert in Unterföhring bei München. "Wir wollen nicht an den Gebührentopf von ARD und ZDF. Wir wollen nichts von den Gebühren abhaben", betonte er. Aber Berichte über gesellschaftlich relevante Inhalte zu finanzieren, sei für private Sender oft schwierig.

Südzucker senkt Prognose - Trockenheit und Ethanolpreis drücken Geschäft

MANNHEIM - Trockenheit und der niedrige Ethanolpreis haben bei Südzucker eine Gewinnwarnung ausgelöst. Statt 6,8 bis 7,1 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018/2019 nun mit einem Konzernumsatz von 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro, wie Südzucker am Donnerstag mitteilte. An der Börse verlor das Papier 7,5 Prozent.

ROUNDUP/Hitzesommer setzt auch Tom Tailor zu - Prognose gesenkt

HAMBURG - Eine Gewinnwarnung hat die Aktie der Modekette Tom Tailor am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der heiße Sommer habe die Kunden von den Läden fern gehalten, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Hinzu belasten Probleme mit der Marke Bonita und viele Rabattaktionen. Daher erwartet die Modefirma jetzt einen Umsatzrückgang von bis zu neun Prozent auf 840 Millionen Euro. Bislang hatte Tom Tailor lediglich mit einem leichten Umsatzrückgang gerechnet. An der Börse fiel der Aktienkurs um mehr als 10 Prozent auf ein Tief seit November 2016.

Ryanair-Aktionäre bestätigen Verwaltungsratschef nur mit schwacher Mehrheit

DUBLIN - Bei der Hauptversammlung des Billigfliegers Ryanair haben sich Kritiker von Verwaltungsratschef David Bonderman und Unternehmenschef Michael O'Leary nicht durchsetzen können. Die Anteilseigner stimmten mit 70,5 Prozent für die Wiederwahl Bondermans in den Verwaltungsrat, wie das Unternehmen nach dem Aktionärstreffen am Donnerstag mitteilte. Andere Mitglieder verbuchten jedoch weitaus höhere Ergebnisse: So kam Unternehmenschef Michael O'Leary bei der Wahl in das Gremium auf eine Zustimmung von 98,5 Prozent.

ROUNDUP/Kreise: Amazon plant 3000 Läden ohne Kassen bis 2021

SEATTLE - Amazon könnte Insidern zufolge in den kommenden drei Jahren bis zu 3000 seiner Läden ohne Kassen in den USA eröffnen. Das würde den Online-Händler zu einem großen Konkurrenten für Ketten von Mini-Supermärkten wie 7-Eleven machen. Bis Ende dieses Jahres wolle der Konzern zunächst rund zehn "AmazonGo"-Geschäfte in großen US-Städten haben und rund 50 im Jahr 2019, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Die 3000er-Marke werde für 2021 angepeilt. Bisher gibt es drei Läden in Seattle und einen in Chicago.

'MM': Beiersdorf kürt Vize-Chef De Loecker schon im Dezember zum Vorstandschef

HAMBURG - Der Nivea-Hersteller Beiersdorf wird einem Pressebericht zufolge den gegenwärtigen Vize-Chef Stefan De Loecker als Nachfolger von Stefan Heidenreich ernennen. Dies soll voraussichtlich schon im Dezember über die Bühne gehen, schreibt das "Manager Magazin" (MM) am Donnerstag. Beiersdorf wollte die Angelegenheit nicht kommentieren.

ROUNDUP/Einzelhandel: Schlechte Stimmung in den Innenstädten

DÜSSELDORF - Der heiße Sommer und der Onlinehandel setzen den Einzelhandel in den Innenstädten immer mehr unter Druck. Trotz der insgesamt guten Konjunktur verschlechterte sich nach einer Branchenumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zwischen Januar und Juni bei jedem zweiten Händler in den Stadtzentren die Geschäftslage.

Murdoch gegen Comcast: Auktion entscheidet Sky-Übernahmeschlacht

LONDON - Die Übernahmeschlacht um das britische Medien- und Telekommunikationsunternehmen Sky zwischen dem Murdoch-Konzern 21st Century Fox und US-Kabelkonzern Comcast soll per Auktion entschieden werden. Das teilte die britische Übernahmekommission am Donnerstag mit.

ROUNDUP: Mobilfunkanbieter kommen beim Netzausbau voran

BONN/DÜSSELDORF - Wer in Deutschland zum Smartphone greift, hat vielerorts inzwischen eine etwas schnellere Datenübertragung als früher. So stieg die LTE-Netzabdeckung der drei großen Betreiber von Mobilfunkstationen hierzulande - der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland (O2) - in den vergangenen Monaten an, wie aus Zahlen der Konzerne hervorgeht. Vodafone nahm nach eigenen Angaben im Juli und August rund 400 neue, schnelle LTE-Stationen in Betrieb und kommt damit inzwischen auf rund 17 000 LTE-Anlagen sowie eine Abdeckung von rund 93 Prozent der Bevölkerung. Das waren 3700 solcher Standorte mehr als im März 2016 und sieben Prozentpunkte mehr in der Abdeckung.

Nestle stellt Hautpflege-Geschäft auf den Prüfstand

VEVEY - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle schreitet mit der Konzentration auf sein Kerngeschäft weiter voran. Nach der Trennung vom Lebensversicherer Gerber Life vor einigen Tagen kommt nun die Sparte Skin Health auf den Prüfstand. Der Verwaltungsrat habe bei einer Strategieüberprüfung die Ausrichtung des Konzerns bestätigt und will künftige Investitionen noch gezielter auf die wichtigsten Wachstumsinitiativen konzentrieren, wie das Unternehmen am Donnerstag im schweizerischen Vevey mitteilte.

Glyphosat-Prozess gegen Bayer in den USA verschiebt sich

LEVERKUSEN - Nach einer juristischen Niederlage in den USA muss sich der Agrarchemie-Konzern Bayer erst 2019 vor Gericht weiteren Vorwürfen zum Unkrautvernichter Glyphosat stellen. Ein für den 22. Oktober geplanter Prozess in St. Louis sei auf Februar vertagt worden, sagte ein Bayer-Sprecher am Donnerstag in Leverkusen. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Hintergrund ist der Zeitschrift zufolge die Bündelung mehrerer Einzelverfahren.

Weitere Meldungen

-IPO: Aston Martin will bei Bewertung bis zu fünf Milliarden Pfund erreichen

-Kaspersky: Unternehmen müssen Cyber-Security-Pläne entwickeln

-EU-Kommission nimmt Geldwäsche-Skandal bei Danske Bank ins Visier

-Sky entschuldigt sich für Probleme bei Champions-League-Übertragung

-Waffenhersteller Heckler & Koch mit neuem Finanzvorstand

-Mohring will Mietmarkt mit TÜV für neue Gesetze entspannen

-Koka-Anbau in Kolumbien auf Rekordhoch

-Langjähriger BAT-Chef Durante verlässt 2019 den Tabakkonzern

-Halbe Million Unterschriften zum Erhalt des Hambacher Forstes

-Minister: Einige Aktivisten bauen neue Baumhäuser im Hambacher Forst

-Verband: Immer mehr Händler nutzen Chancen des Onlinehandels

-Verkehrsminister eröffnet Nutzfahrzeugmesse IAA

-Licht-Industrie setzt auf Umbrüche im Obst- und Pflanzenanbau

-Studie: Klimaschutz braucht schnelles Aus für Diesel und Benziner

-Kreise: Telecom Italia prüft Ausbau des Brasilien-Geschäfts durch Übernahme

-ROUNDUP/EU-Verbraucherkommissarin: Verliere Geduld mit Facebook

-ROUNDUP: Grünen-Fraktion verlangt Sofortprogramm für bezahlbares Wohnen

-ROUNDUP: Pilotengewerkschaft fordert neues Ryanair-Management - EU-Kritik

-Staatsanwaltschaft: Kein Fremdverschulden beim Tod des Journalisten

-'Netzgipfel': Altmaier will mit Ländern Netzausbau voranbringen

-Bund fördert Digitalisierung in der Landwirtschaft

-Spahn dringt auf bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte

-BGH klärt: Müssen Sharehoster für Urheberrechtsverstöße geradestehen?

-Schulze erwartet Erklärung der G7-Umweltminister zu Meeresmüll

-Chefgehälter bei deutschen Top-Konzernen europaweit auf Platz drei

-USA steigen zum wichtigsten Sojalieferanten der EU auf

-Messe 'Kind+Jugend' mit Rekord gestartet

-Steigende Umsätze bei Sicherheitsdiensten - mehr Brandmelder verkauft

-ROUNDUP: 'Vertical Farming' - neue Zauberworte der Licht-Industrie

-Daimler und BMW wollen Mobilitätsdienste von Berlin aus steuern

-EU-Kommission offen für Förderung von Batterie-Zellfertigung

-Ärzte und AOK kritisieren Trend zu hochpreisigen Arzneimitteln

-Handelsstreit: Alibaba-Chef zieht Job-Versprechen an Trump zurück

-Elbe fällt auf niedrigsten Wasserstand seit über 80 Jahren

-Metro-Chef Olaf Koch: 'Wir sind ins Visier von Spekulanten geraten'

-Solarstrom-Erzeuger steuern Rekord an

-Busse und Bahnen in Deutschland weiter gefragt wie nie zuvor

-Airbnb kommt Forderungen der EU-Verbraucherschützer nach

-Erste Freigaben für neues Abgas-Prüfverfahren bei Volkswagen

-Arbeitsbühnen-Verleiher zieht Geräte aus Hambacher Forst ab

-Peinliche Panne: Airline schreibt eigenen Namen auf Flugzeug falsch°

