dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.08.2018 - 15.15 Uhr

Pepsi übernimmt Sprudelgeräte-Hersteller Sodastream

TEL AVIV - Der Getränkegigant PepsiCo will den israelischen Sprudelgeräte-Hersteller Sodastream für 3,2 Milliarden Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro) übernehmen.



Dies teilten die Unternehmen am Montag mit. Der Coca-Cola -Konkurrent aus den USA habe zugestimmt, Aktien von Sodastream zum Wert von 144 Dollar je Aktie zu erwerben. Das sei ein 32-prozentiger Aufschlag auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage.

'FT': Entscheidung aus Brüssel zu Linde-Praxair-Deal am Montag

MÜNCHEN - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager dürfte am Montag eine Entscheidung zur angepeilten Milliarden-Fusion des Gaseherstellers Linde mit dem US-Branchenriesen Praxair fällen. Dies berichtete die "Financial Times" am Sonntag auf ihrer Internetseite, ohne jedoch Angaben zur Quelle zu machen. Linde sowie die EU-Kommission hätten eine Stellungnahme dazu abgelehnt und Praxair sei zunächst nicht zu erreichen gewesen, hieß es weiter.

Venzolanischer Staatskonzern zahlt ConocoPhilips Milliarden-Entschädigung

HOUSTON - Der Ölkonzern ConocoPhilips und der venezolanische Staatskonzern PDVSA legen ihren jahrelangen Streit bei. Beide Unternehmen unterzeichneten einen Vertrag, nachdem ConocoPhilips eine Entschädigung von 2 Milliarden US-Dollar plus Zinsen erhält, wie ConocoPhilips am Montag in Houston mitteilte. Im April hatte die Internationale Handelskammerdem US-Ölmulti diese Summe in einem Schiedsverfahren wegen gebrochener Verträge zugesprochen.

Drohender Kurzschluss: Volkswagen ruft 700 000 Autos zurück

WOLFSBURG - Volkswagen ruft weltweit knapp 700 000 Autos vom Typ Tiguan und Touran zurück - bundesweit sind es rund 52 500 Wagen. Grund des Rückrufs sei eine Lichtleiste am Panoramadach, in die Feuchtigkeit eindringen und zu einem Kurzschluss führen könne, sagte ein VW -Sprecher am Montag. Zuvor hatte das Portal "Kfz-Betrieb" online berichtet.

Roche erhält Zulassung für Alecensa in China zur Behandlung von Lungenkrebs

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat einen Erfolg in China erzielt. Die dortige Gesundheitsbehörde (CNDA) ließ das Medikament Alecensa für die Behandlung von ALK-positivem, nicht kleinzelligen Lungenkrebs zu, wie das Schweizer Unternehmen am Montag mitteilte.

ROUNDUP: Bund unter Druck - Hilfe für Dürreversicherung gefordert

MÜNCHEN - Angesichts der erwarteten Dürreschäden in Milliardenhöhe wächst der politische Druck auf den Bund, die Versicherung für die Bauern billiger zu machen. Insbesondere Bayern verlangt von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) eine Ausweitung der Steuervorteile für die landwirtschaftliche Versicherung und finanzielle Unterstützung für die Beitragszahlungen.

ROUNDUP 2: Immobilienwirtschaft wirft Kommunen Versäumnisse beim Wohnungsbau vor

FRANKFURT/BERLIN - Die Immobilienwirtschaft wirft Kommunen vor, Mittel für schnelles und günstiges Bauen nicht genug auszuschöpfen. Im Kampf gegen steigende Mieten in Großstädten werde von staatlicher Seite nicht genug getan, kritisiert der Zentrale Immobilien-Ausschuss (ZIA). Bauen sei in den vergangenen Jahren stetig teurer geworden, sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner. "Die politischen Auflagen haben sich erhöht, die Grundstückspreise sind ebenfalls auf einem Allzeithoch, und Kosten für Baustoffe und Gewerke steigen konstant."

Weitere Meldungen

-Allianz doppelt von Brückeneinsturz in Genua betroffen

-Klöckner: Bund lässt Landwirte in Dürre nicht hängen

-Rocket Internet verliert Finanzvorstand Kimpel

-Neuwagenkäufer über 60: männlich, markentreu, mobil

-Bergbaumaschinen nach langer Durststrecke wieder mehr gefragt

-Scheuer kündigt neuen 'Brücken-TÜV' für Deutschland an

-Rabatt bei EEG-Umlage: Unternehmen beantragen mehr Strommengen

-Bauernverband fordert Verdoppelung der Schweinfleischpreise

-Hamburg will Bau bezahlbarer Mietwohnungen voranbringen

-Evonik gründet Gemeinschaftsunternehmen in China

-FDP hat Verfassungsbeschwerde gegen Staatstrojaner eingereicht

-Betriebsratschefin kritisiert Konzernumbau bei Siemens

-Lkw-Maut: Ministerium erwartet nur wenig Verlagerung auf Landstraßen

-DGB warnt Computerspielebranche vor Verharmlosung des NS-Terrors

-Chinas Vormarsch: Staatssekretär für europäische Allianzen

-VW-Betriebsratschef will Emder Werk ausgelastet sehen

-Presse: Beurlaubter VW-Vorstand soll entlassen werden

-Stuttgart 21: Mauereidechsen - Naturschützer schließen Klage nicht aus

-Bericht: Acht Länder melden fast drei Milliarden Dürre-Schäden

-Insolvenzverwalter stellt Verkauf von 'Air Berlin'-Marke zurück

-Oettinger: Türkei-Hilfen sind nicht Aufgabe Deutschlands

-Pharma-Skandal: 4651 Arzneimittelpackungen aus griechischer Apotheke°

