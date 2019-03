dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.03.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3/Schlappe in US-Prozess: Wie gefährlich wird Monsanto für Bayer?

SAN FRANCISCO/LEVERKUSEN - Bayer -Chef Werner Baumann gerät wegen der milliardenschweren Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto weiter unter Druck.



Bislang bereitet der teuerste Auslandszukauf eines deutschen Konzerns nichts als Ärger. Nun vergrößert eine schwere Schlappe in einem richtungweisenden Glyphosat-Prozess die Sorgen weiter. Die Zweifel an der von Beginn an umstrittenen Fusion wachsen, die Kritik an Baumann nimmt zu. In Finanzkreisen wird schon darüber spekuliert, ob der Bayer-Konzern selbst zum Übernahmeziel wird.

ROUNDUP: BMW rechnet mit weiterem schwachen Jahr - Milliardenschwerer Sparkurs

MÜNCHEN - Die Schwierigkeiten auf den Automärkten und hohe Kosten für Technik halten den Autobauer BMW auch in diesem Jahr fest im Griff. Wie im Vorjahr rechnen die Münchner weiter mit einem Gewinnrückgang. Nun will der Dax-Konzern sein Effizienzprogramm deutlich ausweiten und in den kommenden vier Jahren zusammengenommen 12 Milliarden Euro einsparen. Dennoch reicht es dieses Jahr voraussichtlich erneut nicht dazu, die Zielrendite im Kerngeschäft von mindestens 8 Prozent zu erreichen. Die Aktie sackte deutlich ab.

ROUNDUP: Harte Fronten in der Autoindustrie - offener Streit um E-Mobilität

MÜNCHEN/BERLIN - In der deutschen Autoindustrie tobt ein offener Streit um die Zukunft des Automobils. Im Kern geht es darum, ob sich alle Förderungen - wie es VW -Chef Herbert Diess vorschwebt - künftig ausschließlich auf Batteriefahrzeuge konzentrieren sollen. BMW -Chef Harald Krüger widerspricht dieser Forderung von Diess entschieden. "Wo ich ganz klar anderer Meinung bin, ist Technologieoffenheit", sagte Krüger am Mittwoch in München.

ROUNDUP: Munich Re und Ergo kommen bei Sparprogrammen voran - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re und seine Düsseldorfer Tochter Ergo kommen mit ihren Sparprogrammen und der Digitalisierung ihres Geschäfts allmählich voran. "Wir verzahnen die Erst- und die Rückversicherung stärker", sagte Munich-Re-Chef Joachim Wenning am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in München. Das soll Kosten senken und Doppelarbeit vermeiden helfen. Wenning wandte sich erneut gegen einen möglichen Verkauf der Erstversicherungssparte Ergo, über den seit Jahren immer wieder spekuliert wird: "Ergo ist Bestandteil der Gruppe. Punkt."

ROUNDUP: Osterloh verlangt für VW Beschäftigungssicherung bis Ende 2028

WOLFSBURG - VW -Betriebsratsboss Bernd Osterloh hat für die Kernmarke VW Pkw eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 an allen deutschen Standorten gefordert. Dies sei die Bedingung für den digitalen Umbau des Unternehmens, sagte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg vor rund 20 000 Mitarbeitern.

ROUNDUP 2: EU-Wettbewerbshüter verdonnern Google zu weiterer Milliardenstrafe

BRÜSSEL - Die EU-Wettbewerbshüter haben zum dritten Mal eine Milliardenstrafe gegen Google verhängt. Der Internetriese soll rund 1,49 Milliarden Euro zahlen. Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Bei "AdSense for Search" können andere Internetseiten Google-Suchmasken einbinden und erbringen dafür Gegenleistungen. Sämtliche Strafen aus Brüssel gegen den US-Konzern summieren sich damit auf die Rekordsumme von rund 8,25 Milliarden Euro.

Scholz: Mögliche Banken-Fusion Sache der Unternehmen

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine mögliche Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank als Angelegenheit der beiden Unternehmen bezeichnet. Dies sei die "Sache zweier privater Bankvorstände", sagte Scholz am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Eckwerte für den Bundeshaushalt.

ROUNDUP 2: Fuchs Petrolub rechnet mit schwächerem Umsatzwachstum

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub stellt sich für das laufende Jahr auf ein schwächeres Umsatzwachstum ein. Für das operative Ergebnis (Ebit) rechnet das Unternehmen nach jahrelangen Zuwächsen mit einem Rückgang. "Der wirtschaftliche Ausblick ist insbesondere aufgrund der Handelsbarrieren zwischen USA und China, aber auch wegen des bevorstehenden Brexits eingetrübt", schrieb Unternehmenschef Stefan Fuchs in einem Aktionärsbrief bei Vorlage der Bilanz am Mittwoch.

ROUNDUP: Zooplus verfehlt Umsatzziel für 2020 - Aktie rutscht an SDax-Ende

MÜNCHEN - Der Tierbedarf-Händler Zooplus kassiert seine für 2020 gesteckte Umsatzprognose von zwei Milliarden Euro. Das Ziel aus dem Jahr 2016 werde jedoch "auf jeden Fall, nur etwas später, erreicht", wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. An der Börse lösten die Nachrichten einen Kursrutsch aus: Die Aktie fiel in der Spitze um zwölf Prozent und war damit der schlechteste Wert im Nebenwerteindex SDax .

Weitere Meldungen

