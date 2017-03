dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Talanx erzielt Rekordgewinn - Auslandsgeschäft gewinnt an Bedeutung

HANNOVER - Der Versicherungskonzern Talanx hat mitten in der Sanierung seines Deutschland-Geschäfts zurück auf Rekordkurs gefunden.



Im abgelaufenen Jahr stieg der Überschuss um 24 Prozent auf den neuen Höchstwert von 907 Millionen Euro, wie der Konzern mit Marken wie HDI und Neue Leben am Montag in Hannover mitteilte. Dazu trug neben einem Rekordgewinn seiner Mehrheitsbeteiligung Hannover Rück ein kräftiges Gewinnplus in der Industrieversicherung bei. Der gebeutelten deutschen Privat- und Firmenversicherung gelang die Rückkehr in die Gewinnzone.

ROUNDUP: Deutsche Bank geht von stabilen Erträgen aus - Trendwende beim Ergebnis

FRANKFURT - Die Deutsche Bank erwartet im laufenden Jahr stabile Erträge. "Für 2017 gehen wir davon aus, dass die Erträge im Vergleich zu 2016 weitgehend unverändert bleiben werden", teilte die Bank am Montag in ihrem Geschäftsbericht mit. Unter Ausklammerung von abgeschlossenen und erwarteten Veräußerungen und den Auswirkungen aus der Abwicklungseinheit NCOU traut sich die Bank wie bereits seit Anfang Februar bekannt auch eine Steigerung zu. Unterdessen verdauen Investoren die letzten Details zur laufenden Kapitalerhöhung. Die Aktie gab nach Handelsöffnung rund 1,5 Prozent nach.

ROUNDUP: Deutsche Bank kappt nach Milliardenverlust Boni drastisch

FRANKFURT - Die Deutsche Bank verlangt von ihren Führungskräften ein Opfer für den teuren Konzernumbau und kürzt die Boni drastisch. Der Bonuspool für das Verlustjahr 2016 schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent auf 500 Millionen Euro, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Der Vorstand verzichtet erneut komplett auf eine variable Vergütung.

CEBIT/ROUNDUP/Bitkom: Industrie 4.0 in Deutschland keine Zukunftsmusik mehr

HANNOVER - "Industrie 4.0" ist laut einer Studie des Digital-Branchenverbands Bitkom in vielen deutschen Unternehmen keine Zukunftsmusik mehr. Seit etwa drei Jahren habe die Vernetzung mit dem Internet in der klassischen Fertigung "rasant an Bedeutung gewonnen", sagte Bitkom-Präsidiumsmitglied Michael Kleinemeier am Montag auf der Technologiemesse CeBIT in Hannover. 43 Prozent der IT-Unternehmen bieten bereits entsprechende Dienstleistungen und Produkte für Industrie 4.0 an, ergab demnach eine repräsentative Umfrage unter 314 ITK-Unternehmen ab drei Mitarbeitern. Damit hätten sich die Aktivitäten in diesem Bereich innerhalb von drei Jahren fast verdoppelt.

Großbank UBS soll in Frankreich wegen Steuer-Vorwürfen vor Gericht

PARIS - Die Schweizer Großbank UBS soll in Frankreich wegen mutmaßlicher Hilfe bei Steuerhinterziehung vor Gericht. Das ordneten Ermittlungsrichter an, wie am Montag aus Pariser Justizkreisen bekannt wurde. Die Ermittler werfen der UBS Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung sowie illegale Anwerbung von Kunden vor. Die Bank soll vermögenden Franzosen geholfen haben, Milliardenbeträge vor dem Finanzamt zu verstecken.

ROUNDUP 2: Ex-HRE-Chef Funke gibt vor Gericht Steinbrück die Schuld

MÜNCHEN - Nach jahrelangen Verzögerungen hat der Strafprozess gegen die deutsche Symbolfigur der internationalen Finanzkrise begonnen: Georg Funke, früherer Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE), steht seit Montag vor dem Landgericht München I. Die Staatsanwaltschaft warf Funke und dem mitangeklagten früheren HRE-Finanzchef Markus Fell zum Prozessauftakt vor, die Krise der Bankengruppe im Geschäftsbericht 2007 und im ersten Halbjahr 2008 verschleiert und geschönt zu haben - "eine unvertretbar und evident falsche Darstellung der Liquiditätslage der HRE", wie es hieß.

Vodafone fusioniert in Indien mit Idea Cellular zum Marktführer

LONDON/MUMBAI - Der britische Telekomkonzern Vodafone schließt seine indische Tochter wie erwartet mit dem Mobilfunkrivalen Idea Cellular zusammen. Vodafone halte an dem Joint Venture zunächst gut 45 Prozent, Idea 26 Prozent, wie Vodafone am Montag mitteilte. Idea kauft Vodafone dafür in einem ersten Schritt knapp 5 Prozent der Anteile für 39 Milliarden indische Rupien (rund 554 Mio Euro) ab und hat zudem das Recht, von Vodafone weitere Anteile zu übernehmen, um in den kommenden vier Jahren zu einem ausgeglichenen Besitzverhältnis zu kommen.

^ Weitere Meldungen

-Nach Finanzhof-Urteil: Wöhrl-Rettungspaket wird neu aufgeschnürt -McDonald's weitet Lieferdienst aus -Konstrukteur des russischen Geländewagens Lada Niva gestorben -IPO: Ibu-Tec Advanced Materials will Ende März an die Börse -CEBIT: Smartes 'Geisterhaus' zeigt Risiken vernetzter Dinge -CEBIT/IT-Experte: Europa gibt weniger für Cybersicherheit aus als die USA -CEBIT: Innovationspreis für App zur Bestimmung von Pflanzenkrankheiten -Mehr als jeder Dritte ist ein Friseurmuffel -ROUNDUP: Preiskampf bei Düften? Douglas spürt harten Wettbewerb -VW will Rendite im Lkw- und Busgeschäft deutlich ausbauen -Gute Zeiten für Dividendenjäger - Rekordausschüttung der Dax-Konzerne -Zeitschriftenverleger: Spracherkennung ist der nächste Trend -Disney-Film 'Die Schöne und das Biest' stellt am Startwochenende Rekorde auf -Experten melden Bedenken gegen Pkw-Maut an -CEBIT/Ingenieursverband VDI: Deutschland hat nicht genug IT-Fachkräfte -Dieselabgase bei Opel: Frankreich hat keine Hinweise auf Betrug -Wirtschaftsprüfer im Schlecker-Prozess wollen eigenes Verfahren -Cannabis-Konferenz in Israel: Innovationen bei medizinischer Nutzung -Zoll stoppt Produktfälscher auf Sanitärmesse -'HB': Stada-Aufsichtsrat zielt auf deutlich höheres Gebot -ROUNDUP: Weitere Top-Manager verlassen Uber - Nummer zwei wirft verärgert hin°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stb