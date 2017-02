dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.02.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Covestro für 2017 zuversichtlich - Gewinn- und Dividendensprung 2016

KÖLN - Die Bayer-Kunststofftochter Covestro blickt nach einem Gewinnsprung mit Zuversicht auf das laufende Jahr.



"Unsere Strategie ist aufgegangen", sagte Konzernchef Patrick Thomas bei der Bilanzvorlage am Montag in Köln. Für 2017 zeigte er sich zuversichtlich. Covestro erwarte eine "solide Entwicklung" der wichtigsten Kennzahlen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte auf dem Niveau des Vorjahres oder darüber liegen. 2016 schnellte der operative Gewinn trotz sinkender Verkaufspreise um 22,7 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro in die Höhe. Für das erste Quartal stellte Thomas eine deutliche Steigerung im Jahresvergleich in Aussicht.

Kraft Heinz zieht Milliardenangebot für Unilever zurück

NEW YORK/LONDON - Der US-Lebensmittelriese Kraft Heinz hat sein milliardenschweres Übernahmeangebot für den britisch-niederländischen Konsumgüterkonzern Unilever nach nur zwei Tagen wieder zurückgezogen. Das teilten die Unternehmen am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die 143 Milliarden Dollar (134 Mrd Euro) schwere Offerte vom Freitag ist damit schon wieder vom Tisch.

Ingenieurdienstleister Bertrandt leidet unter Preisdruck

EHNINGEN - Der Ingenieurdienstleister Bertrandt hat im abgelaufenen Quartal den Preisdruck deutlich zu spüren bekommen. Der Anbieter von Entwicklungslösungen für die Autoindustrie und den Flugzeugbau setzte im ersten Geschäftsquartal (Ende Dezember) mit knapp 246 Millionen Euro 1,1 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor, wie das im SDax notierte Unternehmen am Montag im baden-württembergischen Ehningen mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) rutschte allerdings um mehr als ein Viertel auf 17,6 Millionen Euro ab. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 11,6 Millionen Euro, knapp 30 Prozent weniger.

IPO/'WSJ': Umstrukturierung von Saudi Aramco könnte Riesen-Börsengang verzögern

RIAD - Der bisher wohl größte Börsengang der Welt droht sich laut einem Pressebericht zu verzögern. Unter anderem wegen Komplikationen bei der Umstrukturierung des Unternehmens sei es unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabiens staatlicher Öl- und Chemiekonzern Saudi Aramco vor Ende 2018 den Sprung aufs Parkett wage, schrieb das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Sollten sich ausländische Berater durchsetzen, könnte es sogar erst 2019 so weit sein, hieß es.

Air-Berlin-Umtauschangebot trifft bei Anleihegläubigern auf wenig Gegenliebe

BERLIN - Die hochverschuldete Fluggesellschaft Air Berlin ist bei Anleihegläubigern mit ihrem Versuch, sich finanziell Luft zu verschaffen, nur auf geringe Resonanz gestoßen. Von 140 Millionen Euro Anlagekapital seien 41,3 Millionen Euro zum Umtausch angeboten worden, teilte Air Berlin am späten Freitagabend mit. Mit 40 Millionen Euro entfällt zudem der größte Teil auf den Großaktionär Etihad.

ROUNDUP: Marktforscher erwarten steigende PC-Preise

MÜNCHEN - PC-Käufer müssen sich auf steigende Preise einstellen. Der Grund sind laut Marktforschern Engpässe bei wichtigen Bauteilen wie Speicher und Batterien sowie der starke Dollar. Allein im Januar seien die Preise für Speicher um ein Drittel gestiegen, sagte Analystin Meike Escherich vom IT-Marktforscher Gartner. "Das wird natürlich irgendwann an die Endkunden weitergeleitet" - bei so drastischen Steigerungen auch eher schnell. Um die Preise stabiler zu halten, statteten Hersteller Geräte zum Teil auch schwächer aus, vor allem wenn es um Firmen-Computer geht.

^ Weitere Meldungen

-Schweizer AKW an deutscher Grenze wegen Fehlfunktion abgeschaltet -Mexikos Ölkonzern Pemex verspricht Aufklärung im Odebrecht-Skandal -Sparkassenversicherung muss deutlich mehr für Unwetterschäden zahlen -UBS verkauft Fondsverwaltung-Services in Luxemburg und Schweiz an Northern Trust -BGH-Urteil zu Altverträgen: Bausparbranche drohen hohe Kosten -Flughafengesellschaft: Keine Entlassungen geplant -Aurelius-Mitglieder verlassen Berentzen-Aufsichtsrat -Nachfrage nach Reisemobilen steigt weiter -Opel-Übernahme: Staatssekretär will Klarheit für Beschäftigte -Juncker will Mandat bis 2019 erfüllen -Amazon kündigt über 2000 neue Arbeitsplätze in Deutschland an -Windows 10 in Firmen treibt deutschen PC-Markt an -Shell-Studie sieht wachsenden Bedarf für verflüssigtes Erdgas LNG -Aktionärsvertreter: Siebenjahresfrist für Bonusrückforderung sinnvoll -ZEW: Deckelung von Managergehältern verstößt gegen Verfassung -Erster Exaflop-Rechner: China beginnt mit Bau von neuem Supercomputer -Gehälter in der Energiewirtschaft: Private Unternehmen zahlen mehr -ROUNDUP: Immobilienmarkt brummt weiter - Mehrfamilienhäuser zunehmend begehrt -Insolventer Stromanbieter Care Energy führt Betrieb vorläufig weiter -Opel-Übernahme: Warten auf Job-Garantien aus Paris -Merkel: Auf 5th Avenue sind nicht zu viele deutsche Autos -Dudenhöffer: Stellenabbau bei Opel einzige Option für PSA -Einsamer Rufer: SAP-Chef McDermott ist einziger Dax-Chef auf Twitter -ROUNDUP: Unternehmensberatung Accenture will SinnerSchrader übernehmen -EU verbraucht weniger Energie als vor 25 Jahren°

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /fbr