dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Finanzaffäre: Nissan will Renault-Nissan-Chef Ghosn feuern

PARIS/YOKOHAMA - Renault -Nissan -Chef Carlos Ghosn steht wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen japanische Finanzgesetze vor dem Aus beim japanischen Autobauer Nissan.



Japanische Ermittler hätten den Top-Manager festgenommen, berichteten mehrere japanische Medien am Montag.

ROUNDUP 2/Bewegung im Lottomarkt: Online-Anbieter Tipp24 übernimmt Lotto24

LONDON/HAMBURG - In den milliardenschweren deutschen Lotteriemarkt kommt auch angesichts rechtlicher Risiken Bewegung. Der Online-Lotterieanbieter Zeal Network aus London (Tipp24) will den Hamburger Konkurrenten Lotto24 übernehmen. Wie Zeal am Montag in London mitteilte, wollen die Unternehmen damit das Wachstum in der Online-Lotterievermittlung beschleunigen.

'WSJ': Apple kürzt Produktionsauftrag für alle neuen iPhones

NEW YORK - Die Hinweise darauf, dass die neuen iPhone-Modell weniger populär sind als von Apple erwartet, verstärken sich. Der Konzern habe in den vergangenen Wochen die Produktionsaufträge sowohl für die beiden Top-Modelle iPhone XS und XS Max sowie auch für das etwas günstigere iPhone XR gesenkt, schrieb das "Wall Street Journal" am Montag. Bereits vor zwei Wochen hatte die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" von Orderkürzungen beim iPhone XR berichtet.

Umstellung auf WLTP: Volkswagen liefert weniger Autos in Europa aus

HANNOVER - Wegen der Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP hat der Volkswagen -Konzern auch im Oktober weniger Autos verkauft. Im Vorjahresvergleich fiel die Zahl der Auslieferungen um 10 Prozent auf insgesamt 846 300 Fahrzeuge weltweit, wie das Unternehmen am Montag in Wolfsburg mitteilte. Besonders stark waren die Verluste in Deutschland (minus 23,2 Prozent auf 79 400 Autos) und Westeuropa (minus 19,3 Prozent auf 229 300 Autos). In Südamerika steigerte VW unterdessen seine Verkäufe um 19,8 Prozent auf 54 500 Wagen.

ROUNDUP: Wohnungskonzern Grand City Properties verdient kräftig

LUXEMBURG - Der Wohnungsvermieter Grand City Properties profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Großstädten. Dort steigen die Mieten schon seit Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht. In den ersten neun Monaten stiegen die Miet- und Betriebseinnahmen des Konzerns im Vorjahresvergleich um 10 Prozent auf 403,6 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Luxemburg mitteilte. Die Mietpreise wuchsen auf vergleichbarer Fläche um 3,3 Prozent.

Merck erleidet erneut Rückschlag mit Avelumab - Eierstockkrebs-Studie floppt

DARMSTADT - Weiterer Rückschlag für die Pharmakonzerne Merck KGaA und Pfizer : Das gemeinsam entwickelte Medikament Avelumab scheiterte in einer Studie an Patientinnen mit bestimmtem Eierstockkrebs. Wie die beiden Unternehmen am Montag in einer gemeinsam verbreiteten Mitteilung in Darmstadt erläuterten, wurden die Ziele der Studie nicht erreicht. Sowohl Avelumab in Einzelgabe als auch in Kombination mit einer Chemotherapie verbesserten die Gesamtüberlebensrate nicht statistisch signifikant. Dies galt auch hinsichtlich der Zeit, in der die Krankheit nicht weiter voranschreitet.

Möbelhändler Steinhoff bekommt einen neuen Unternehmenschef

JOHANNESBURG/AMSTERDAM - Beim krisengeschüttelten Möbelhändler Steinhoff gibt es einen Führungswechsel. Der seit Dezember 2017 amtierende Unternehmenschef Danie van der Merwe werde am Jahresende zurücktreten, teilte der Möbelhändler am Montag mit. Den Chefsessel soll dann Louis du Preez übernehmen, der ebenfalls seit fast einem Jahr im Vorstand sitzt. Van der Merwe werde bis zum 1. Dezember 2019 im Konzern bleiben und bis dahin das Management unterstützen. Die Aktie legte nach der Ankündigung mehr als 12 Prozent zu.

Sieg für Investor Elliott: Telecom Italia wird von Gubitosi geführt

ROM - Der US-Investor Elliott hat sich beim Telekommunikationskonzern Telecom Italia durchgesetzt. Das italienische Unternehmen werde künftig von Luigi Gubitosi geführt werden, teilten die Römer am Sonntagabend nach einer Verwaltungsratssitzung mit.

