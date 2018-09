dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.09.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Schaeffler will schwaches Auto-Geschäft mit Industriesparte wettmachen

HERZOGENAURACH - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat die Jahresprognose für seine Auto-Sparte gesenkt.



Doch ein erstarkendes Geschäft mit Industriekonzernen soll die Schwäche ausgleichen.

ROUNDUP/Schleppende Modernisierung und Hitzewelle: Ceconomy kürzt Gewinnziel

DÜSSELDORF - Bei Ceconomy kehrt keine Ruhe ein: Nach dem Ausstieg aus dem Russlandgeschäft, dem angestrebten Verkauf der Metro-Anteile und den schwachen Geschäftszahlen im August wird erneut die Prognose gekappt. Gründe seien die ungewöhnliche Hitzewelle und die zu langsam umgesetzte Strategie für eine neue Marschrichtung. Finanzchef Mark Frese stellte am Mittwochmorgen vor Analysten auch ein Fragezeichen hinter den Zeitplan für die Mittelfristziele. An der Börse sorgte die Nachrichten für einen Kursrutsch.

Kreise: Linde und Praxair verkaufen weitere Unternehmensteile an Messer

NEW YORK - Die Gasekonzerne Linde und Praxair kommen in den USA laut einem Medienbericht einer Genehmigung ihrer milliardenschweren Fusion durch die Regulierungsbehörden näher. Ein Konsortium aus dem deutschen Industriegasehersteller Messer und dem Finanzinvestor CVC Capital Partners stehe vor der Übernahme weiterer Geschäfte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Im Gespräch seien Aktivitäten im Wert von rund 200 Millionen Dollar (etwa 171 Mio Euro). Damit versuchen die Unternehmen, die Bedenken der Wettbewerbshüter auszuräumen.

ROUNDUP/Regierungsberater schieben E-Auto-Ziel um 2 Jahre

BERLIN - Unter der Hand war das Ziel schon längst gekippt. Jetzt gehen auch die Berater der Bundesregierung nicht mehr davon aus, dass im Jahr 2020 eine Million E-Autos auf deutschen Straßen fahren. Die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) schreibt in ihrem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Fortschrittsbericht 2018, ausgehend von der derzeitigen Marktdynamik werde das Ziel von einer Million E-Autos voraussichtlich erst 2022 erreicht.

ROUNDUP: Chef der Danske Bank tritt nach Geldwäsche-Skandal zurück

KOPENHAGEN - Im Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank hat der Vorstandschef Thomas Borgen seinen Rücktritt angekündigt. Die Bank sei ihrer Verantwortung in dem Fall nicht nachgekommen, erklärte er am Mittwoch. "Das bedauere ich zutiefst." Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Geldhaus, weil in einer estnischen Filiale Geld im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro gewaschen worden sein soll. Die Danske Bank ist das größte Kreditinstitut Dänemarks.

Maschinenbauer Gea holt früheren Schuler-Chef an die Spitze

DÜSSELDORF - Der Maschinenbauer Gea stellt die Weichen für den geplanten Wechsel an der Konzernspitze. Das Unternehmen holt sich mit Stefan Klebert einen erfahrenen Manager aus der Branche für den Chefposten.

